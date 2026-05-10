Mutter-Tochter-Duo "Dann sitze ich da eben alleine": ChrisTine Urspruch spricht über den Auszug ihrer Tochter Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von C3 Christine Urspruch und ihre Tochter Lilo Urspruch zu Gast bei der NDR Talk Show am 8.05.2026. Bild: APress

Erstmals traten ChrisTine Urspruch und Tochter Lilo gemeinsam in der "NDR Talk Show" auf. Dabei ging es um Lilos Schauspielpläne und ihren Auszug von zu Hause. Zudem erklärte der "Tatort"-Star, warum über eine Rolle in der Verfilmung eines Kinderbuchklassikers erst spät gesprochen wurde.

Hier siehst du den Münster-"Tatort" heute Heute, 20:15 Uhr • Tatort Thiel und Boerne ermitteln in einem rätselhaften Mordfall Verfügbar auf Joyn 90 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

ChrisTine Urspruch war am Freitag mit Tochter Lilo in der "NDR Talk Show" zu Gast und gab dort Einblicke in ihr Familienleben. Den Muttertag an diesem Sonntag (10. Mai) wollen die beiden zusammen in Berlin verbringen, wo Lilo inzwischen lebt. "Ich mache Frühstück, habe auch früher schon Blumen gesammelt, habe eine Karte oder ein kleines Geschenk", erzählt Lilo Urspruch. Vor kurzem ist Lilo Urspruch aus dem Elternhaus in Wangen im Allgäu in die Hauptstadt gezogen. Für ChrisTine Urspruch ist die Ruhe zu Hause ungewohnt. "Besonders am Nachmittag kommt jetzt keiner mehr nach Hause und sagt 'Hallo'. Dann sitze ich da eben alleine und esse mein Abendbütterchen", berichtet die Schauspielerin. Wann immer es möglich ist, besucht sie ihre Tochter in Berlin. "Sie ist ja nicht aus der Welt."

Die "Sams"-Rolle blieb lange ein Geheimnis Bereits seit dem Kindergarten wollte Lilo Urspruch wie ihre Mutter Schauspielerin werden. Trotzdem fiel es ChrisTine Urspruch nicht leicht, ihr zu erzählen, dass sie seit 2001 in allen drei "Sams"-Filmen die Hauptrolle übernommen hatte. "Ich hatte ganz große Probleme damit, ihr das zu sagen, als sie so klein war. Ich dachte, vielleicht ist sie geschockt, oder sie versteht es gar nicht: Das Sams ist meine Mutter." Deshalb ging Urspruch das Thema vorsichtig an. "Ich habe wirklich sehr lange damit gewartet. Ich hatte die DVD schon zu Hause. Aber wir haben natürlich erst mal die Bücher gelesen und die Geschichten. Und dann habe ich ihr das so häppchenweise erzählt." Als Mutter und Tochter den Film schließlich gemeinsam anschauten, war die Sorge offenbar schnell verflogen. "Lilo hat sich schlappgelacht."

Hier siehst du ChrisTine Urspruch als Sams Film ansehen Kinder Sams in Gefahr Verfügbar auf Joyn 96:31 Min Link kopieren Teilen