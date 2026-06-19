Starkes Medien-Duo Neuer "Tagesthemen"-Moderator Jörg Schönenborn: Seine Frau ist ein echter Medien-Profi Aktualisiert: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Ab Juli moderiert Jörg Schönenborn auch die "Tagesthemen". Bild: WDR/Annika Graeff

Millionen kennen Jörg Schönenborn aus den großen ARD-Wahlsendungen. Ab Juli verstärkt er das Team der "Tagesthemen". Doch wer ist der Journalist abseits des Studios - und welche Rolle spielt seine prominente Ehefrau in seinem Leben?

Am 6. Juli betritt Jörg Schönenborn erstmals das "Tagesthemen"-Studio als Moderator. Für viele ARD-Zuschauer:innen ist der 61-Jährige längst ein vertrautes Gesicht. Schließlich erklärt er seit Jahrzehnten Wahlergebnisse, analysiert politische Entwicklungen und begleitet die Menschen durch wichtige Nachrichtenlagen. Doch wer ist der Mann, der künftig neben Jessy Wellmer und Ingo Zamperoni durch die ARD-Nachrichtensendung führen wird?

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Jörg Schönenborn: Vom Wahlabend zu den "Tagesthemen" Die Nachricht steht bereits seit einigen Monaten fest, nun gibt es auch einen konkreten Termin: Am 6. Juli feiert Jörg Schönenborn seinen Einstand bei den "Tagesthemen". Damit verstärkt er das bestehende Team um Jessy Wellmer, Ingo Zamperoni, Julia-Niharika Sen und Susanne Stichler. Gleichzeitig bleibt Schönenborn den Aufgaben treu, die ihn bundesweit bekannt gemacht haben. Auch künftig wird er Wahlanalysen präsentieren und den "ARD-Presseclub" moderieren. Marcus Bornheim, Erster Chefredakteur von ARD-aktuell, findet deutliche Worte für den Neuzugang:

Jörg Schönenborn steht für Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit im deutschen Fernsehjournalismus. Das Vertrauen des Publikums hat er sich über Jahrzehnte verdient. Marcus Bornheim

Die Frau an seiner Seite ist ebenfalls Medien-Profi Auch privat dreht sich bei Schönenborn vieles um Journalismus und Medien. Während seines Studiums der Journalistik und Politikwissenschaft in Dortmund lernte er seine spätere Ehefrau Jona Teichmann kennen. Das Paar heiratete 1990 und lebt heute in Hilden. Teichmann ist in der Medienbranche ebenfalls bestens bekannt. Seit April 2021 ist sie Programmdirektorin beim Deutschlandradio und verantwortet dort wichtige Programmangebote des Senders. Damit gehören beide zu den einflussreichsten Medienpersönlichkeiten Deutschlands - auch wenn sie meist lieber hinter den Kulissen arbeiten.

"Tagesthemen": Schon als Kind faszinieren ihn Zahlen Dass Schönenborn einmal zu Deutschlands bekanntesten Wahlexperten werden würde, deutete sich früh an. Schon als Schüler interessierte er sich für Mathematik, Statistiken und Umfragen. Legendär ist eine kleine Geschichte aus seiner Kindheit. Laut der "Augsburger Allgemeinen" wollte er gemeinsam mit einem Freund herausfinden, ob Erdnussflips oder Kartoffelchips beliebter sind. Also starteten die beiden kurzerhand eine eigene Umfrage. Die Chips gewannen damals deutlich. Später sollte ihm seine Leidenschaft für Zahlen den Spitznamen "Graf Zahl" einbringen.

Mehr als 40 Jahre ARD-Erfahrung Seine Karriere begann mit einem Volontariat beim WDR. Danach arbeitete er als Reporter, Korrespondent und Redakteur. Bereits in den 1990er-Jahren berichtete er für Nachrichtensendungen wie die "Tagesschau" und die "Tagesthemen". 2002 wurde er Chefredakteur des WDR-Fernsehens, später Fernsehdirektor und schließlich Programmdirektor für Information, Fiktion und Unterhaltung. Nun schließt sich für Schönenborn ein Kreis. Mehr als drei Jahrzehnte nach seinen ersten Einsätzen als ARD-Korrespondent kehrt er zu den "Tagesthemen" zurück - diesmal als einer der prägenden Köpfe vor der Kamera. Über seine neue Aufgabe sagt er: "Die Tagesthemen bieten jeden Tag die Chance, Orientierung zu geben in einer Welt, die nicht nur schwer zu verstehen, sondern oft auch schwer zu ertragen ist." Und weiter:

Ich bin stolz, künftig als Teil eines großartigen Teams daran mitzuwirken. Denn verständliche Nachrichten sind ein wichtiger Rohstoff unserer demokratischen Gesellschaft. Jörg Schönenborn