24 Folgen streamen "Tokyo Revengers": Bist du hart genug, die ganze erste Staffel zu streamen? Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Martin Haldenmair Takemichi (links) versucht, seine Freunde, alles Mitglieder eine Gang, zu retten - und sich selbst. Bild: © Ken Wakui, KODANSHA / TOKYO REVENGERS Anime Production Committee.

Brutale Schlägereien und Männerfreundschaften: Die Serie "Tokyo Revenger", geschrieben von einem ehemaligen Gang-Mitglied, zieht dich an die Randgebiete der japanischen Gesellschaft. Alle Folgen der ersten Staffel kannst du nun bei Joyn+ streamen.

Darum geht's bei "Tokyo Revengers": Takemichis Leben ist ziemlich verkorkst. Schlechter Job, keine Freundin, und ständig muss er sich für etwas entschuldigen. Eines Tages erfährt er, dass seine große Liebe aus Mittelschulzeiten und ihr Bruder gewaltsam ums Leben gekommen sind, am Abend wird er auch noch vor eine U-Bahn geschubst - und findet sich in seiner eigenen Vergangenheit wieder: Als Mittelschüler mit gefärbten und gegelten Haaren, der einen auf Rebell macht, aber eigentlich doch meist kneift, wenn's drauf ankommt. Diesmal nicht! Auch wenn er weiß, dass er nicht bestehen kann: Dem nächsten Kampf geht er nicht aus dem Weg, weil er weiß, dass er beim letzten Mal dadurch eine Katastrophe ausgelöst hat. Er steck viel ein, erregt aber die Aufmerksamkeit von Manjiro "Mikey" Sano, dem Kopf der Tokyo-Manji-Gang. So langsam findet er den Mechanismus heraus, über den seine Zeitreisen vor und zurück ausgelöst werden. Ab dann setzt er alles daran, seine Bande zusammenzuhalten, seine Freunde vor dem Tod zu retten und selbst Mikey davon abzuhalten, zu dem kaltblütigen Verbrecher zu werden, der er in der ursprünglichen Zukunft ist.

Streame hier die erste Folge von "Tokyo Revengers" Ganze Folge Tokyo Revengers Reborn Verfügbar auf Joyn Folge vom 31.05.2026 • 23 Min • Ab 16 Link kopieren Teilen

Hier geht's zur kompletten Staffel 1 von "Tokyo Revengers" Alle Folgen streamen

Gangs in Tokio - Realität und Manga Japans Gesellschaft kennt viele Regeln. Wer damit nicht zurechtkommt, hat oft schlechte Karten und muss sich Randgruppen anschließen - die auch wieder Regeln haben. Die "Bosozoku"-Motorradgangs, entstanden in den 1950ern, sind solche Außenseitergruppen, denen sich gerade in den 1980ern bis in die frühen 2000ern viele rebellische Jugendliche anschlossen. Straßenrennen, Geschwindigkeit und so eine gewisse Freiheit von der Gesellschaft spielen bei ihnen eine große Rolle, während sie nach innen zum Teil starke Hierarchien sowie ihre eigenen Uniformen haben. Gewalttätigen Auseinandersetzung innerhalb und zwischen den Gangs gehören dazu - aber im Umgang mit Nicht-Gangmitgliedern gebieten die Regeln Höflichkeit und Gewaltlosigkeit. Ken Wakui, Autor von "Tokyo Revengers", war Mitglied in so einer Gang. Die Gangs in "Tokyo Revengers" sind erfunden. Zum einen sind sie nicht motorisiert, zum anderen sind ihre Mitglieder zum Teil deutlich jünger als zu Mikuis Zeiten. Aber wie bei den "Bsosozuku", denen Mikui angehörte, haben sie einen klaren Ehrenkodex. Sie wollen kein Verbrechersyndikat werden, auch wenn die Gefahr, völlig in die Illegalität abzugleiten, immer groß ist. "Tokyo Revengers" entführt uns in eine Parallelgesellschaft, in der eine Mischung aus Brutalität und Kameradschaft regiert.

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