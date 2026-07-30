Elternblues "Packe es nicht": Dieser Moment überwältigt Ex-"Tagesschau"-Moderatorin Karolin Kandler Aktualisiert: Vor 3 Stunden von C3 Newsroom Karolin Kandler spricht offen über den bewegenden Abschied ihres Sohnes. Bild: Eventflash

Ein Abschied, den viele Eltern nur zu gut kennen, bringt Karolin Kandler völlig aus der Fassung. Die ehemalige ARD- und heutige ":newstime"-Moderatorin teilt einen emotionalen Moment mit ihrer Community und zeigt dabei eine sehr persönliche Seite.

Mit geröteten Augen sitzt Karolin Kandler in ihrem Auto und kämpft mit den Tränen. Ihre Follower:innen sind überrascht von diesem Post, einem der persönlichsten, den die frühere ARD-Moderatorin bislang öffentlich geteilt hat. Zu ihrem ersten Foto schreibt die ehemalige "Tagesschau"-Sprecherin:

Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so werde. Karolin Kandler

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Der Abschied ihres Sohnes trifft sie mitten ins Herz Nicht ein beruflicher Einschnitt bringt die 41-Jährige aus der Fassung, sondern eine Veränderung in ihrer Familie. Die Grundschulzeit ihres Sohnes geht zu Ende. Zu ihrem Video schreibt sie: "Die letzten Tage für meinen Sohn in der Grundschule. Für immer. Und eben kam noch eine wahnsinnig liebe Mail seiner Lehrerin."

Ich packe es gerade gar nicht. Karolin Kandler

Im Anschluss erklärt sie, warum sie solche Situationen heute ganz anders erlebt als früher:

Bin, seitdem ich Kinder hab, einfach so sentimental. Karolin Kandler

Anschließend fragt sie ihre Community: "Geht’s noch jemandem so?"

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Eltern reagieren mit viel Verständnis Die Antwort ihrer Community lässt nicht lange auf sich warten. Unter dem Beitrag sammeln sich zahlreiche Kommentare von Eltern, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben und sich in ihren Gefühlen wiederfinden. Ein:e Follower:in schreibt: "Sensibilität ist lobenswert." Eine weitere Person kommentiert: "Hier genauso! Ich fühle dich sehr." Viele berichten, dass gerade Abschiede und wichtige Meilensteine ihrer Kinder sie selbst jedes Mal besonders berühren.

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