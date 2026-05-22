Tennis live French Open 2026: Übertragung der Auftaktmatches bei den Damen und Herren im Livestream und im Free-TV Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Matthias Ondracek Der Weltranglisten-Erste Jannik Sinner geht nach der Absage von Titelverteidiger Carlos Alcaraz als Topfavorit in die French Open 2026 Bild: IMAGO/ZUMA Press Wire

Mit den French Open beginnt am Sonntag, 24. Mai, der zweite Grand Slam des Jahres. Der Weltranglisten-Erste Jannik Sinner geht bei den Herren als Top-Favorit ins Rennen. Bei den Damen ist das Feld breit gefächert. So siehst du die Spiele im kostenlosen Livestream und im Free-TV.

French Open 2026: Wo kannst du die Spiele im kostenlosen Livestream sehen? Vom Sonntag, 24. Mai, bis zum Sonntag, 7. Juni, finden die French Open 2026 statt. Das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres ist der Höhepunkt der Sandplatzsaison. Titelverteidiger Carlos Alcaraz musste verletzungsbedingt absagen. Der Weltranglisten-Erste Jannik Sinner gilt nun als Topfavorit. Der Deutsche Alexander Zverev ist an Nummer zwei gesetzt. Bei den Damen sind die Titelverteidigerin Coco Gauff, die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka und die viermalige French-Open-Gewinnerin Iga Świątek heißeste Anwärterinnen auf den Sieg in Roland Garros. Die Spiele der French Open kannst du im kostenlosen Eurosport-Livestream auf Joyn verfolgen.

Hier geht's zum Livestream Sonntag, 24.05. 11:00 Uhr Roland Garros 2026 Verfügbar auf Joyn 120 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

French Open 2026: Fakten zum zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres Die French Open sind traditionell das zweite Grand-Slam-Turnier im Kalender, aktuell wird vom 24. Mai bis 7. Juni in Frankreichs Hauptstadt Paris gespielt. Aufgeschlagen wird auf dem Tenniskomplex des Stade Roland Garros im 16. Arrondissement. Die Hauptarenen sind der Court Philippe Chatrier mit einem Fassungsvermögen von 15.059 Plätzen sowie der Court Suzanne Lenglen (10.056 Plätze). Beide Stadien verfügen inzwischen über ein Dach. Der Court Simonne Mathieu bietet außerdem 5.000 Sitzplätze. Die French Open werden in diesem Jahr zum 125. Mal ausgetragen. Erstmals fand das Turnier im Jahr 1891 statt. Rekordsieger im Herren-Einzel ist der Spanier Rafael Nadal mit 14 Titeln. Bei den Damen triumphierte Chris Evert siebenmal.

Wo kannst du die Spiele im Free-TV sehen? Nach den Australian Open übertragt Eurosport auch das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres 2026. Täglich gibt es die Spiele aus Roland Garros live im Free-TV zu sehen.

French Open 2026 ab Sonntag, 11 Uhr kostenlos streamen Hier geht's zu den French Open im Livestream

French Open 2026 – Damen: Świątek, Gauff oder doch Sabalenka? Im Damen-Feld bei den French Open in Paris machen sich gleich mehrere Spielerinnen berechtigte Hoffnungen auf den Titel. Die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka startet einen erneuten Anlauf auf ihren ersten Triumph beim zweiten Grand Slam des Jahres. In der Vorsaison unterlag Sabalenka gegen Coco Gauff. Die US-Amerikanerin feierte in 2025 in Roland Garros den zweiten Grand-Slam-Titel ihrer Karriere. Bei der diesjährigen Auflage könnte es im Halbfinale zur Neuauflage des Endspiels kommen. Für die Polin Iga Świątek hat sich die Sandplatz-Veranstaltung in Frankreichs Hauptstadt längst zu einem ihrer Lieblingsturniere entwickelt. Bereits viermal triumphierte die 24-Jährige in Paris – zuletzt 2024. Im letzten Jahr scheiterte Świątek im Halbfinale an Sabalenka. Noch vor Świątek an Nummer zwei der Setzliste steht die Kasachin Elena Rybakina. Die amtierende Australien Open-Siegerin könnte nach Wimbledon 2022 ihren dritten Grand-Slam-Titel einfahren. Jedoch kam Rybakina bei den French Open noch nie über das Viertelfinale hinaus.

French Open 2026 – Herren: Nummer eins Sinner strebt ersten Titel in Paris an Der Dominator der letzten Jahre fehlt! Titelverteidiger Carlos Alcaraz musste seine Teilnahme an den French Open und auch an Wimbledon verletzungsbedingt absagen. Damit steigen die Hoffnungen der Konkurrenz auf den Triumph beim zweiten Grand Slam der Saison. Allen voran der Weltranglisten-Erste Jannik Sinner rückt in den Fokus. Im Vorjahr unterlag der Italiener in einem dramatischen Fünf-Satz-Krimi nach 2:1-Satzführung noch gegen Alcaraz. Drei Sätze gingen in den Tie Break. Sinner ist in Roland Garros topgesetzt. Der Deutsche Alexander Zverev steigt in der Setzliste auf Position zwei auf. Im Finale 2024 war Zverev im Duell mit Alcaraz der Geschlagene. Der 29-Jährige träumt nach wie vor von seinem ersten Grand-Slam-Titel. Bereits dreimal in Paris triumphierte Novak Djokovic. Der Serbe geht in diesem Jahr als Nummer drei ins Turnier. In der letzten Saison unterlag der Grand-Slam-Rekordchampion im Halbfinale gegen Sinner.

French-Open-Spielplan 2026: So läuft das Grand Slam-Turnier ab Im Folgenden findest du eine Übersicht zum Verlauf der French Open: 1. Runde bis 3. Runde: 24. bis 30. Mai Achtelfinale: ab 31. Mai Viertelfinale: ab 2. Juni Halbfinale der Frauen: 4. Juni Halbfinale der Männer: 5. Juni Finale der Frauen: 6. Juni Finale der Männer: 7. Juni

Sonntag, 24.05. 13:15 Uhr Roland Garros 2026 Verfügbar auf Joyn 105 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

French Open 2025: Die Sieger der letzten fünf Jahre Herren: 2025: Carlos Alcaraz (ESP)

2024: Carlos Alcaraz (ESP)

2023: Novak Djokovic (SRB)

2022: Rafael Nadal (ESP)

2021: Novak Djokovic (SRB)

2020: Rafael Nadal (ESP) Damen: 2025: Coco Gauff (USA)

2024: Iga Świątek (POL)

2023: Iga Świątek (POL)

2022: Iga Świątek (POL)

2021: Barbora Krejčíková (CZE)

2020: Iga Świątek (POL)

So siehst du den kostenlosen Livestream von Joyn zu den French Open 2026 auf dem Handy oder Tablet Um den Livestream auf Joyn zu den French Open schauen zu können, bedarf es nur weniger einfacher Schritte. Voraussetzung ist natürlich eine Internetverbindung und dass die Joyn App auf dem Gerät deiner Wahl installiert wurde. Also entweder auf Handy oder Smartphone oder dem Smart-TV. Für mobile Geräte findest du die Joyn App ganz einfach für Android im Google Play Store und für Apple iPhone und Tablets im Apple App Store. Um Live-TV auf Joyn direkt über deinen Smart-TV zu streamen, werden Android TV, Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV unterstützt. So kannst du den Grand Slam 2026 auf dem Smartphone deiner Wahl im Livestream schauen!

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