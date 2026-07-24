70 Jahre "Tolle Mutter, furchtbarer Vater": Hubertus Meyer-Burckhardt spricht offen wie nie über seine Eltern Aktualisiert: Vor 2 Stunden von C3 Newsroom Hubertus Meyer-Burckhardt spricht in der Talkshow "DAS! Rote Sofa" offen über seine Kindheit. Bild: IMAGO / APress

Kurz vor seinem 70. Geburtstag zeigt sich Hubertus Meyer-Burckhardt so persönlich wie selten. In der NDR-Talkshow "DAS! Rote Sofa" erzählt der Moderator von seiner schwierigen Kindheit, den beiden starken Frauen, die ihn geprägt haben, und erklärt, warum ihn seine Frau Dorothee jeden Tag aufs Neue glücklich macht.

Ein runder Geburtstag ist oft der Moment, an dem viele Menschen auf ihr Leben zurückschauen. Auch Hubertus Meyer-Burckhardt zeigt sich kurz vor seinem 70. Geburtstag (seit heute, dem 24. Juli, ist er 70) so persönlich wie selten. Bei seinem Besuch bei "DAS! Rote Sofa" spricht der Moderator nicht nur über seine große Lebensfreude, sondern auch über die Menschen, die ihn geprägt haben. Schon zu Beginn macht er deutlich, wie dankbar er aktuell ist.

Ich habe eine große Lebensfreude und auch eine große Lebensdankbarkeit, ehrlich gestanden." Hubertus Meyer-Burckhardt

Sein Leben beschreibt er als einen "Lebensrausch" - voller Höhen und Tiefen, Erfolge und Rückschläge.

"DAS! Rote Sofa" täglich um 18:45 Uhr im NDR Hier geht's zum kostenlosen NDR-Livestream auf Joyn

Seine Kindheit war alles andere als einfach Als das Gespräch auf seine Familie kommt, findet Meyer-Burckhardt ungewöhnlich offene Worte. Er zeichnet das Bild einer einfachen Kindheit in Hessen - und spart dabei auch schwierige Erinnerungen nicht aus. Gegenüber Moderatorin Inka Schneider sagt er ehrlich: "Ich komm aus Kassel."

Da war 'ne tolle Mutter, 'n furchtbarer Vater. Hubertus Meyer-Burckhardt

Er ergänzt: "Es war eine kleine Wohnung und es war ein langer Weg." Trotz aller Herausforderungen blickt er heute ohne Bitterkeit auf diese Zeit zurück. Sein Leben sei ein "pralles Leben" gewesen - mit Erfolgen, Enttäuschungen und Erfahrungen, die ihn geprägt hätten.

Geh noch einmal mit Hubertus Meyer-Burckhardt auf "Zeitreise" Am 29. Juli um 21 Uhr im NDR-Livestream auf Joyn

Zwei Frauen gaben ihm Halt Besonders seine Mutter und seine Großmutter hätten ihn entscheidend beeinflusst. Beide Frauen seien temperamentvoll gewesen und hätten ihm wichtige Werte vermittelt.

Ich bin zwischen diesen beiden Frauen groß geworden. Hubertus Meyer-Burckhardt

Seine Großmutter habe zwei Weltkriege erlebt, die Heimat verloren und dennoch nie den Mut verloren. Eine Regel hat in der Familie deshalb immer gegolten: ""Bei uns zu Hause war Selbstmitleid verboten." Bis heute begleitet ihn dieser Gedanke. Für Meyer-Burckhardt gehört Eigenverantwortung genauso zum Leben wie Optimismus und der Mut, neue Wege zu gehen.

Verantwortung statt Jammern Im Gespräch wird deutlich, dass ihn diese Erziehung bis heute prägt. Er wünsche sich, dass Menschen häufiger selbst Verantwortung übernehmen, statt ausschließlich auf Hilfe von außen zu hoffen. Gleichzeitig engagiert sich der Moderator seit Jahren sozial. Unter anderem unterstützt er Hospize mit Lesungen und setzt sich in der Bürger-Stiftung Hamburg für verschiedene Projekte ein. Für ihn gehören Mitgefühl und Lebensfreude untrennbar zusammen. "Lebensfreude und Demut sind vielleicht die beiden kräftigsten Energien, mit denen man durchs Leben spazieren sollte."

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Seine Frau Dorothee ist heute sein größtes Glück Wenn Hubertus Meyer-Burckhardt über die Gegenwart spricht, fällt immer wieder ein Name: Dorothee. Mit seiner Ehefrau teilt er nicht nur seinen Alltag, sondern auch die Begeisterung fürs Reisen und neue Erfahrungen. Er erzählt: "Dorothee und ich reden oft über Heimat." Die beiden hätten nie das Bedürfnis verspürt, dauerhaft an einem Ort verwurzelt zu sein. Stattdessen reizten sie neue Städte, neue Länder und neue Eindrücke. Besonders dankbar zeigt sich der Moderator für die gemeinsame Zeit.

Wir werden wirklich jeden Tag würdigen und wertschätzen. Hubertus Meyer-Burckhardt

Und weiter: "Insofern ist es eine wahnsinnig schöne Phase des Lebens, die ich gerade leben darf." Dass Hubertus Meyer-Burckhardt seine aktuelle Lebensphase so genießt, bestätigt auch seine Frau Dorothee. In der Sendung erzählt sie in einem Video-Clip, dass die beiden keinen Tag für selbstverständlich nehmen und das gemeinsame Leben als großes Privileg empfinden. Ihr Mann sei zudem kaum zu bremsen: Er sei ständig aktiv und für neue Projekte zu begeistern - nur Termine vor 10 Uhr morgens seien bei ihm eher unbeliebt. Darauf reagiert der 70-Jährige mit nur einem Satz:

Habe ich nicht eine wunderbare Frau? Hubertus Meyer-Burckhardt

Auch Freiraum gehört für ihn zu einer glücklichen Ehe Zu ihrem gemeinsamen Zuhause auf Mallorca verrät Meyer-Burckhardt, dass er die Insel vor allem in den ruhigeren Monaten genießt. Gleichzeitig betont er, wie wichtig Freiheit in einer Beziehung sei. Während Dorothee häufiger auf Mallorca sei, pendle er wegen seiner Arbeit. Für beide sei das selbstverständlich. "Wir lassen uns auch in Ruhe", erzählt er sichtlich stolz und ergänzt mit einem Augenzwinkern:

Love needs missing (übersetzt:

Liebe braucht das Vermissen.). Hubertus Meyer-Burckhardt