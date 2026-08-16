Kult-Comeback
"Akte X": Comeback für Mulder und Scully?
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Mulder und Scully noch einmal gemeinsam auf der Jagd nach dem Unerklärlichen? Rund um die geplante "Akte X"-Neuauflage gibt es neue Hoffnung. Serienschöpfer Chris Carter spricht jetzt über eine mögliche Rückkehr der Kult-Ermittler.
Taschenlampen an, hinein ins Unbekannte: Die geplante Neuauflage von "Akte X" könnte nicht vollständig auf die beiden Gesichter verzichten, die die Mystery-Serie einst zum Welterfolg machten. Serienschöpfer Chris Carter geht davon aus, dass Gillian Anderson und David Duchovny als Dana Scully und Fox Mulder wieder auftauchen.
Offiziell bestätigt ist das Comeback der beiden Stars allerdings noch nicht. Im Gespräch mit "Polygon" wurde Carter auf eine mögliche Fortsetzung der ursprünglichen Geschichte um Mulder und Scully angesprochen. Dabei ließ er mit seiner Antwort aufhorchen: "Zumindest Gillian wird, glaube ich, in Cooglers Version auftreten. Und ich gehe davon aus, dass David ebenfalls dabei sein wird."
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Ihr werdet Mulder und Scully dort also sehen.
"Akte X": Neue Hauptrollen stehen bereits fest
Hinter der geplanten Neuauflage steht Regisseur Ryan Coogler, der unter anderem für "Black Panther" und "Sinners" bekannt ist. Die Hauptrollen sollen Danielle Deadwyler und Himesh Patel übernehmen. Eine mögliche Rückkehr von Mulder und Scully wäre deshalb besonders interessant. Sie könnte darauf hindeuten, dass die Neuauflage die Welt der Originalserie nicht vollständig hinter sich lässt, sondern an deren Geschichte anknüpft.
Carter selbst hat das neue "Akte X"-Projekt allerdings noch nicht gesehen. Wie genau die beiden Kult-Figuren eingebunden werden könnten, bleibt damit offen.
Chris Carter hat selbst noch Pläne für Mulder und Scully
Während Ryan Coogler an seiner Version arbeitet, hat auch der ursprüngliche "Akte X"-Schöpfer offenbar noch nicht mit dem Mystery-Universum abgeschlossen. Auf die Frage, ob Cooglers Projekt eine weitere Fortsetzung der ursprünglichen Serie erschweren könnte, erklärte Carter: "Ich weiß es nicht. Wenn ich es sehe, werde ich es wissen und die Verantwortlichen bei Fox ebenfalls."
"Akte X" kehrt zurück!
Sie werden einschätzen können, ob diese Projekte miteinander konkurrieren oder sich ergänzen werden.
Noch spannender dürfte für langjährige Fans allerdings sein, was Carter anschließend über seine eigenen Zukunftspläne verriet:
Ich würde sehr gern entweder noch einen Reboot oder einen weiteren Film machen.
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Er ergänzt: "Meine Ideen für die Zukunft sind große Ideen. Ob daraus eine TV-Serie oder ein Film wird, weiß ich nicht, aber ich habe große Pläne.“
Ob daraus tatsächlich ein weiterer Film, eine Serie oder sogar ein endgültiger Abschluss für Mulder und Scully entstehen könnte, ließ Carter offen. Klar ist aber: Die Geschichte der beiden "Akte X"-Ikonen scheint für ihn noch längst nicht vollständig auserzählt zu sein.
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