Das neueste Kapitel im Marvel Cinematic Universe stellt Fans einmal mehr vor die Frage: Sollte man beim Abspann noch sitzenbleiben? Wir verraten, ob es bei "Spider-Man: Brand New Day" eine Post-Credit-Scene zu sehen gibt.

Nach 37 Filmen wissen nicht nur eingefleischte Fans des Marvel Cinematic Universe, dass es sich bei den Produktionen dieser Reihe durchaus lohnen kann, am Ende nicht sofort aufzuspringen und den Kinosaal zu verlassen.

Wer während des Abspanns (englisch "End Credits") sitzenbleibt, bekommt bei den Marvel-Filmen nicht selten eine oder gar mehrere zusätzliche Szenen geboten, die sogenannten Mid-Credit- oder End-Credit-Scenes.

Bei diesen Szenen, die während oder ganz am Schluss der Auflistung sämtlicher am Film beteiligten Personen zu sehen sind, handelt es sich manchmal nur um kleine Gags. Mitunter beinhalten die Abspannszenen aber auch kurze Teaser, die einen Ausblick auf eine der kommenden Fortsetzungen geben, relevante Informationen zum weiteren Verlauf der Story enthüllen oder sogar erste Ausschnitte zeigen.

Im Vorfeld eines jeden Filmstarts hält das Studio allerdings stets streng geheim, ob und wie viele solcher Szenen es geben wird und was darin passiert.

Gerade für Neueinsteiger:innen, die erstmals einen Marvel-Film ansehen, kann es daher nützlich sein, im Vorfeld zu wissen, ob sie ausharren sollten.