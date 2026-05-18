Fußball in SAT.1 und auf Joyn VfL Wolfsburg - SC Paderborn live: Übertragung der Bundesliga-Relegation im kostenlosen Livestream auf Joyn und im Free-TV in SAT.1 Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von Christian Stüwe Der VfL Wolfsburg hat es in die Relegation geschafft, nun wollen Konstantinos Koulierakis (l.) und seine Mitspieler gegen den SC Paderborn den Klassenerhalt sichern. Bild: IMAGO/Darius Simka

Showdown in der Relegation 2026: Der VfL Wolfsburg und der SC Paderborn treffen am Donnerstag im Hinspiel aufeinander. Wer sichert sich das letzte Ticket für die kommende Bundesliga-Spielzeit? Hier seht Ihr das Duell live im kostenlosen Livestream auf Joyn und im Free-TV in SAT.1.

Bundesliga-Relegation 2026: Übertragung des Hinspiels VfL Wolfsburg - SC Paderborn im kostenlosen Livestream und im Free-TV sehen Die beiden Relegations-Duelle zur 1. Bundesliga zwischen dem Bundesliga-16. VfL Wolfsburg und dem Zweitliga-Dritten SC Paderborn werden live im Free-TV in SAT.1 sowie im kostenfreien Livestream auf Joyn übertragen. Am Donnerstag hat zunächst der Bundesligist aus der Autostadt Heimrecht, das Rückspiel findet am kommenden Montag in Paderborn statt. Hier geht's zum kostenlosen Livestream. Die Übertragung des Hinspiels der Bundesliga-Relegation startet am Donnerstag, 21. Mai, 19:50 Uhr:

Do., 21. Mai: Relegation kostenlos streamen Hier geht's zum Hinspiel Wolfsburg - Paderborn im Livestream

Relegation live: Wann und wo spielt der VfL Wolfsburg gegen den SC Paderborn? Sichert sich der VfL Wolfsburg im Nachsitzen den Klassenerhalt? Oder kehrt der SC Paderborn nach sechs Jahren in die Bundesliga zurück? In den Relegationsspielen steht für beide Mannschaften sehr viel auf dem Spiel. Immerhin kommen beide Teams mit viel Schwung: Während Wolfsburg an den letzten Spieltagen einen klaren Aufwärtstrend zeigte und den direkten Abstieg vermied, überholte Paderborn auf den letzten Drücker Hannover und darf vom Aufstieg träumen. Anpfiff für das Hinspiel in der Volkswagen Arena in Wolfsburg ist am Donnerstag um 20:30 Uhr.

Relegation 2026: VfL Wolfsburg – SC Paderborn live im Free-TV in SAT.1 Das Hinspiel der Relegation zwischen dem VfL Wolfsburg und dem SC Paderborn wird am Donnerstag auch live im Free-TV in SAT.1 übertragen. Durch die Sendung führen Andrea Kaiser und Matthias Opdenhövel, kommentiert wird das Spiel von Jonas Friedrich. Als Experte ist Markus Babbel, Europameister von 1996, im Einsatz. Der Anpfiff erfolgt am Donnerstagabend - parallel zur Übertragung im kostenlosen Stream bei Joyn - um 20:30 Uhr. Auch im TV beginnen die Vorberichte schon um 19:50 Uhr.

Do., 21. Mai: Relegation kostenlos streamen Hier geht's zum Hinspiel Wolfsburg - Paderborn im Livestream

Fakten zum Hinspiel der Bundesliga-Relegation VfL Wolfsburg – SC Paderborn Datum: Donnerstag, 21. Mai Anstoß: 20:30 Uhr Ort: Volkswagen Arena (Wolfsburg) Paarung: VfL Wolfsburg – SC Paderborn Livestream: Joyn, Beginn des Livestreams: 19:50 Uhr (Vorberichte) Live im Free-TV: SAT.1

Bundesliga-Relegation 2026: VfL Wolfsburg geht als Favorit in das Duell mit dem SC Paderborn Acht Punkte aus den letzten fünf Spielen reichten dem VfL Wolfsburg, um den direkten Abstieg zu vermeiden. Die Mannschaft stabilisierte sich unter Trainer Dieter Hecking, überholte in der Tabelle den FC St. Pauli und behielt auch beim 3:1-Sieg bei den Kiezkickern am letzten Spieltag die Nerven. Die "Wölfe" gehen deshalb nach einer schwierigen Saison mit Selbstbewusstsein in die Relegationsduelle. Auf dem Papier ist der Bundesligist ohnehin großer Favorit. Der Marktwert des VfL wird von "Transfermarkt.de" auf rund 235 Millionen Euro beziffert, die Mannschaft des SC Paderborn wird mit einem Wert von rund 41 Millionen Euro veranschlagt. Auch die Statistik spricht klar für Wolfsburg: Seit die Relegation in der Saison 2008/09 wieder eingeführt wurde, setzte sich in 17 Duellen 14-mal das klassenhöhere Team durch. Nur dreimal gewann der Zweitligist die Relegation und stieg auf. Es ist also eine große Aufgabe, die auf den SC Paderborn wartet. Die Mannschaft von Trainer Ralf Kettemann hat allerdings nichts zu verlieren und kann befreit aufspielen. Die Teilnahme an der Relegation wurde überhaupt erst möglich, weil Hannover 96 beim 3:3 gegen den 1. FC Nürnberg am letzten Spieltag zwei Punkte liegen ließ. "Als es feststand, war es bei uns ein Freudenmeer. Ich habe bei den Fans Tränen in den Augen gesehen. Für uns als SC Paderborn ist es ein toller Moment", sagte Kettemann der "ARD Sportschau". Nun wollen die Paderborner ihre Außenseiterchance nutzen und es dem VfL Wolfsburg in den beiden Relegations-Duellen so schwer wie möglich machen.

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So siehst du den kostenlosen Livestream auf Joyn zur Bundesliga-Relegation VfL Wolfsburg - SC Paderborn auf dem Handy oder Tablet Um den Livestream auf Joyn zum Hinspiel der Bundesliga-Relegation zwischen dem VfL Wolfsburg und dem SC Paderborn schauen zu können, bedarf es nur weniger einfacher Schritte. Voraussetzung ist natürlich eine Internetverbindung und dass die Joyn App auf dem Gerät deiner Wahl installiert wurde. Also entweder auf Handy oder Smartphone oder dem Smart-TV. Für mobile Geräte findest du die Joyn App ganz einfach für Android im Google Play Store und für Apple iPhone und Tablets im Apple App Store. Um Live-TV auf Joyn direkt über deinen Smart-TV zu streamen, werden Android TV, Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV unterstützt. So kannst du die Relegation auf dem Smartphone deiner Wahl im Livestream schauen!

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