Fußball Deutschland - Finnland heute: Das WM-Testspiel des DFB-Teams im kostenlosen Livestream und im Free-TV Aktualisiert: Vor 25 Minuten von Matthias Ondracek Für Kapitän Joshua Kimmich (M.) und die deutsche Nationalmannschaft steht der letzte WM-Test vor der Abreise in die USA an. Bild: IMAGO/Ulmer/Teamfoto

Die deutsche Nationalmannschaft biegt in der WM-Vorbereitung auf die Zielgerade ein. Das letzte Testspiel des DFB-Teams gegen Finnland, vor der Abreise in die USA, wird am Sonntag, 31. Mai, live im Free-TV und im kostenlosen Livestream übertragen. So siehst du das Spiel.

Testspiel des DFB-Team: Wann und wo spielt Deutschland gegen Finnland? Am 11. Juni beginnt die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko. Für die deutsche Nationalmannschaft steht der letzte Feinschliff an. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat seinen Kader nominiert, nun geht es für die Spieler um die Plätze in der Startelf für die WM 2026. Letzte Erkenntnisse vor der Abreise in die USA am 2. Juni soll das Testspiel gegen Finnland am Sonntag, dem 31. Mai, liefern. Anpfiff in der Mewa Arena in Mainz ist um 20:45 Uhr.

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Wo kannst du Deutschland vs. Finnland im kostenlosen Livestream sehen? Das Spiel zwischen Deutschland und Finnland wird am Montag im kostenfreien Livestream des ZDF auf Joyn übertragen. Auch die Vorberichte zum Testspiel des DFB-Teams siehst du am Sonntag komplett auf Joyn. Hier geht's zum kostenlosen Livestream. Die Übertragung startet um 20:15 Uhr:

Deutschland gegen Finnland kostenlos anstehen Der Livestream startet am Sonntag um 20:15 Uhr

WM-Test: Deutschland - Finnland live im Free-TV Das Testspiel zwischen Deutschland und Finnland wird auch live im Free-TV im ZDF übertragen. Der Anpfiff erfolgt am Sonntagabend - parallel zur Übertragung im kostenlosen Stream bei Joyn - um 20:45 Uhr. Auch im TV beginnen die Vorberichte schon um 20:15 Uhr. Moderiert wird die Sendung von Kathrin Müller-Hohenstein, als Experten sind Friederike "Fritzy" Kromp sowie die beiden Weltmeister Christoph Kramer und Per Mertesacker im Einsatz.

WM-Vorbereitung: Fakten zum Testspiel Deutschland - Finnland Datum: Sonntag, 31. Mai Anstoß: 20:45 Uhr Ort: Mewa Arena (Mainz) Paarung: Deutschland - Finnland Livestream: Joyn, Beginn des Livestreams: 20:15 Uhr (Vorberichte) Live im Free-TV: ZDF

Letzter WM-Test für Deutschland vor dem Abflug: Nagelsmann noch ohne Havertz Es ist der erste Test für die deutsche Nationalmannschaft seit der Kaderbekanntgabe für die Weltmeisterschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Somit könnte es in Mainz zum Comeback von Manuel Neuer als Nummer eins im deutschen Tor kommen. Der ehemalige Welttorhüter hat Oliver Baumann ins zweite Glied verwiesen. Bis auf Kai Havertz hat Nagelsmann alle Mann an Bord. Der Stürmer des FC Arsenal bestritt erst am Samstag das Champions-League-Finale in Budapest gegen Paris Saint-Germain. Im Angriff bietet sich daher die Chance für den ein oder anderen Kandidaten, sich für die Startelf anzubieten. Mit Deniz Undav (VfB Stuttgart), Nick Woltemade (Newcastle United) und Maximilian Beier (Borussia Dortmund) steht ein Trio bereit.

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Deutschland vs. Finnland: Die bisherigen Duelle Deutschland und Finnland trafen sich auf dem Fußballplatz bisher 23-mal. 11-mal kreuzten sich die Wege der beiden Nationen in der WM- beziehungsweise EM-Qualifikation, 12-mal kam es zum freundschaftlichen Vergleich in einem Testspiel. Die Bilanz spricht dabei klar für das DFB-Team. 16 Siege feierte die deutsche Auswahl insgesamt, 6-mal trennten sich die beiden Mannschaften remis. Ein einziges Mal setzte sich Finnland durch, dies allerdings bereits im Jahr 1923. Zuletzt trafen Deutschland und Finnland am 31. August 2016 aufeinander. Damals lief Bastian Schweinsteiger zum allerletzten Mal für die deutsche Nationalmannschaft auf. Die DFB-Auswahl gewann mit 2:0.

Der deutsche WM-Kader im Überblick: Tor: Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern München), Alexander Nübel (VfB Stuttgart) Abwehr: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern München), Malick Thiaw (Newcastle United) Mittelfeld: Nadiem Amiri (1. FSV Mainz 05), Leon Goretzka (Bayern München), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), Lennart Karl (Bayern München), Joshua Kimmich (Bayern München), Jamie Leweling (VfB Stuttgart), Jamal Musiala (Bayern München), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic (Bayern München), Angelo Stiller (VfB Stuttgart), Leroy Sané (Galatasaray Istanbul), Florian Wirtz (FC Liverpool) Sturm: Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Kai Havertz (FC Arsenal), Deniz Undav (VfB Stuttgart), Nick Woltemade (Newcastle United)

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So siehst du den kostenlosen Livestream auf Joyn zum Testspiel Deutschland - Finnland auf dem Handy oder Tablet Um den Livestream auf Joyn zum Testspiel zwischen Deutschland und Finnland schauen zu können, bedarf es nur weniger einfacher Schritte. Voraussetzung ist natürlich eine Internetverbindung und dass die Joyn App auf dem Gerät deiner Wahl installiert wurde. Also entweder auf Handy oder Smartphone oder dem Smart-TV. Für mobile Geräte findest du die Joyn App ganz einfach für Android im Google Play Store und für Apple iPhone und Tablets im Apple App Store. Um Live-TV auf Joyn direkt über deinen Smart-TV zu streamen, werden Android TV, Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV unterstützt. So kannst du die Nations League auf dem Smartphone deiner Wahl im Livestream schauen!