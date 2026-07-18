Zu Gast bei "Inas Nacht" Barbara Schöneberger spricht heute Abend über Pläne fürs Auswandern: "Ich will da irgendwann sein!" Aktualisiert: Vor 15 Minuten von teleschau Barbara Schöneberger (l.) unterrichte Ina Müller über ihre Zukunftspläne. Bild: NDR / Morris Mac Matzen

Barbara Schöneberger kann sich vorstellen, Deutschland den Rücken zu kehren - zumindest über die Sommermonate. Wohin es gehen soll, verriet sie als Gast bei "Inas Nacht". Außerdem erinnert sich Campino in der ARD-Show an den Spott, den er nach einem Staatsbankett ausgesetzt war.

"Inas Nacht" ist zurück! Bald verfügbar Heute, 23:40 Uhr • Inas Nacht Hier kannst du die neue Folge im kostenlosen Livestream ansehen Verfügbar auf Joyn 75 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Sie ist eine der beliebtesten und meistgebuchten Moderatorinnen Deutschlands - doch Barbara Schöneberger denkt schon weiter. "Vielleicht will man mich hier irgendwann gar nicht mehr so oft sehen", überlegte die 52-Jährige als Gast des ARD-Kneipentalks "Inas Nacht" (neue Staffel immer donnerstags und samstags im Ersten und im Joyn-Livestream).

Vielleicht mache ich irgendwann einen Schritt zurück, und dann bin ich den Sommer einfach drüben. Barbara Schöneberger

Was sie mit "drüben" meint, verriet die "Verstehen Sie Spaß?"-Moderatorin auch. Gastgeberin Ina Müller hatte zuvor das Gespräch auf einen Bauernhof gebracht, den Schöneberger gemeinsam mit ihrem Mann, dem Computer-Unternehmer Maximilian von Schierstädt, in Schweden gekauft hat.

Ina Müller: "Verlass uns nicht! Du bist doch die Bundes-Babsi." "Ich habe in eine halbschwedische Familie eingeheiratet, und als ich das erste Mal dort übers Land gefahren bin, dachte ich: Hier gehöre ich hin", ließ der TV-Star Abschiedsgedanken aus Deutschland anklingen. Dann wurde sie deutlicher: "Ich will da irgendwann sein!" Ina Müller quittierte die Aussage schockiert: "Verlass uns nicht! Du bist doch die Bundes-Babsi." Auch mochte Müller nicht glauben, dass ihr Gast auf dem schwedischen Land glücklich sein wird: "Dann hängst du da und hast die ersten Kartoffeln geerntet und es ist dir so öde und so fad." Schöneberger wies die Unterstellung zurück: "Ich darf dir eins sagen, und da täuschen sich viele bei mir: Ich bin nicht verrückt nach Fernsehen", sagte sie. "Ich bin verrückt nach Arbeit, aber es kann jegliche Art von Arbeit sein." Auf ihrem schwedischen Bauernhof gibt es davon offenbar jede Menge.

Campino über Staatsempfang zu Ehren von König Charles: "Da habt ihr mich, ihr Trottel!" Auch der zweite Gast der ersten neuen "Inas Nacht"-Ausgabe 2026 ist oft und gern im Ausland - in seinem Fall England. Immerhin stammt Sänger Campino von den Toten Hosen mütterlicherseits aus einer englischen Familie. So kam es, dass der Musiker 2023 zum Staatsbankett zu Ehren von König Charles III. eingeladen wurde. "Ich habe in dem Moment an meine Mutter gedacht und meine Oma, wie die sich freuen würden, dass ich so eine Einladung kriege", erklärte der Sänger bei "Inas Nacht". "Für die bin ich mehr oder weniger da hingegangen und habe mir diesen Shit reingezogen, was ich da zu suchen hätte." In der Tat hatte Campino mit jeder Menge Spott, Kritik und Häme zu tun, nachdem Bilder von ihm im Frack die Runde gemacht hatten. "Der Spott ist in Ordnung, aber ich wäre mir doof vorgekommen, als Einziger in T-Shirt und kurzen Hosen aufzutauchen", rechtfertigte der 64-Jährige seine für einen Punkrocker untypische Kleiderwahl. Mit einem Lachen erinnerte sich Campino bei Inas Nacht: "Ich weiß noch, ich ging diese Treppe hoch am Bellevue und sah diese Hunderte von Fotografen, die alle danach hechelten, mich in diesem idiotischen Outfit zu fotografieren. Ich stand da in Siegerpose: Hier habt ihr mich, ihr Trottel!" Bereut hat Campino es jedoch nicht, dass er dem britischen König die Hand schütteln durfte.