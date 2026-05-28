"Detektiv Conan" ist dabei! Die Anime-Filmhighlights im Juni 2026 auf Joyn Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Annalena Graudenz Scharfschützen und Cyborgs - so spannungsgeladen wird der Anime-Juni 2026 auf Joyn. Bild: © GOSHO AOYAMA / DETECTIVE CONAN COMMITTEE; © 1995 Masamune Shirow / Kodansha Ltd. / Bandai Visual Co. Ltd. / Manga Entertainment lTD. Artwork & Supplementary Materials © 2020 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.; © 2015 GOSHO AOYAMA / DETECTIVE CONAN COMMITTEE All Rights Reserved

Anime-Fans dürfen sich diesen Monat auf mehrere echte Höhepunkte freuen: Von Nervenkitzel mit Conan Edogawa bis hin zu visionären Sci-Fi-Klassikern und surrealen Meisterwerken bringt Joyn einige der bekanntesten Anime-Filme auf die Bildschirme.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Sendeinformationen Programm-Hinweis für ProSieben FUN und MAXX 05. Juni, 20:15 Uhr, ProSieben MAXX: "Detektiv Conan: Der elfte Stürmer"

07. Juni, 20:15 Uhr, ProSieben FUN: "Akira"

07. Juni, 22:15 Uhr, ProSieben FUN: "Ghost in the Shell"

07. Juni, 23:35 Uhr, ProSieben FUN: "Paprika"

12. Juni, 20:15 Uhr, ProSieben MAXX: "Detektiv Conan: Detektiv auf hoher See"

19. Juni, 20:15 Uhr, ProSieben MAXX: "Detektiv Conan: Der Scharfschütze aus einer anderen Dimension"

26. Juni, 20:15 Uhr, ProSieben MAXX: "Detektiv Conan: Die Sonnenblumen des Infernos"

Bald verfügbar Freitag, 05.06. 20:15 Uhr Detektiv Conan - Der elfte Stürmer Verfügbar auf Joyn 130 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Fußballfieber bei "Detektiv Conan: Der elfte Stürmer" am 5. Juni Eine rätselhafte Androhung von Bombenanschlägen erschüttert Tokio. Conan muss den Täter stoppen, bevor ein voll besetztes Fußballstadion Ort einer tödlichen Katastrophe wird. Der Film verbindet klassische Conan-Spannung mit packender Sportatmosphäre und bringt zahlreiche bekannte Figuren aus der Reihe zusammen.

Hier geht's zur aktuellen Folge "Detektiv Conan" Ganze Folge Detektiv Conan Cherchez la femme Verfügbar auf Joyn Folge vom 27.05.2026 • 23 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Endzeitstimmung mit dem Anime-Meilenstein "Akira" am 7. Juni Neo-Tokio im Jahr 2019: Die Stadt ist von Gewalt, politischen Spannungen und Bandenkriegen geprägt. Als der Jugendliche Tetsuo nach einem Unfall plötzlich übernatürliche Kräfte entwickelt, gerät die fragile Ordnung endgültig außer Kontrolle. "Akira" gilt bis heute als einer der einflussreichsten Anime-Filme aller Zeiten. Die detailreichen Animationen, die düstere Cyberpunk-Welt und die philosophischen Untertöne machten den Film weltweit zum Kult und prägten Generationen von Filmschaffenden.

Zukunftsvision in "Ghost in the Shell" am 7. Juni In einer Zukunft, in der Menschen ihre Körper mit Maschinen erweitern können, jagt Motoko Kusanagi einen mysteriösen Hacker namens Puppet Master. Dabei verschwimmen zunehmend die Grenzen zwischen Mensch und Maschine. Mit seiner philosophischen Handlung und den stilvollen Bildern wurde "Ghost in the Shell" zu einem der wichtigsten Sci-Fi-Animes überhaupt. Der Film beeinflusste zahlreiche spätere Werke des Genres und fasziniert bis heute mit seiner Atmosphäre.

Traum und Realität verschwimmen in "Paprika" am 7. Juni Was wäre, wenn man in die Träume anderer Menschen eindringen könnte? Genau das ermöglicht ein experimentelles Gerät in "Paprika". Doch als die Technologie gestohlen wird, geraten Traumwelten und Realität gefährlich durcheinander. Regisseur Satoshi Kon erschafft mit "Paprika" ein visuell überwältigendes Abenteuer voller kreativer Ideen und surrealer Bilder. Der Film begeistert mit fantasievollen Animationen und einer Geschichte, die ständig mit der Wahrnehmung des Publikums spielt.

Rätsel auf dem Ozean in "Detektiv Conan: Detektiv auf hoher See" am 12. Juni Conan ermittelt diesmal auf einem luxuriösen Kriegsschiff, auf dem ein mysteriöser Mord geschieht. Während sich die Verdächtigen gegenseitig belauern, wird klar, dass hinter dem Fall weit mehr steckt als zunächst angenommen.

Präzisionsarbeit in "Detektiv Conan: Der Scharfschütze aus einer anderen Dimension" am 19. Juni Ein ehemaliger US-Navy SEAL gerät unter Verdacht, nachdem mehrere Menschen aus großer Entfernung erschossen werden. Conan und das FBI nehmen die Ermittlungen auf und geraten dabei selbst ins Visier des Täters.

Auf der Spur von "Detektiv Conan"-Folgen: Glasklar: Hier streamst du Episoden

Kunst und Intrigen in "Detektiv Conan: Die Sonnenblumen des Infernos" am 26. Juni Als mehrere berühmte Sonnenblumen-Gemälde von Vincent van Gogh ausgestellt werden sollen und Jirokichi Suzuki ein weiteres Gemälde während einer Auktion ersteigern möchte, kündigt ausgerechnet Meisterdieb Kaito Kid seinen nächsten Coup an. Conan muss verhindern, dass die Kunstwerke gestohlen werden. Dabei kommt er einem gefährlichen Komplott auf die Spur.