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Live-Show auf neuem Sender

Vanessa Mai, Beatrice Egli, zwei Kellys und viele andere Stars treten bei der "Starnacht am Wörthersee" 2026 im Dritten auf

Veröffentlicht:

von sb

Vanessa Mai tritt am 11. Juli 2026 bei der "Starnacht am Wörthersee" auf.

Bild: zVg Vanessa Mai

Barbara Schöneberger und "Bergdoktor"-Star Hans Sigl laden die Zuschauerinnen und Zuschauer zur "Starnacht am Wörthersee" 2026 ein - erstmals nicht im Ersten. Die Gästeliste der Musik-Show kann sich dennoch sehen lassen.

Am 11. Juli 2026 findet einmal mehr die "Starnacht am Wörthersee" statt.

Ungeachtet des Wechsels der Live-Übertragung vom Hauptprogramm im Ersten zum dritten Programm des MDR wartet die Schlager-Show in Österreich auch in diesem Jahr wieder mit hochkarätigen Musik-Acts auf.

Musik-Show im MDR: So bist du morgen dabei!

Bald verfügbar
Samstag, 11.07. 20:15 Uhr • Starnacht am Wörthersee 2026

Die "Starnacht" siehst du hier im kostenlosen Livestream

Verfügbar auf Joyn153 Min

Wer ist bei der "Starnacht am Wörthersee" 2026 dabei?

Diese nationalen und internationalen Stars sind für die Live-Sendung am Samstag angekündigt:

  • Ray Dalton

  • Al Bano

  • Maite Kelly

  • Beatrice Egli

  • Semino Rossi

  • Angelo Kelly

  • Pizzera & Jaus

  • Natalie Holzner

  • ela.

  • Vanessa Mai

  • Kamrad

  • Melissa Naschenweng

  • Ina Regen

  • Christina Stürmer

  • Andreas Gabalier

  • Pietro Basile

Moderiert wird die Show in Österreich wieder von Barbara Schöneberger und Hans Sigl. Die beiden präsentieren das jährliche Event bereits seit 2022 gemeinsam. Schöneberger ist sogar schon seit 2015 dabei.

Neben dem Mitteldeutschen Rundfunk geht auch ORF 2 am Samstag ab 20:15 Uhr live auf Sendung.

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