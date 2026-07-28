"Bravo"-Model mit Bundesverdienstkreuz "Saat des Terrors"-Star Christiane Paul: Warum sie ihre Karriere als Ärztin aufgab Veröffentlicht: Vor 12 Minuten von teleschau Multitalent und vielseitig engagiert: Christiane Paul ist mehr als "nur" eine hervorragende Schauspielerin. Bild: 2025 Getty Images/Gerald Matzka

Christiane Paul ist eine der charismatischsten und vielseitigsten Schauspielerinnen ihrer Generation. Die Vielseitigkeit liegt ihr im Blut. Denn sie hätte auch in anderen Berufen Karriere machen können.

Thriller, Familienserie, Krimi-Reihe, Comedy. Killerin, Vampir-Mutter, Publikumsliebling und böse Antagonistin. Produktionen im In- und Ausland - Christiane Paul kann alles. Dabei hätte das am 8. März 1974 in Ost-Berlin geborene Multitalent auch in anderen Berufen durchstarten können. Sie begann nach der Wiedervereinigung mit 16 Jahren als Fotomodel und wurde für die Jugendzeitschriften "Bravo", "Bravo-Girl" und "Mädchen" gebucht. Nach dem Abitur 1992 an der Friedrich-List-Schule in Berlin-Niederschönhausen studierte die Tochter zweier Ärzte - Mutter Anästhesistin, Vater Orthopäde und Chirurg - ebenfalls Medizin und promovierte 2002. Allerdings zog die Karriere als Ärztin den Kürzeren. Schon während des Medizinstudiums baute sie sich ein Standbein in der Film- und Fernsehbranche auf, war auch kurz zur Ausbildung am legendären Lee-Strasberg-Institut in New York City. Nachdem sie 1992 in ihrer ersten Kinoproduktion "Deutschfieber", noch 17-jährig, gleich die weibliche Hauptrolle gespielt hatte, war sie ein Jahr später in dem Liebesfilm "Ich und Christine" neben Superstar Götz George in der Titelrolle zu sehen. Danach hatte der Arztberuf in ihrem Leben keine Chance mehr. 2004 hängte sie Klinikkittel und Stethoskop endgültig an den Nagel.

Sieh Christiane Paul im packenden Thriller am 29. Juli um 20:15 Uhr im ARD-Livestream auf Joyn Bald verfügbar Mittwoch, 29.07. 20:15 Uhr Saat des Terrors Verfügbar auf Joyn 90 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

In "Saat des Terrors" spielt Christiane Paul eine BND-Mitarbeiterin Am Mittwoch, 29. Juli, ist Christiane Paul ab 20:15 Uhr im Ersten und über dem ARD-Livestream auf Joyn in "Saat des Terrors" zu sehen. Der Thriller thematisiert die Verstrickungen westlicher Geheimdienste, allen voran die Central Intelligence Agency (CIA) und der Bundesnachrichtendienst (BND), die mit Partnerorganisationen wie dem pakistanischen Geheimdienst Inter-Services Intelligence (ISI) aktiv Terroristen unterstützen. Christiane Paul spielt die Hauptrolle als BND-Mitarbeiterin, die in Pakistan eingesetzt wird und von dort indirekt in die Anschläge in Mumbai am 26. November 2008 verwickelt wird, bei denen - im realen Leben, nicht fiktiv - 166 Menschen getötet und 304 verletzt wurden. Paul trägt den Film mühelos. Das tat sie schon 2015, als sie im Thriller "Unterm Radar", der ebenfalls von Terrorgefahr handelt, die Hauptrolle spielte. Und wie: Neben dem Darstellerpreis beim Fernsehfilmfestival Baden-Baden erhielt sie für ihre Leistung auch den International Emmy Award als beste Hauptdarstellerin.

Christiane Paul war die erste Heldin in den "Ostfrieslandkrimis" Von Beginn an wandelte Paul durch die Genres. In der Komödie "Das Leben ist eine Baustelle" (1997) gab sie ihrem Filmpartner Jürgen Vogel neuen Lebens- und Liebesmut. 2000 brillierte sie in "Im Juli", einem "romantisch-spritzigen Road Movie", wie die "Videowoche" urteilte. Unter der Regie von Fatih Akin "trieb" sie ihren Filmpartner Moritz Bleibtreu zum "Deutschen Filmpreis". 2006 verdrehte sie in der Kult-Komödie "Neues vom Wixxer" Chefinspektor Even Longer (Oliver Kalkofe) den Kopf. Neben diesen Filmprojekten spielte sie seit 1995 auch in TV-Serien und TV-Filmen, unter anderem im spektakulären Action-Thriller "Götterdämmerung - Morgen stirbt Berlin" (1999). Dass sie auch Drama kann, bewies sie 2008 im mehrfach ausgezeichneten Kinofilm "Die Welle", erneut an der Seite von Jürgen Vogel. In Serien wurde die 52-Jährige eher spät tätig. Für die vierteilige Miniserie "Der Doc und die Hexe" kehrte sie 2020 zum Arztdasein zurück. 2017 wurde sie zur ersten Darstellerin von Ann Kathrin Klaasen, der Chefermittlerin in den "Ostfrieslandkrimis". Nach drei Filmen ließ sie sich von Julia Jentsch ablösen und zog weiter - auch ins Ausland. Denn auch dort erkannte man ihr Potenzial.

In "Saat des Terrors" spielt Christiane Paul die BND-Mitarbeiterin Jana Wagner, die in die Anschläge von Mumbai verwickelt wird. Bild: SWR/Diwafilm GmbH

Christiane Paul: Erfolg im Ausland als Antagonistin Sie war in der ersten Staffel der britischen Krimireihe "Paranoid" zu sehen, spielte in der US-amerikanischen Science-Fiction-Serie "Counterpart" eine fiese Killerin, war in der französisch-belgisch-deutschen Serie "Die purpurnen Flüsse" als böse Antagonistin zu sehen und trat in der französisch-deutschen Politiksatire "Parlament" 2020 in der ersten Staffel als intrigante Parlamentarierin auf. Ihre dauerhafteste Rolle spielte sie in der US-Krimiserie "FBI: International", in der sie zwischen 2021 und 2025 in 23 Folgen zu sehen war. Zuletzt war Paul in der zweiten Staffel der britischen Serie "Hijack" neben Superstar Idris Elba und im Kinofilm "Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße" neben Charly Hübner zu sehen.

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Für ihr Engagement erhielt Christiane Paul das Bundesverdienstkreuz Christiane Paul ist aber mehr als Schauspielerin. In erster Linie ist sie Mutter. Aus ihrer Beziehung mit Sven Prinz stammt ihre Tochter Mascha (geboren 2002), die ebenfalls Schauspielerin ist. 2015 waren sie im Fernsehfilm "Ein Fisch namens Liebe" gemeinsam zu sehen. Mit dem Chirurgen Wolfgang Schwenk war Paul von 2006 bis 2013 verheiratet. Sie hatte ihn während ihrer Ausbildung zur Ärztin an der Berliner Charité kennengelernt. 2007 kam ihr gemeinsamer Sohn zur Welt. Seit 2017 ist Paul in zweiter Ehe mit dem Klimawissenschaftler Anders Levermann verheiratet und lebt wieder in Berlin. Neben dem Schauspielberuf und der Familie brennt Paul für den Umwelt- und Klimaschutz. 2011 veröffentlichte sie das Buch "Das Leben ist eine Öko-Baustelle". Zudem war sie mehrfach nationale Botschafterin von Welt-AIDS-Tag-Kampagnen in Deutschland, sie setzte sich für die Aktion "Deine Stimme gegen Armut" und unterstützt das Berliner Sozialprojekt "Die Arche". Hierfür und für ihre Funktion als UNICEF-Patin wurde sie 2017 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet.