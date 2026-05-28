"Detektiv Conan" ist dabei!
Die Anime-Filmhighlights im Juni 2026 auf Joyn
Veröffentlicht:von Annalena Graudenz
Anime-Fans dürfen sich diesen Monat auf mehrere echte Höhepunkte freuen: Von Nervenkitzel mit Conan Edogawa bis hin zu visionären Sci-Fi-Klassikern und surrealen Meisterwerken bringt Joyn einige der bekanntesten Anime-Filme auf die Bildschirme.
Anime-Wegweiser für Joyn:
Detektiv Conan - Der elfte Stürmer
Fußballfieber bei "Detektiv Conan: Der elfte Stürmer" am 5. Juni
Eine rätselhafte Androhung von Bombenanschlägen erschüttert Tokio. Conan muss den Täter stoppen, bevor ein voll besetztes Fußballstadion Ort einer tödlichen Katastrophe wird. Der Film verbindet klassische Conan-Spannung mit packender Sportatmosphäre und bringt zahlreiche bekannte Figuren aus der Reihe zusammen.
Hier geht's zur aktuellen Folge "Detektiv Conan"
Endzeitstimmung mit dem Anime-Meilenstein "Akira" am 7. Juni
Neo-Tokio im Jahr 2019: Die Stadt ist von Gewalt, politischen Spannungen und Bandenkriegen geprägt. Als der Jugendliche Tetsuo nach einem Unfall plötzlich übernatürliche Kräfte entwickelt, gerät die fragile Ordnung endgültig außer Kontrolle.
"Akira" gilt bis heute als einer der einflussreichsten Anime-Filme aller Zeiten. Die detailreichen Animationen, die düstere Cyberpunk-Welt und die philosophischen Untertöne machten den Film weltweit zum Kult und prägten Generationen von Filmschaffenden.
Zukunftsvision in "Ghost in the Shell" am 7. Juni
In einer Zukunft, in der Menschen ihre Körper mit Maschinen erweitern können, jagt Motoko Kusanagi einen mysteriösen Hacker namens Puppet Master. Dabei verschwimmen zunehmend die Grenzen zwischen Mensch und Maschine.
Mit seiner philosophischen Handlung und den stilvollen Bildern wurde "Ghost in the Shell" zu einem der wichtigsten Sci-Fi-Animes überhaupt. Der Film beeinflusste zahlreiche spätere Werke des Genres und fasziniert bis heute mit seiner Atmosphäre.
Traum und Realität verschwimmen in "Paprika" am 7. Juni
Was wäre, wenn man in die Träume anderer Menschen eindringen könnte? Genau das ermöglicht ein experimentelles Gerät in "Paprika". Doch als die Technologie gestohlen wird, geraten Traumwelten und Realität gefährlich durcheinander.
Regisseur Satoshi Kon erschafft mit "Paprika" ein visuell überwältigendes Abenteuer voller kreativer Ideen und surrealer Bilder. Der Film begeistert mit fantasievollen Animationen und einer Geschichte, die ständig mit der Wahrnehmung des Publikums spielt.
Rätsel auf dem Ozean in "Detektiv Conan: Detektiv auf hoher See" am 12. Juni
Conan ermittelt diesmal auf einem luxuriösen Kriegsschiff, auf dem ein mysteriöser Mord geschieht. Während sich die Verdächtigen gegenseitig belauern, wird klar, dass hinter dem Fall weit mehr steckt als zunächst angenommen.
Präzisionsarbeit in "Detektiv Conan: Der Scharfschütze aus einer anderen Dimension" am 19. Juni
Ein ehemaliger US-Navy SEAL gerät unter Verdacht, nachdem mehrere Menschen aus großer Entfernung erschossen werden. Conan und das FBI nehmen die Ermittlungen auf und geraten dabei selbst ins Visier des Täters.
Auf der Spur von "Detektiv Conan"-Folgen:
Kunst und Intrigen in "Detektiv Conan: Die Sonnenblumen des Infernos" am 26. Juni
Als mehrere berühmte Sonnenblumen-Gemälde von Vincent van Gogh ausgestellt werden sollen und Jirokichi Suzuki ein weiteres Gemälde während einer Auktion ersteigern möchte, kündigt ausgerechnet Meisterdieb Kaito Kid seinen nächsten Coup an. Conan muss verhindern, dass die Kunstwerke gestohlen werden. Dabei kommt er einem gefährlichen Komplott auf die Spur.
Der Anime-Monat auf Joyn
Ob Cyberpunk-Klassiker, psychologisches Meisterwerk oder spannende Kriminalfälle: Der Anime-Juni auf Joyn bietet jede Menge Abwechslung und einige der größten Filme des Genres. Perfekt für Fans der japanischen Filmkultur.
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