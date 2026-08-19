Sender-Aus
ARD zieht den Stecker: Dieser beliebte TV-Sender verschwindet
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Für ONE läuft der Countdown: Ende 2026 stellt der ARD-Sender seinen Betrieb ein. Bevor endgültig Schluss ist, dürfen sich Zuschauer noch auf zwei britische Serien-Premieren freuen.
Nach mehr als 250 exklusiv ausgestrahlten Serien und rund 400 Spielfilmen steht ONE vor dem Abschied. Am 31. Dezember 2026 endet der Sendebetrieb des ARD-Kanals. Doch bevor der Bildschirm endgültig dunkel bleibt, gibt es für Serienfans noch einmal Nachschub.
Im September setzt ONE auf zwei britische Produktionen. Neben einer neuen Interpretation des berühmten Meisterdetektivs Sherlock Holmes kehrt auch eine Familiensaga mit ihrer zweiten Staffel zurück.
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ONE zeigt "Sherlock & Daughter" als Free-TV-Premiere
Den Anfang macht am 2. September "Sherlock & Daughter". Die achtteilige Krimiserie entführt das Publikum ins London des Jahres 1896 – fünf Jahre nach Sherlock Holmes' Duell mit seinem Erzfeind Moriarty. David Thewlis schlüpft in die Rolle des Meisterdetektivs. Dessen Leben wird gehörig auf den Kopf gestellt, als plötzlich die junge Amerikanerin Amalia Rojas, gespielt von Blu Hunt, vor ihm steht.
Ihre Mutter wurde unter mysteriösen Umständen ermordet. Amalia reist daraufhin nach England und ist überzeugt, dass ausgerechnet Holmes ihr verschollener Vater sein könnte. Gemeinsam machen sich die beiden daran, den Mord aufzuklären. Dabei geraten sie auf die Spur einer internationalen Verschwörung – und müssen gleichzeitig herausfinden, was sie tatsächlich miteinander verbindet.
ONE zeigt "Sherlock & Daughter" am 2., 9. und 15. September jeweils ab 21:00 Uhr. Bereits ab dem 2. September stehen alle acht Episoden auch in der ARD-Mediathek zur Verfügung – auf Deutsch sowie in der englischen Originalfassung.
"The Hardacres" kehrt mit neuen Folgen zurück
Ein weiteres Serien-Highlight folgt am 29. September. Dann startet bei ONE die zweite Staffel von "The Hardacres". Die britische Familiensaga spielt im Yorkshire des 19. Jahrhunderts. Im Mittelpunkt steht eine Arbeiterfamilie, die sich aus einfachen Verhältnissen ein neues Leben in der gehobenen Gesellschaft erarbeitet hat.
Doch mit dem Wohlstand kommen neue Herausforderungen. Technischer Fortschritt und gesellschaftliche Veränderungen prägen die zweite Staffel. Gleichzeitig werden die Kinder erwachsen – und entwickeln zunehmend eigene Vorstellungen von ihrer Zukunft.
Die Geschichte basiert auf den Romanen von C. L. Skelton. Hinter der Produktion stehen außerdem die Macher von "Der Doktor und das liebe Vieh". Die neuen Folgen laufen bei ONE am 29. September und 6. Oktober jeweils ab 20:15 Uhr. Ab dem 29. September können beide Staffeln zudem in der ARD-Mediathek angesehen werden – ebenfalls auf Deutsch und im englischen Original.
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