"Ins Herz gebohrt" Neuer düsterer Fall: So hat "Der Irland-Krimi" Désirée Nosbusch verändert Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von teleschau Kriminalpsychologin Cathrin Blake und Superintendent Sean Kelly bekommen es in "Der Irland-Krimi: Du gehörst mir" mit einer Entführung samt Geiselnahme zu tun - und mit Mord. Bild: ARD Degeto Film/good friends Filmproduktions GmbH/Bernard Walsh,

Nicht nur die Rolle der Kriminalpsychologin Cathrin Blake ist für Désirée Nosbusch etwas Besonderes, sondern vor allem auch der Drehort ihrer Krimireihe, wie der Star verriet. In "Der Irland-Krimi: Du gehörst mir" sind Cathrins Fähigkeiten erneut gefragt.

Die Fälle in "Der Irland-Krimi" Spielten anfangs häufig irische Mythen und Sagen, keltische Feste oder das IRA-Erbe auf der Grünen Insel in "Der Irland-Krimi" eine Rolle, ging es zuletzt häufiger um Taten, deren Motive im Zwischenmenschlichen zu finden sind. In den beiden neuen Filmen steht die Gewalt von Männern gegen Frauen im Mittelpunkt. In "Die Tote am Fluss" war das ein Femizid, begangen von einem Mann, der nach der Zurückweisung seiner Freundin aus Hass eine andere tötete. Im aktuellen Film "Du gehörst mir" bekommen es Kriminalpsychologin Cathrin Blake (Désirée Nosbusch) und Superintendent Sean Kelly (Declan Conlon) mit einem ähnlichen Fall zu tun. Ein Mann entführt seine Frau, weil er die Trennung nicht akzeptieren will. Bei einem Zwischenstopp in einem Pub eskaliert die Situation, der Kidnapper tötet einen Mann und nimmt die Anwesenden als Geiseln. Nun ist Cathrins psychologisches Geschick gefragt ...

Donnerstag, 16.04. 20:15 Uhr • Der Irland-Krimi Du gehörst mir Verfügbar auf Joyn 90 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

"Liebe auf den ersten Blick" Es ist Désirée Nosbusch wichtig, über Themen wie Missbrauch und Gewalt gegen Frauen zu sprechen. Über ihre persönlichen Erfahrungen in einer missbräuchlichen Beziehung zu einem älteren Mann hat sie in ihrer Autobiografie "Endlich noch nicht angekommen" und in Interviews mehrfach gesprochen. Doch nicht nur die Fälle der ARD-Reihe liegen der 61-jährigen Luxemburgerin am Herzen, die ihre Karriere einst als jugendliche Moderatorin im Radio und beim Fernsehen startete, später Schauspielerin wurde und mit ihrer Rolle als manipulative Investmentbankerin der Serie "Bad Banks" 2018 ihr Schauspiel-Comeback und ihren endgültigen Durchbruch als Charakterdarstellerin feierte. Am Herzen liegt der zweifachen Mutter vor allem der wunderbare Drehort der "Irland-Krimis" an der Westküste. "Es war Liebe auf den ersten Blick", verriet Nosbusch im ARD-Gespräch nach Ausstrahlung der ersten beiden Filme 2019. "Irland, mit seiner atemberaubenden Natur und mystischen Schönheit und seinen liebevollen Menschen, hat sich gleich in mein Herz gebohrt. Es hat etwas mit mir gemacht, es hat mich positiv verändert."

Eine Postkarte, aber keine Idylle Im Gespräch mit der Agentur teleschau erklärte die Schauspielerin einmal, dass sie die Rolle annahm, da "Der Irland-Krimi" kein "irisches Postkartenformat mit idyllischen bunten Bildern" sei. Die Bilder in der Reihe seien, die Fälle spiegelnd, häufig sehr düster. Aber sie "finde schon, dass wir uns für das Land interessieren", betonte Nosbusch. "Dass wir dessen Faszination auch einfangen. Aber es ist in der Tat keine Reiseziel-Empfehlung für Leute, die vor allem nach Sonnenschein und pittoresken Motiven suchen. Dafür erfährt man etwas über Charakter, Mystik und Atmosphäre in Irland." Und die Irinnen und Iren? Die seien "sehr tiefe Menschen. Vor allem in der Gegend von Galway. Man nennt diese Region im Westen Connemara. Sie ist wild, man spricht gälisch und die Leute halten sehr an ihren Traditionen fest. Das Katholische spielt dort noch eine große Rolle. Wer sich auf all das einlässt, bekommt eine super Postkarte dieses Landes. Nur eben keine, die reine Wohlfühl-Bilder erzeugt". Eindrucksvolle Bilder liefert auch "Der Irland-Krimi: Du gehörst mir" wieder, den du dir am Donnerstag, 16. April, 20:15 Uhr, im ARD-Livestream bei Joyn ansehen kannst.