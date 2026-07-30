Elternblues
"Packe es nicht": Dieser Moment überwältigt Ex-"Tagesschau"-Moderatorin Karolin Kandler
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Ein Abschied, den viele Eltern nur zu gut kennen, bringt Karolin Kandler völlig aus der Fassung. Die ehemalige ARD- und heutige ":newstime"-Moderatorin teilt einen emotionalen Moment mit ihrer Community und zeigt dabei eine sehr persönliche Seite.
Mit geröteten Augen sitzt Karolin Kandler in ihrem Auto und kämpft mit den Tränen. Ihre Follower:innen sind überrascht von diesem Post, einem der persönlichsten, den die frühere ARD-Moderatorin bislang öffentlich geteilt hat.
Zu ihrem ersten Foto schreibt die ehemalige "Tagesschau"-Sprecherin:
Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so werde.
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Der Abschied ihres Sohnes trifft sie mitten ins Herz
Nicht ein beruflicher Einschnitt bringt die 41-Jährige aus der Fassung, sondern eine Veränderung in ihrer Familie. Die Grundschulzeit ihres Sohnes geht zu Ende.
Zu ihrem Video schreibt sie: "Die letzten Tage für meinen Sohn in der Grundschule. Für immer. Und eben kam noch eine wahnsinnig liebe Mail seiner Lehrerin."
Ich packe es gerade gar nicht.
Im Anschluss erklärt sie, warum sie solche Situationen heute ganz anders erlebt als früher:
Bin, seitdem ich Kinder hab, einfach so sentimental.
Anschließend fragt sie ihre Community: "Geht’s noch jemandem so?"
Brisante Nachrichten aus aller Welt
Eltern reagieren mit viel Verständnis
Die Antwort ihrer Community lässt nicht lange auf sich warten. Unter dem Beitrag sammeln sich zahlreiche Kommentare von Eltern, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben und sich in ihren Gefühlen wiederfinden.
Ein:e Follower:in schreibt: "Sensibilität ist lobenswert." Eine weitere Person kommentiert: "Hier genauso! Ich fühle dich sehr." Viele berichten, dass gerade Abschiede und wichtige Meilensteine ihrer Kinder sie selbst jedes Mal besonders berühren.
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Von der ARD zu ProSieben
Die Moderatorin verabschiedete sich im Oktober 2022 von der ARD und der "Tagesschau". Heute steht sie für ProSieben vor der Kamera.
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