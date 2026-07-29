Pflichtprogramm für Animefans "Akira", "Attack und Titan" und viel mehr auf Joyn: Das sind die Anime-Highlights im August Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von Peter Falan Picha Dystopie, Hoffnung und Magie - die Animefilme im August Bild: © 1988 MASHROOM/ AKIRA COMMITTEE All Rights Reserved.; © Hajime Isayama, KODANSHA / "ATTACK ON TITAN" The Final Season Production Committee; STUDIO CHIZU FILM © 2012 "WOLF CHILDREN" FILM PARTNERS

Der August auf ProSieben FUN und ProSieben MAXX wird zum Pflichtprogramm für Anime-Liebhaber:innen: Neben Klassikern wie "Akira" und "Paprika" erwarten Fans unter anderem packende Dramen, ein Highlight der "Naruto"-Reihe sowie das nervenaufreibende "Attack On Titan"-Finale. Welche Sendetermine und Sendezeiten du dir unbedingt vormerken solltest.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Sendeinformationen Animefilme auf ProSiebenMAXX im Juli 2. August, 20:15 Uhr, ProSieben FUN: "Akira"

2. August, 22:10 Uhr, ProSieben FUN: "Paprika"

7. August, 20:15 Uhr, ProSieben MAXX: "Pompo: The Cinéphile"

7. August, 22 Uhr, ProSieben MAXX: "Attack On Titan The Final Chapters: Special 1"

14. August, 20:15 Uhr, ProSieben MAXX: "The Case Of Hana & Alice"

14. August, 22:05 Uhr, ProSieben MAXX: "Attack On Titan The Final Chapters: Special 2"

21. August, 20:15 Uhr, ProSieben MAXX: "Ame & Yuki - Die Wolfskinder"

28. August, 20:15 Uhr, ProSieben MAXX: "Naruto Shippuden The Movie"

Die August-Anime-Highlights im Livestream Bald verfügbar Sonntag, 02.08. 20:15 Uhr Akira Verfügbar auf Joyn 115 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

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"Akira" am 2. August Los geht der August direkt mit einem Meilenstein der Filmgeschichte: "Akira". Der Science-Fiction-Anime aus den 80ern hat durch seinen phänomenalen futuristischen-Look, die detailgetreuen (handgezeichneten!) Animationen und die düstere Story für einen regelrechten Anime-Hype für Alt und Jung gesorgt - damals noch ein Novum im Westen. Und darum geht's: Neo-Tokyo versinkt im Chaos: Terror, Straßenschlachten und rivalisierende Biker-Gangs bestimmen den Alltag. Als der junge Biker Tetsuo auf einen geheimnisvollen Jungen mit übernatürlichen Kräften trifft, entwickelt er selbst ungeahnte Fähigkeiten - und gerät außer Kontrolle.

"Paprika" am 2. August Du magst den Traum-Thriller "Inception" von Christopher Nolan? Elemente aus dem 2010 erschienen Film finden sich maßgeblich auch in "Paprika" (2006) von Satoshi Kon wieder. Das zeigt sich allein schon durch die faszinierende Geschichte: In der Welt von "Paprika" macht es eine bahnbrechende Erfindung möglich, in Träume anderer Menschen einzutauchen. Der wissenschaftliche Fortschritt entpuppt sich jedoch schnell als Bedrohung! Denn jemand vergreift sich an der neu entwickelten Maschine und manipuliert die Gedankenwelt der Träumenden. Forscherin Atsuko Chiba, alias Paprika will den Verantwortlichen über die Traumwelt finden, gelangt aber dabei in einen surrealen Strudel, in dem (Alb)Träume und Realität immer mehr verschwimmen. Kann sie den Übeltäter aufspüren, bevor sie den Verstand verliert? Im Unterschied zu "Inception" legt "Paprika" weniger Fokus auf Realismus. Stattdessen lebt der Animefilm von seinen Wirbeln aus Farben, den fantasievollen, verstörenden Traumbildern und der verrückten Welt.

"Pompo: The Cinéphile" am 7. August Wie entsteht eigentlich ein großer Kinofilm? Genau dieser Frage geht "Pompo: The Cinéphile" auf überraschend unterhaltsame Weise nach. Im Mittelpunkt steht der zurückhaltende Gene, der unverhofft seine erste Regie-Chance von der chaotischen Produzentin Pompo erhält und dabei lernt, dass zwischen einer guten Idee und einem fertigen Meisterwerk jede Menge Hürden liegen - sei es bei der Planung, den Dreharbeiten oder im Schnitt. Mit kreativen Bildern, viel Humor und einem merkbaren Gespür für die Magie des Kinos ist dieser Anime eine herzerwärmende Liebeserklärung an die Film-Branche.

"Attack On Titan The Final Chapters" am 7. und 14. August Die Serie "Attack On Titan" hat ihre Fans immer wieder aufs Neue mit schockierenden Wendungen überrascht. Mit "Attack On Titan The Final Chapters" steuert die Geschichte nun auf ihren dramatischen Höhepunkt zu. In "Special 1" (2023) stürzt Eren mit der Macht des Gründungs-Titanen die Welt ins Verderben: Eine unüberschaubare Menge Titanen marschieren über die Erde und zertrampeln auf ihrem Weg einfach alles. Nun müssen die verfeindeten Nationen und Völker zusammenstehen, um eine Chance zu haben. Dieser Vereinigung stehen aber zwischenmenschliche Differenzen im Weg. Der finale Showdown steht dann im ein Jahr später erschienen "Special 2" an. In bildgewaltigen Schlachten (animiert von Studio MAPPA) prallen Menschen, Titanen, Ideale und Freundschaften aufeinander. Und dabei lassen dich einige enthüllte Geheimnisse garantiert sprachlos zurück. Liebhaber:innen der Reihe kommen gewiss auf ihre Kosten!

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"The Case Of Hana & Alice" am 14. August Alice wechselt die Schule. Dort kursiert das Gerücht, dass ein Junge aufgrund eines Fluches ermordet wurde. Auch wenn das Setting und der Stil von "The Case Of Hana & Alice" auf den ersten Blick an einen gewöhnlichen Schul-Anime erinnert, steckt deutlich mehr dahinter. Denn um das Rätsel um den Verschwundenen zu lösen, tut sich Alice mit ihrer verschlossenen Nachbarin Hana zusammen. Gemeinsam gehen die beiden dem okkulten Fall in einem packenden Abenteuer auf den Grund, bei dem Beschattungen und einfallsreiche Detektiv-Tricks auf der Tagesordnung stehen.

"Ame & Yuki - Die Wolfskinder" am 21. August Achtung, eine Warnung: Bei diesem Film können leicht die Tränen fließen. Hanas Werwolf-Geliebter kommt bei einem Jagdunfall ums Leben. Jetzt muss Hana ihre beiden Halb-Werwolf-Halb-Mensch-Kinder, Ame und Yuki, alleine großziehen. Während sie jeden Tag aufs Neue vor Herausforderungen steht und ihre Kleinen mit Leib und Seele beschützt, sind Ame und Yuki auf ihrer Suche nach ihrer Identität und einem Platz in der Gesellschaft. Mamoru Hosodas Werk ist eine emotionale Reise, die selbst nach dem Abspann noch zu denken gibt.