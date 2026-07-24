70 Jahre
"Tolle Mutter, furchtbarer Vater": Hubertus Meyer-Burckhardt spricht offen wie nie über seine Eltern
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Kurz vor seinem 70. Geburtstag zeigt sich Hubertus Meyer-Burckhardt so persönlich wie selten. In der NDR-Talkshow "DAS! Rote Sofa" erzählt der Moderator von seiner schwierigen Kindheit, den beiden starken Frauen, die ihn geprägt haben, und erklärt, warum ihn seine Frau Dorothee jeden Tag aufs Neue glücklich macht.
Ein runder Geburtstag ist oft der Moment, an dem viele Menschen auf ihr Leben zurückschauen. Auch Hubertus Meyer-Burckhardt zeigt sich kurz vor seinem 70. Geburtstag (seit heute, dem 24. Juli, ist er 70) so persönlich wie selten. Bei seinem Besuch bei "DAS! Rote Sofa" spricht der Moderator nicht nur über seine große Lebensfreude, sondern auch über die Menschen, die ihn geprägt haben. Schon zu Beginn macht er deutlich, wie dankbar er aktuell ist.
Ich habe eine große Lebensfreude und auch eine große Lebensdankbarkeit, ehrlich gestanden."
Sein Leben beschreibt er als einen "Lebensrausch" - voller Höhen und Tiefen, Erfolge und Rückschläge.
"DAS! Rote Sofa" täglich um 18:45 Uhr im NDR
Seine Kindheit war alles andere als einfach
Als das Gespräch auf seine Familie kommt, findet Meyer-Burckhardt ungewöhnlich offene Worte. Er zeichnet das Bild einer einfachen Kindheit in Hessen - und spart dabei auch schwierige Erinnerungen nicht aus. Gegenüber Moderatorin Inka Schneider sagt er ehrlich: "Ich komm aus Kassel."
Da war 'ne tolle Mutter, 'n furchtbarer Vater.
Er ergänzt: "Es war eine kleine Wohnung und es war ein langer Weg." Trotz aller Herausforderungen blickt er heute ohne Bitterkeit auf diese Zeit zurück. Sein Leben sei ein "pralles Leben" gewesen - mit Erfolgen, Enttäuschungen und Erfahrungen, die ihn geprägt hätten.
Geh noch einmal mit Hubertus Meyer-Burckhardt auf "Zeitreise"
Zwei Frauen gaben ihm Halt
Besonders seine Mutter und seine Großmutter hätten ihn entscheidend beeinflusst. Beide Frauen seien temperamentvoll gewesen und hätten ihm wichtige Werte vermittelt.
Ich bin zwischen diesen beiden Frauen groß geworden.
Seine Großmutter habe zwei Weltkriege erlebt, die Heimat verloren und dennoch nie den Mut verloren. Eine Regel hat in der Familie deshalb immer gegolten: ""Bei uns zu Hause war Selbstmitleid verboten." Bis heute begleitet ihn dieser Gedanke. Für Meyer-Burckhardt gehört Eigenverantwortung genauso zum Leben wie Optimismus und der Mut, neue Wege zu gehen.
Verantwortung statt Jammern
Im Gespräch wird deutlich, dass ihn diese Erziehung bis heute prägt. Er wünsche sich, dass Menschen häufiger selbst Verantwortung übernehmen, statt ausschließlich auf Hilfe von außen zu hoffen.
Gleichzeitig engagiert sich der Moderator seit Jahren sozial. Unter anderem unterstützt er Hospize mit Lesungen und setzt sich in der Bürger-Stiftung Hamburg für verschiedene Projekte ein. Für ihn gehören Mitgefühl und Lebensfreude untrennbar zusammen. "Lebensfreude und Demut sind vielleicht die beiden kräftigsten Energien, mit denen man durchs Leben spazieren sollte."
Was gibt's Neues auf Joyn? Hier erfährst du alles auf einen Blick
Blitzschnell informiert! Gerade frisch auf Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X und unserer "Behind The Screens"-Seite geteilt - schon in deinem Feed. Das ist unser Joyn-Profil auf Google.
Seine Frau Dorothee ist heute sein größtes Glück
Wenn Hubertus Meyer-Burckhardt über die Gegenwart spricht, fällt immer wieder ein Name: Dorothee. Mit seiner Ehefrau teilt er nicht nur seinen Alltag, sondern auch die Begeisterung fürs Reisen und neue Erfahrungen. Er erzählt: "Dorothee und ich reden oft über Heimat." Die beiden hätten nie das Bedürfnis verspürt, dauerhaft an einem Ort verwurzelt zu sein. Stattdessen reizten sie neue Städte, neue Länder und neue Eindrücke.
Besonders dankbar zeigt sich der Moderator für die gemeinsame Zeit.
Wir werden wirklich jeden Tag würdigen und wertschätzen.
Und weiter: "Insofern ist es eine wahnsinnig schöne Phase des Lebens, die ich gerade leben darf."
Dass Hubertus Meyer-Burckhardt seine aktuelle Lebensphase so genießt, bestätigt auch seine Frau Dorothee. In der Sendung erzählt sie in einem Video-Clip, dass die beiden keinen Tag für selbstverständlich nehmen und das gemeinsame Leben als großes Privileg empfinden. Ihr Mann sei zudem kaum zu bremsen: Er sei ständig aktiv und für neue Projekte zu begeistern - nur Termine vor 10 Uhr morgens seien bei ihm eher unbeliebt. Darauf reagiert der 70-Jährige mit nur einem Satz:
Habe ich nicht eine wunderbare Frau?
Auch Freiraum gehört für ihn zu einer glücklichen Ehe
Zu ihrem gemeinsamen Zuhause auf Mallorca verrät Meyer-Burckhardt, dass er die Insel vor allem in den ruhigeren Monaten genießt. Gleichzeitig betont er, wie wichtig Freiheit in einer Beziehung sei. Während Dorothee häufiger auf Mallorca sei, pendle er wegen seiner Arbeit. Für beide sei das selbstverständlich. "Wir lassen uns auch in Ruhe", erzählt er sichtlich stolz und ergänzt mit einem Augenzwinkern:
Love needs missing (übersetzt:
Liebe braucht das Vermissen.).
Für Hubertus Meyer-Burckhardt scheint genau diese Mischung aus Nähe, Vertrauen und Freiraum ein wichtiger Baustein für das gemeinsame Glück zu sein - und der Grund, warum er an seinem 70. Geburtstag auf ein Leben voller Dankbarkeit, Optimismus und Lebensfreude blicken kann.
Mehr entdecken
Familienglück
Michael Brandner heißt ein neues Mitglied in seiner Familie willkommen
"Sturm der Liebe"- und "Rote Rosen"-Stars
Nicola Tiggeler und Timothy Peach: Ehe-Therapie für langanhaltendes Glück
Schicksalsschlag
"Mord mit Aussicht": Petra Kleinert über Unfall in der DDR
Kurzfristig einberufen
ARD ändert heute das Programm: "Gefragt - Gejagt" muss weichen
Der Satiriker privat
Dieter Nuhr packt bei "Inas Nacht" über seine Ehe aus
Sie war schon 16
Esther Sedlaczek lernte ihren berühmten Vater am Telefon kennen
In Gedenken
In Gedenken: Sieh Günther Maria Halmer in seinen letzten Filmen
ARD baut um
ARD: Gleich sieben Moderatoren verabschieden sich von ihren Sendungen
Bald Mama und verheiratet
Schwangere ARD-Moderatorin Lea Wagner: Ihr Vater ist ein Fußball-Star