Deutsche TV-Premiere
Mystery-Anime "Die Tagebücher der Apothekerin" bald rezeptfrei auf Joyn und im TV
Aktualisiert:von Martin Haldenmair
Ein Leben im Palast in pompöser Pracht, mit gutem Essen, voller Intrigen und dem einen oder anderen Mordversuch. In diese schillernde Welt taucht die junge, kräuterkundige Maomao ein. "Die Tagebücher der Apothekerin" zeigt, welche finsteren Fälle sie aufdeckt.
Zum Anime-Palast!
Darum geht's in "Die Tagebücher der Apothekerin"
"Der Palast und das Freudenviertel sind gar nicht so unterschiedlich," stellt Maomao fest. Im Letzteren war sie bis vor Kurzem noch viel unterwegs, um Medizin auszuliefern. Dann aber wurde sie von Menschenjägern entführt und an den Kaiserpalast als Zofe verkauft. Irgendwann wird sie sich freikaufen können, und bis dahin heißt es, stets zu Diensten zu sein. Möglichst unauffällig will sie bleiben, doch das geht schief.
Als im Inneren Palast, in dem Konkubinen, Zofen und Eunuchen leben, mehrere Kinder sterben, gibt Maomao heimlich einen Hinweis auf die Ursache. Dadurch wird der Verwalter auf sie aufmerksam. Eunuch Jinshi ist nicht nur wunderschön (eine Verschwendung, wie Maomao meint), sondern auch raffiniert und schlau. Er verschafft ihr eine neue Stelle als Vorkosterin und gewährt ihr Zugang zu den Heilkräutern des Palastes - für Maomao, die gern mit Giften experimentiert, fast das Paradies! Mit dem Haken, dass sie nun ständig in Intrigen und Machtkämpfe verwickelt wird.
Und dann ist da noch das Problem, dass Jinshi, der sich sonst so kalt gegenüber all den Anschmachtereien gibt, sich für sie zu interessieren scheint. Dabei mag sie den hinterlistigen Schönling ja so gar nicht! Oder doch?
"Die Tagebücher der Apothekerin" begann als Romanreihe, wurde zur illustrierten Light-Novel-Serie, als Manga adaptiert und schließlich als Anime umgesetzt, begeistert in seinen vielen Formen zahlreiche Leser:innen und Zuschauer:innen. Die Ermittlungen der grummeligen aber gerechten Maomao und vor allem ihre Wortgefechte mit dem süßraspelnden, hochintelligenten Jinshi siehst du ab 22. Mai endlich auf Deutsch auf ProSieben MAXX und Joyn.
Mehr Anime entdecken
Filme und Specials
Alle Anime-Hits im April 2026 auf ProSieben MAXX
Actionreicher Freitag
Anime-Film-Hits auf ProSieben MAXX im März
Freitag ist Anime-Tag
"Pokémon Meisterdetektiv Pikachu" und Co.: Die Anime-Highlights im Februar 2026 auf Joyn
Zwei tolle Filme gingen leer aus
Oscars 2026 ohne Anime: Wie lange kann Hollywood den Trend noch ignorieren?
Es werden wieder Finger verspeist
"Jujutsu Kaisen" Staffel 2: Der Shinjuku-Incident steht ProSieben MAXX bevor
Die vorletzte Staffel erstmals auf Deutsch
In Staffel 7 von "My Hero Academia" will "Star and Stripe" Deku unterstützen