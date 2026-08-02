Vom Team publiziert "Schöne Erinnerungen": Beitrag auf Insta bei Michael Schumacher sorgt für Gänsehaut Aktualisiert: Vor 20 Minuten von C3 Newsroom Michael Schumacher im "Tunnel of Heros" im RedBull Ring in der Steiermark. Bild: kolbert-press

Ein neuer Beitrag auf dem Instagram-Profil von Michael Schumacher sorgt für emotionale Reaktionen: In einem Rückblick erinnert sein Team an ein Rennen, das Motorsportgeschichte schrieb.

Der Grund für die vielen emotionalen Fan-Reaktionen waren drei Archivbilder vom "Großen Preis von Deutschland 1995". Damals gewann Michael Schumacher als erster Deutscher überhaupt sein Heimrennen in der Formel 1. Der Triumph auf dem Hockenheimring machte ihn damals endgültig zum Publikumsliebling.

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"Schumania" lebt weiter Der historische Sieg löste damals eine echte Begeisterungswelle aus. Genau daran erinnert jetzt der Throwback-Post. In der Bildunterschrift heißt es: "Schumania" vom Feinsten – mit seinem Sieg beim Großen Preis von Deutschland 1995 versetzte Michael Hockenheim in Ekstase."

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Fans schwelgen in Erinnerungen Unter dem Beitrag erschienen sich innerhalb kürzester Zeit viele, teils sehr emotionale Fan-Reaktionen. Viele schreiben von "schönen Erinnerungen" und feiern Schumacher als "den Besten aller Zeiten". Andere senden dem Rekordweltmeister weiterhin ihre besten Wünsche.