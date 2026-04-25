Aus und vorbei
"Clueless"-Fortsetzung mit Alicia Silverstone überraschend gestoppt
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Eigentlich sollte Cher Horowitz ihr Comeback feiern - doch daraus wird vorerst nichts. Die geplante Serienfortsetzung des Neunziger-Kultfilms "Clueless" ist überraschend gestoppt worden. Für Fans bedeutet das erneut enttäuschte Hoffnung auf ein Revival.
Was ist aus den "Clueless"-Darsteller:innen geworden?
Die Neunzigerjahre erleben seit einiger Zeit zahlreiche TV- und Streaming-Revivals. Auch "Clueless" sollte in dieses Muster passen: Die Kultgeschichte rund um Cher Horowitz war als neue Serie geplant, mit Alicia Silverstone erneut in der Hauptrolle. Die Schauspielerin hätte nicht nur wieder vor der Kamera gestanden, sondern auch als ausführende Produzentin mitgewirkt - ebenso wie "Clueless"-Schöpferin Amy Heckerling. Doch daraus wird vorerst nichts.
Streaming-Dienst stoppt Projekt
Wie das Branchenmagazin "Variety" berichtet, hat der Streaming-Dienst Peacock die Entwicklung der Serienfortsetzung gestoppt. Damit liegt das Projekt zunächst auf Eis - endgültig begraben ist die Idee aber nicht. Die beteiligten Studios prüfen laut Bericht weiterhin Alternativen für eine mögliche Umsetzung bei anderen Plattformen.
Eine weitere Film-Ikone auf Joyn streamen
Trend der Reboots - nicht überall erfolgreich
Eigentlich liegen Neuauflagen erfolgreicher Serien derzeit voll im Trend. Produktionen wie neue Staffeln von "Scrubs" oder "Malcolm mittendrin" zeigen, dass alte Marken wieder funktionieren können.
Auch "Clueless" schien perfekt in diese Welle zu passen. Die Idee einer modernen Serienversion wurde bereits vor rund einem Jahr öffentlich bekannt. Interessant: Es wäre nicht der erste Versuch gewesen, die Welt von "Clueless" neu zu beleben. Bereits 2020 wurde eine andere Serienidee entwickelt - damals mit einem völlig neuen Ansatz rund um Dionne und einem Mystery-Plot. Dieses Projekt wurde jedoch ebenfalls nicht realisiert.
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Cher bleibt Kultfigur
Die Figur Cher Horowitz bleibt dennoch präsent in der Popkultur. 2023 schlüpfte Alicia Silverstone für einen Super-Bowl-Werbespot erneut in ihre ikonische Rolle.
Der Originalfilm von 1995 gilt bis heute als einer der prägendsten Teenie-Klassiker der Neunziger und machte Silverstone international bekannt. Neben Silverstone wirkten damals auch spätere Hollywood-Stars wie Paul Rudd sowie Brittany Murphy mit. Die Figur Cher basierte lose auf Jane Austens Roman "Emma". Eine frühere TV-Adaption lief bereits von 1996 bis 1999, allerdings mit einer anderen Besetzung in der Hauptrolle.
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