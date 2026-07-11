Umstrittene Meinung Welchen Blockbuster von Quentin Tarantino Steven Gätjen richtig schlecht findet Aktualisiert: Vor 4 Minuten von Nicola Schiller Dieser Film von QuentinTarantino (l.) ist bei Steven Gätjen (m.) durchgefallen. Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress | Nikita Kolinz; IMAGO / Capital Pictures; IMAGO / Image Press Agency

Immer wieder spalten Tarantino-Filme das Publikum: Zuschauer lieben sie oder sie hassen sie. Meinungen dazwischen gibt es kaum. Doch ausgerechnet Steven Gätjen, der Tarantinos charakteristische Handschrift kennt und schätzt, hat mit zwei seiner Werke ein großes Problem.

Auf seinem Instagram-Profil (@stevengaetjen) teilt der Film-Experte regelmäßig Videos zu aktuellen Kino-Releases. Ab und zu widmet er sich auch kontroversen Aussagen aus der Filmwelt. So stellt er sich zum Beispiel die Frage, ob die "Star Wars"-Filme wirklich gut waren, oder sie einfach nur durch eine nostalgische Brille gefeiert werden. In diesem Video rechnet er mit Star-Regisseur Quentin Tarantino ab.

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Das ist für Steven der schlechteste Tarantino-Film Steven Gätjen ist ein echter Film-Experte. Deswegen weiß er natürlich, wofür Quentin Tarantino bekannt ist. Seine Filme sind "sehr dialoglastig", "sehr brutal" aber dennoch "genial" in der Erzählweise. Trotzdem gibt es einen Streifen in der Filmografie des Star-Regisseurs, der Steven "überhaupt nicht abgeholt" hat. Die Rede ist von "Jackie Brown", einem Kriminalfilm aus dem Jahr 1997. "Ich weiß ganz viele feiern diesen Film. Die Art und Weise, wie er gedreht wurde, dass er das Genre wiederbelebt hat, den Soundtrack … aber mich hat er einfach nicht gecatcht. Ich war nicht drin".

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Auch dieser Meinung ist … … unsere Redakteurin Jannah. Sie ist ebenso kein großer Tarantino-Fan: Lese hier, warum ihrer Meinung nach "Django Unchained" der letzte gute Tarantino-Film ist.

"The Hateful Eight" knapp dahinter Und auch einen anderen Tarantino-Blockbuster beschreibt Steven als "halben schlechten Film". Das Western-Kammerspiel von 2015 "The Hateful Eight" sei ihm "viel zu viel Gesabbel" gewesen und habe ihn auch einfach nicht abholen können.

Teilst du Stevens Meinung? Film ansehen Western The Hateful 8 Verfügbar auf Joyn 161:30 Min • Ab 16 Link kopieren Teilen

Empörte Kommentare Im Video entschuldigt sich Steven fast für seine deutlichen Worte. Ein Blick in die Kommentare zeigt, das hat wohl einen Grund. Es häufen sich User:innen-Stimmen wie: "Wie kann man Jackie Brown nicht mögen??? 😮" oder "Echt jetzt? Jackie Brown ist der beste Tarantino Film!!". Allerdings gibt es auch einige Nutzer:innen, die Stevens Meinung teilen. Eine:r setzt sogar noch einen drauf: "Ich würde es umdrehen und sagen, es gibt einen, maximal eineinhalb gute Filme von Tarantino." Krasse Aussage, was meinst du?