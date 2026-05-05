Sie sagte dem "Münster-Tatort" ab Debüt im "Kroatien-Krimi": Das ist die neue Ermittlerin Romina Küper Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von teleschau Romina Küper startet in "Der Kroatien-Krimi" als neue Ermittlerin durch. Einst lehnte sie eine Rolle im Münsteraner "Tatort" ab. Bild: 2024 Getty Images/Matthias Nareyek

Romina Küper steigt in "Der Kroatien-Krimi" als neue Ermittlerin ein. Sie spielt Valessa Matkovic, eine sehr eigenwillige Kommissarin. Das passt zu der Schauspielerin. Schließlich sagt nicht jeder Nein zum "Münster-Tatort". Aber Romina Küper tat es.

Von so einem Angebot träumen viele Schauspieler:innen. "Willst du im Münsteraner 'Tatort' mitspielen?" Also an der Seite von Jan Josef Liefers und Axel Prahl im erfolgreichsten Krimi-Format Deutschlands. Diese Frage wurde Romina Küper gestellt. Und sie sagte: "Nein, danke." "Ja", erinnerte sich Romina Küper im Exklusiv-Interview mit dem Mediendienst teleschau, "damals wurde ich auf der Straße angesprochen, ob ich nicht im 'Tatort Münster' mitspielen möchte." Das ist 22 Jahre her. Küper, Jahrgang 1992, war zu diesem Zeitpunkt zwölf. Und sie war nicht ignorant oder arrogant, sondern hatte schlicht andere Prioritäten: "Ehrlich gesagt hat mich das damals noch gar nicht interessiert. Ich war mit meiner Mama auf dem Weg, eine Jacke zu kaufen, die ich schon lange haben wollte. Ich war also voll im Tunnel." Zum Glück hat sich das noch geändert. Das "Max Magazin" feierte sie unlängst als eine der "interessantesten Newcomer des deutschen Films". Und das nicht nur als Schauspielerin.

Donnerstag, 07.05. 20:15 Uhr • Der Kroatien-Krimi Mord am Jadro Verfügbar auf Joyn 90 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Die Ballett-Erfahrung half bei den Kampfszenen in "Der Kroatien-Krimi" Am Donnerstag, 7. Mai, gibt Romina Küper ihr Debüt als Kommissarin Valessa Matkovic. Die steigt in "Mord am Jadro", der insgesamt 17. Folge von "Der Kroatien-Krimi", als neue Partnerin von Stascha Novak (Jasmin Gerat) ein und löst damit Lenn Kudrjawizki ab. Der steigt nach 16 Fällen als Emil Perica aus der ARD-Erfolgsreihe aus. Küpers Debüt läuft ab 20.15 Uhr im Ersten und über den ARD-Livestream auf Joyn. Es geht ordentlich zur Sache - denn Valessa Matkovic ist eine robuste Kommissarin, die zu Alleingängen neigt und überdies eine private alte Rechnung zu begleichen hat. Es gibt reichlich Action und Kampfszenen, für die die Schauspielerin viel und begeistert trainierte. Körpergefühl brachte sie mit, denn sie begann schon mit drei Jahren mit dem Ballett. "Das ist zwar etwas ganz anderes", sagte sie im teleschau-Interview und erläuterte: "Aber dort ist auch alles sehr kontrolliert. Der Fuß ist allerdings gestreckt, während er im Kampfsport eher geflext ist. Gerade deshalb fand ich es so spannend. Ich liebe Choreografien und schnelle Bewegungen im Raum und entwickelte so eine große Leidenschaft für diese Form des körperlichen Ausdrucks." Sport begeistert sie ohnehin. "Ich finde es einfach großartig, so intensiv mit dem eigenen Körper zu arbeiten." Das drückt sich auch in ihren Hobbys aus. Da finden sich Boxen, Thaiboxen, Barre-Training, Fußball, Reiten, Ski alpin und Yoga ebenso wie Jazzdance, Modern Dance und Poledance.

Während des Philosophie-Studiums wurde sie entdeckt Trotzdem: Filmschauspielerei war lange nicht das erklärte Berufsziel. Obwohl sie schon früh auf Theater- und Musicalbühnen stand und nach dem Abitur auch ein Studium der Komparatistik und Theaterwissenschaft an der Ruhr-Uni in Bochum begann. Dann aber wechselte sie den Studienzweig und studierte in Berlin Philosophie. Das erwies sich als wegweisend: "Da wurde ich von einer Regisseurin entdeckt. Sie eröffnete mir den Zugang zum Filmschauspiel", erklärte sie im Interview. 2016 feierte sie ihr Leinwand-Debüt. Sie spielte in "Baby Bitchka" (der allerdings erst 2020 veröffentlicht wurde) gleich die Hauptrolle. 2018 tauchte sie auch in die TV-Welt ein. Ihre ersten Episodenrollen hatte sie in "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" und "Der Lehrer". Ihre erste Serienhauptrolle spielte sie von 2018 bis 2020 in den beiden letzten Staffeln von "Um Himmels Willen". Bislang war sie an 40 Film- und TV-Produktionen beteiligt. Ein viel beachtetes Highlight war 2022 die Rolle der Dunja in der ersten Staffel der Thrillerserie "Totenfrau" (mit Anna Maria Mühe). Zuletzt war Küper in Episoden von "WaPo Bodensee" und "Ein starkes Team" zu sehen.

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Romina Küper liebt die Natur: "Ich bin draußen groß geworden" Jetzt wird sie taffe Ermittlerin. "Nebenbei" arbeitet sie allerdings - und das schon seit Jahren - an ihrer zweiten Karriere, die der Regisseurin. Da sieht sie sich allerdings noch am Anfang, wie sie im teleschau-Interview ausführt: "Ich würde mich noch nicht als Regisseurin bezeichnen, da ich gerade erst meinen ersten Film drehe. Ob ich diesen Titel verdiene, wird sich zeigen." Sie verfilmt ihr Drehbuch "Hyper Baby", für das sie in diesem Jahr bereits zwei Preise gewann. "Mein Regiedebüt ist zwar kein hochbudgetiertes Kinoprojekt, dafür aber umso persönlicher: Ich arbeite fast ausschließlich mit Frauen zusammen und erzähle eine feministische Geschichte", sagte sie im Interview. Obwohl sie seit Jahren in Berlin lebt, fühlt sich Küper dem Ruhrgebiet, wo sie in Haltern am See zur Welt kam, immer noch stark verbunden. "Gleichzeitig habe ich eine enge Bindung zu meiner Wohnung und meinem Schreibtisch in Schöneberg." Berlin als Stadt gebe ihr "heute nicht mehr so viel wie früher": "Ich bin kein klassisches Stadtkind, sondern draußen groß geworden: am Fluss, im Wald, mit dem Fahrrad unterwegs. Diese Naturverbundenheit lässt sich in der Stadt nur schwer ausleben."