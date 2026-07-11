Live-Show auf neuem Sender Vanessa Mai bis Beatrice Egli: Diese Stars treten heute bei "Starnacht am Wörthersee" 2026 im Dritten auf Aktualisiert: Vor 1 Stunde von sb Vanessa Mai tritt am 11. Juli 2026 bei der "Starnacht am Wörthersee" auf. Bild: zVg Vanessa Mai

Barbara Schöneberger und "Bergdoktor"-Star Hans Sigl laden die Zuschauerinnen und Zuschauer zur "Starnacht am Wörthersee" 2026 ein - erstmals nicht im Ersten. Die Gästeliste der Musik-Show kann sich dennoch sehen lassen.

Am 11. Juli 2026 findet einmal mehr die "Starnacht am Wörthersee" statt. Ungeachtet des Wechsels der Live-Übertragung vom Hauptprogramm im Ersten zum dritten Programm des MDR wartet die Schlager-Show in Österreich auch in diesem Jahr wieder mit hochkarätigen Musik-Acts auf.

Musik-Show im MDR: So bist du morgen dabei! Bald verfügbar Heute, 20:15 Uhr • Starnacht am Wörthersee 2026 Die "Starnacht" siehst du hier im kostenlosen Livestream Verfügbar auf Joyn 153 Min Erinnerung Link kopieren Teilen