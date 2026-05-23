Angelehnt an die Verbotene Stadt
Die Tagebücher der Apothekerin - Wie du im Kaiserpalast den Überblick bewahrst
Aktualisiert:von Jesko Buchs
Willst du auch Rätsel im Palast lösen, wie Maomao - oder zumindest dort überleben? Hast du ein Glück: Hier ist der geheime Plan, wie du dich in dem stadtgroßen Areal und seiner Gesellschaft zurechtfindest.
"Die Tagebücher der Apothekerin" hat sehr viele Fans. Und das liegt nicht nur an den darin spannend erzählten Detektivgeschichten und Maomaos scharfsinnigen Auflösungen - die übrigens sogar unsere skepische Redakteurin Nicola überzeugen. Auch die Welt der Serie ist sehr glaubhaft aufgebaut. Der Kaiserpalast von Li orientiert sich an der realen verbotenen Stadt in Peking, die im frühen 15. Jahrhundert während der Ming-Dynastie erbaut wurde. Auch einige Handlungsdetails der Serie stammen aus dieser historischen Epoche
Ein wahrlich prachtvoller Stream:
Der Äußere Palast bei "Die Tagebücher der Apothekerin"
Damit du in dem Gewusel aus Ministern, Konkubinen und Eunuchen nicht den Überblick verlierst, erklären wir dir an dieser Stelle kurz, wie der Hauptschauplatz der Anime-Serie aufgebaut ist. Der von mächtigen Mauern umschlossene Palast liegt inmitten der Hauptstadt von Li. Du kannst ihn dir wie ein Rechteck vorstellen, das entlang einer zentralen Nord-Süd-Achse angeordnet ist.
Betrittst du den Palast durch das Haupttor im Süden, landest du zunächst im äußeren Palastbereich. Hier werden die Amtsgeschäfte der kaiserlichen Regierung erledigt. Rund um die Thronhalle, die sogenannte Halle der Höchsten Harmonie, findest du die Ministerien, die Archive, den Himmelsaltar, ein richtiges Krankenhaus und auch die Militärverwaltung. Hier steigt außerdem die Gartenparty, bei der Maomao zu Beginn der ersten Staffel als Vorkosterin fungiert.
Spioniere im Inneren Palast!
Der Innere Palast: Der Eintritt könnte dich etwas kosten …
Weiter dahinter befindet sich der sogenannte innere Palast - der eigentliche Handlungsort von "Die Tagebücher der Apothekerin". Dieser Bereich ist ausschließlich für den Kaiser und seine Familie bestimmt und von der Öffentlichkeit gut abgeschirmt. Hier sind auch die Konkubinen des Kaisers untergebracht, die dabei helfen sollen, den kaiserlichen Hof mit brauchbaren Nachkommen zu versorgen. Weiterhin andere nicht ganz so hochrangige Hofdamen und eine große Schar von Dienerinnen.
Aus diesem Grund ist der innere Palast auch als der "Blumengarten des Kaisers" bekannt. Außer ihm haben hier keine Männer Zutritt, alle männlichen Bediensteten sind kastrierte Eunuchen. Sie arbeiten unter anderem als Wachen und als Aufseher.
In "Apothecary Diaries" trennt neben einer weiteren Mauer auch ein Wassergraben den inneren vom äußeren Palast. Außerdem gibt es im inneren Palast eine eigene Wäscherei, mehrere Küchen und eine eigene kleine Krankenstation, deren nichtsnutziger Arzt Maomaos Hilfe nur allzu gern in Anspruch nimmt.
Anime-Wegweiser für Joyn:
Wo ist was im inneren Palast?
Du hast also Mauer und Wassergraben überwunden oder bist durchs Tor spaziert. Na dann sieh dich mal um, der Innere Palast ist groß.
Zentrum: Die Residenz des Kaisers und der Kaiserin. Geh da besser nicht hin, das gibt nur Ärger!
Südteil: Der Haupteingang zum Inneren Palast und der geschäftigste Teil mit der Verwaltung der Dienstmädchen und Eunuchen.
Süd-Ostteil: Hier befinden sich die sehr schlichten Schlaf- und Essenssäle der Zofen.
Süd-Westteil: Hier findest du weitere Arbeitsräume und ganz im Eck eine Müllkippe.
Nordteil: Im am wenigsten ausgebauten Teil des Palasts ist es sehr ruhig. Hier stehen auch ein paar Räume leer. Vielleicht kannst du dich dort verstecken?
So wohnen die Konkubinen
Der innere Palast besteht also nicht etwa nur aus ein paar Gebäuden, sondern ist genau genommen eine eigene kleine Stadt mit vielen kleineren Palästen und Pavillons, die um die Wohngemächer von Kaiser und Kaiserin herum gruppiert sind. Im alten China lagen zu jeder Seite der zentralen Palast-Achse mehrere Paläste für die dutzende hochrangigen Konkubinen. In "Die Tagebücher der Apothkerin" wurde das System ein wenig vereinfacht. Es gibt vier Konkubinen und entsprechend viele Residenzen.
Jade-Residenz: Hier lebt Gyokuyou, genannt die Kostbare Konkubine. Hier arbeitet Maomao als Vorkosterin.
Kristall-Residenz: Lihua, genannt die Weise Konkubine wohnt hier sehr stilvoll. Auf Einhaltung der hohen Standards achten ihre Zofen, was Lihua fast zum Vehängnis wird.
Diamant-Residenz: die jüngste der Konkubinen. Lishu, genannt die Tugendhafte führt hier ein manchmal etwas einsames Leben.
Granat-Residenz: Ah-Dou, genannt die Reine Konkubine zieht von hier aus ihre Fäden.
Um diese großen Pavillons der hochrangigen Konkubinen herum gruppieren sich wiederum die Häuser der Palastfrauen von niedrigerem Rang.
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