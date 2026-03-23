Jeder Film ein neuen Beruf Jason Statham: Der Benjamin Blümchen des Actionkinos? Veröffentlicht: Vor 31 Minuten von Antje Wessels Antje Wessels weiß, warum Jason Statham so viel mit Benjamin Blümchen gemein hat. Bild: KI-generiert mithilfe von GPT Image, Adobe Stock, Privat

Ob Fahrer, Killer oder Cop - die Figuren von Jason Statham folgen oft einem klaren Muster, das sich von Film zu Film neu variiert. Hinter der scheinbaren Abwechslung steckt ein Prinzip, dass Filmkritikerin Antje Wessels direkt an die Hörspielfigur Benjamin Blümchen denken lässt.

Kaum ein Actionstar steht so sehr für verlässliche Actionkost wie Jason Statham. Seit den frühen Zweitausendern hat sich der Brite mit Filmen wie "The Transporter", "Crank" oder "The Mechanic" ein klares Image aufgebaut: wortkarg, effizient und physisch überaus schlag- und schussfertig. Seine Figuren sind selten komplex angelegt. Dafür umso entschlossener in ihrem Handeln. Doch bei genauerem Hinsehen fällt ein wiederkehrendes Muster auf: Statham scheint in nahezu jedem Film eine neue Rolle bzw. einen neuen Beruf einzunehmen. Ist er gar so etwas wie der "Benjamin Blümchen des Actionkinos"?

Erlebe Jason Statham als schusssicheren Mechaniker Film ansehen Action The Mechanic Verfügbar auf Joyn 88:28 Min • Ab 18 Link kopieren Teilen

Jason Statham: Ein Mann für (fast) jeden Job Ein zentrales Merkmal vieler Jason-Statham-Filme ist die klare Definition seiner Figuren über ihren Beruf. Ob als Fahrer, Bodyguard, Mechaniker, Bauarbeiter oder sogar Imker: Seine Rollen sind meist eng an eine bestimmte Tätigkeit gebunden, die zugleich den Rahmen für die Handlung liefert. In "The Transporter" verkörpert er einen Fahrer, der sich strikt an seine eigenen Regeln hält. In "The Mechanic" ist er ein Auftragskiller mit Präzision und System. Und in „The Beekeeper“… nun ja, ich glaube, ihr habt das Prinzip verstanden. Diese starke berufliche Verortung hat einen entscheidenden Vorteil: Sie macht die Figuren schnell greifbar. Innerhalb weniger Minuten ist klar, wer dieser Mensch ist, was er kann und in welcher Welt er sich bewegt. Gerade im Actionkino, das oft auf Tempo und klare Konflikte setzt, ist diese Effizienz ein wichtiges erzählerisches Mittel. Gleichzeitig erlaubt das Konzept, Statham immer wieder in neue Szenarien zu versetzen, ohne sein grundsätzliches Image zu verändern.

Das Prinzip Benjamin Blümchen Der Vergleich mit Benjamin Blümchen mag auf den ersten Blick ungewöhnlich erscheinen, folgt aber einer ähnlichen Logik. In den bekannten Hörspielen übernimmt die Titelfigur in jeder Folge eine neue Rolle - mal als Bauarbeiter, mal als Postbote, mal als Polizist. Die jeweilige Tätigkeit bestimmt dabei den Ablauf der Geschichte und sorgt für Abwechslung innerhalb eines vertrauten Rahmens. Ein vergleichbares Prinzip lässt sich auch bei Statham beobachten. Seine Figuren sind zwar keine vollständig unterschiedlichen Charaktere, sondern Variationen eines bekannten Typs, doch ihr jeweiliger "Job" definiert Setting, Konflikt und Inszenierung. Mal geht es um illegale Transporte, mal um professionelle Auftragsmorde, mal um den Kampf gegen ein übermächtiges System. Der Kern bleibt dabei stets ähnlich: ein kompetenter Einzelgänger, der sich durchsetzt. Die Filme funktionieren damit nach einem Baukastenprinzip, das sowohl Vertrautheit als auch Abwechslung bietet.

Jason Stathams Hörspiel-Vorbild? Benjamin Blümchen war in seiner langen Karriere als Hörspiel-Elefant unter anderem schon als Bäcker, Förster, Kinderarzt und Müllmann unterwegs. Bild: IMAGO/United Archives