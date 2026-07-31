Spoiler zum Kinostart
"Spider-Man: Brand New Day" neu im Kino: Gibt es eine Post-Credit-Scene am Ende des Marvel-Films?
Aktualisiert:von Steve Buchta
Das neueste Kapitel im Marvel Cinematic Universe stellt Fans einmal mehr vor die Frage: Sollte man beim Abspann noch sitzenbleiben? Wir verraten, ob es bei "Spider-Man: Brand New Day" eine Post-Credit-Scene zu sehen gibt.
Nach 37 Filmen wissen nicht nur eingefleischte Fans des Marvel Cinematic Universe, dass es sich bei den Produktionen dieser Reihe durchaus lohnen kann, am Ende nicht sofort aufzuspringen und den Kinosaal zu verlassen.
Wer während des Abspanns (englisch "End Credits") sitzenbleibt, bekommt bei den Marvel-Filmen nicht selten eine oder gar mehrere zusätzliche Szenen geboten, die sogenannten Mid-Credit- oder End-Credit-Scenes.
Bei diesen Szenen, die während oder ganz am Schluss der Auflistung sämtlicher am Film beteiligten Personen zu sehen sind, handelt es sich manchmal nur um kleine Gags. Mitunter beinhalten die Abspannszenen aber auch kurze Teaser, die einen Ausblick auf eine der kommenden Fortsetzungen geben, relevante Informationen zum weiteren Verlauf der Story enthüllen oder sogar erste Ausschnitte zeigen.
Im Vorfeld eines jeden Filmstarts hält das Studio allerdings stets streng geheim, ob und wie viele solcher Szenen es geben wird und was darin passiert.
Gerade für Neueinsteiger:innen, die erstmals einen Marvel-Film ansehen, kann es daher nützlich sein, im Vorfeld zu wissen, ob sie ausharren sollten.
Warum es sich lohnt, am Ende von "Spider-Man: Brand New Day" Geduld zu beweisen
"Spider-Man: Brand New Day" bietet eine emotionale Achterbahnfahrt, die Zuschauer:innen am Ende erst einmal verdauen müssen. Allein deshalb tut es gut, nicht direkt aus dem Saal zu stürmen, sondern noch ein wenig im Kinosessel zu verweilen.
Als Belohnung dafür gibt es diesmal jedoch keine vollwertige Spielszene. Stattdessen sehen die geduldigen Fans lediglich eine nette kleine Anspielung darauf, wie es mit Spider-Man weitergehen könnte.
Letzte Spoiler-Warnung, jetzt wird die Szene verraten!
Nach dem Abspann von "Spider-Man: Brand New Day" ist eine vermeintliche Bildschirmaufnahme der von Filmfigur Ned programmierten Spidey-Tracker-App zu sehen. In niedlicher Pixelgrafik versucht das Programm, den Standort von Spider-Man aufzuspüren.
Die App weist die Location des Superhelden zunächst als "unbekannt" aus. Erst nach einiger Zeit wandert das kleine Spider-Man-Logo immer weiter von der Erde weg und ortet den Helden irgendwo im Universum.
Danach folgt die Texteinblendung "Spider-Man will return" ("Spider-Man wird zurückkehren").
Ob es beim neuen Spider-Man eine Abspannszene gibt, wird hier gespoilt
Das bedeutet die Post-Credit-Scene von "Spider-Man: Brand New Day"
Auch wenn unklar bleibt, wann die Spidey-Tracker-Aufnahme am Ende von "Spider-Man: Brand New Day" zeitlich einzuordnen ist, legt die Szene nahe, dass Spider-Man zu diesem Zeitpunkt nicht mehr auf der Erde weilt.
Könnte sich unser Held aufgrund der Ereignisse der Multiverse-Saga, die im kommenden Film "Avengers: Doomsday" ihren vorläufigen Höhepunkt findet, auf einem anderen Planeten oder gar in einem anderen Universum gelandet sein?
Interessant ist, dass die Texteinblendung "Spider-Man will return" keinen Filmtitel beinhaltet. Bei anderen MCU-Filmen hieß es am Ende zuletzt "... will return in Avengers: Doomsday", was inzwischen sogar zum Internet-Meme wurde.
Die Tatsache, dass diese Angabe hier fehlt, gibt Anlass zur Vermutung, dass wir Tom Holland als Spider-Man erst im übernächsten Avengers-Film mit dem Titel "Secret Wars" oder sogar erst in seinem nächsten Solo-Projekt wiedersehen werden.
Gibt es eine Abspannszene? In diesem Spoiler wird alles erklärt!
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