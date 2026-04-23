Ein Leben im Palast in pompöser Pracht, mit gutem Essen, voller Intrigen und dem einen oder anderen Mordversuch. In diese schillernde Welt taucht die junge, kräuterkundige Maomao ein. "Die Tagebücher der Apothekerin" zeigt, welche finsteren Fälle sie aufdeckt.

Darum geht's in "Die Tagebücher der Apothekerin"

"Der Palast und das Freudenviertel sind gar nicht so unterschiedlich," stellt Maomao fest. Im Letzteren war sie bis vor Kurzem noch viel unterwegs, um Medizin auszuliefern. Dann aber wurde sie von Menschenjägern entführt und an den Kaiserpalast als Zofe verkauft. Irgendwann wird sie sich freikaufen können, und bis dahin heißt es, stets zu Diensten zu sein. Möglichst unauffällig will sie bleiben, doch das geht schief.

Als im Inneren Palast, in dem Konkubinen, Zofen und Eunuchen leben, mehrere Kinder sterben, gibt Maomao heimlich einen Hinweis auf die Ursache. Dadurch wird der Verwalter auf sie aufmerksam. Eunuch Jinshi ist nicht nur wunderschön (eine Verschwendung, wie Maomao meint), sondern auch raffiniert und schlau. Er verschafft ihr eine neue Stelle als Vorkosterin und gewährt ihr Zugang zu den Heilkräutern des Palastes - für Maomao, die gern mit Giften experimentiert, fast das Paradies! Mit dem Haken, dass sie nun ständig in Intrigen und Machtkämpfe verwickelt wird.

Und dann ist da noch das Problem, dass Jinshi, der sich sonst so kalt gegenüber all den Anschmachtereien gibt, sich für sie zu interessieren scheint. Dabei mag sie den hinterlistigen Schönling ja so gar nicht! Oder doch?