Aus und vorbei "Clueless"-Fortsetzung mit Alicia Silverstone überraschend gestoppt Veröffentlicht: Vor 2 Minuten von C3 Newsroom Alicia Silverstone als Cher Horowitz - das geplante Serien-Comeback von "Clueless" wurde abgesagt. Bild: Ronald Grant

Eigentlich sollte Cher Horowitz ihr Comeback feiern - doch daraus wird vorerst nichts. Die geplante Serienfortsetzung des Neunziger-Kultfilms "Clueless" ist überraschend gestoppt worden. Für Fans bedeutet das erneut enttäuschte Hoffnung auf ein Revival.

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Die Neunzigerjahre erleben seit einiger Zeit zahlreiche TV- und Streaming-Revivals. Auch "Clueless" sollte in dieses Muster passen: Die Kultgeschichte rund um Cher Horowitz war als neue Serie geplant, mit Alicia Silverstone erneut in der Hauptrolle. Die Schauspielerin hätte nicht nur wieder vor der Kamera gestanden, sondern auch als ausführende Produzentin mitgewirkt - ebenso wie "Clueless"-Schöpferin Amy Heckerling. Doch daraus wird vorerst nichts.

Streaming-Dienst stoppt Projekt Wie das Branchenmagazin "Variety" berichtet, hat der Streaming-Dienst Peacock die Entwicklung der Serienfortsetzung gestoppt. Damit liegt das Projekt zunächst auf Eis - endgültig begraben ist die Idee aber nicht. Die beteiligten Studios prüfen laut Bericht weiterhin Alternativen für eine mögliche Umsetzung bei anderen Plattformen.

Trend der Reboots - nicht überall erfolgreich Eigentlich liegen Neuauflagen erfolgreicher Serien derzeit voll im Trend. Produktionen wie neue Staffeln von "Scrubs" oder "Malcolm mittendrin" zeigen, dass alte Marken wieder funktionieren können. Auch "Clueless" schien perfekt in diese Welle zu passen. Die Idee einer modernen Serienversion wurde bereits vor rund einem Jahr öffentlich bekannt. Interessant: Es wäre nicht der erste Versuch gewesen, die Welt von "Clueless" neu zu beleben. Bereits 2020 wurde eine andere Serienidee entwickelt - damals mit einem völlig neuen Ansatz rund um Dionne und einem Mystery-Plot. Dieses Projekt wurde jedoch ebenfalls nicht realisiert.