Fußball Deutschland - Ghana: Übertragung des Testspiels des DFB-Teams hier im kostenlosen Livestream und Free-TV Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Christian Stüwe Florian Wirtz, Joshua Kimmich und David Raum (v.li.) stehen im Kader des DFB-Teams für das Testspiel gegen Ghana. Bild: IMAGO/Ulmer/Teamfoto

Die deutsche Nationalmannschaft startet in die heiße Phase der WM-Vorbereitung. Das Testspiel der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann gegen Ghana wird am Montag, 30. März, live im Free-TV und im kostenlosen Livestream übertragen. So siehst du das Spiel.

Deutschland gegen Ghana kostenlos anstehen Der Livestream startet am Montag um 20:15 Uhr

Testspiel des DFB-Team: Wann und wo spielt Deutschland gegen Ghana? Am 11. Juni beginnt die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko. Für die deutsche Nationalmannschaft stehen nun entscheidende Wochen an. Bundestrainer Julian Nagelsmann muss seinen Kader finden, die Spieler kämpfen um ihre WM-Teilnahme. Wichtige Erkenntnisse soll das Testspiel gegen Ghana am Montag, 30. März, liefern. Anpfiff in der MHPArena in Stuttgart ist um 20:45 Uhr.

Wo kannst du Deutschland vs. Ghana im kostenlosen Livestream sehen? Das Spiel zwischen Deutschland und Ghana wird am Montag im kostenfreien Livestream von Das Erste auf Joyn übertragen. Auch die Vorberichte zum Testspiel des DFB-Teams siehst du am Montag komplett auf Joyn. Hier geht's zum kostenlosen Livestream. Die Übertragung startet um 20:15 Uhr:

Deutschland gegen Ghana kostenlos anstehen Der Livestream startet am Montag um 20:15 Uhr

Testspiel: Deutschland - Ghana live im Free-TV Das Testspiel zwischen Deutschland und Ghana wird auch live im Free-TV auf Das Erste übertragen. Der Anpfiff erfolgt am Montagabend - parallel zur Übertragung im kostenlosen Stream bei Joyn - um 20:45 Uhr. Auch im TV beginnen die Vorberichte schon um 20:15 Uhr. Moderiert wird die Sendung von Esther Sedlaczek, als Experte ist Bastian Schweinsteiger im Einsatz. Kommentieren wird die Partie Philipp Sohmer.

WM-Vorbereitung: Fakten zum Testspiel Deutschland – Ghana Datum: Montag, 30. März Anstoß: 20:45 Uhr Ort: MHPArena (Stuttgart) Paarung: Deutschland - Ghana Livestream: Joyn, Beginn des Livestreams: 20:15 Uhr (Vorberichte) Live im Free-TV: Das Erste

Testspiel des DFB-Team gegen Ghana: Nagelsmann hofft auf "Vorgeschmack" für die WM Eigentlich hätte Deutschland am Montag gegen die Elfenbeinküste spielen sollen. Da die Ivorer der deutschen Mannschaft aber als Gruppengegner in der Vorrunde bei der WM zugelost wurden (neben Curacao und Ecuador), wurde bereits im Dezember ein anderer Testspielgegner gesucht. Nun wird das DFB-Team auf Ghana treffen, die "Black Stars" werden vom früheren Bundesliga-Profi Otto Addo trainiert und spielen ebenfalls bei der WM. Ghana hat eine schwierige Auslosung erwischt und wird in der Vorrunde auf England, Kroatien und Panama treffen. "Wir freuen uns sehr auf das Duell mit Ottos Mannschaft. Ihr starkes Umschaltspiel kann uns einen Vorgeschmack auf das WM-Gruppenduell mit der Elfenbeinküste geben“, sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann. Ghanas Trainer Addo wird sich im Gegenzug Erkenntnisse für die Duelle mit England und Kroatien erhoffen. Er nominierte mit Derrick Kohn (Union Berlin), Jonas Adjetey (VfL Wolfsburg) und Patrick Pfeiffer (Darmstadt 98) drei Profis, die in Deutschland spielen. Der Star im Team ist Antoine Semenyo von Manchester City, Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur) fehlt angeschlagen im Aufgebot. Auch Nagelsmann musste einige Ausfälle verkraften. Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern München und Felix Nmecha von Borussia Dortmund mussten verletzt absagen. Für das Duo nominierte der Bundestrainer die beiden Stuttgarter Angelo Stiller und Chris Führich nach, die nun im heimischen VfB-Stadion auf Einsatzminuten hoffen.

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Deutschland vs. Ghana: Die bisherigen Duelle Deutschland und Ghana spielten bisher drei Mal gegeneinander. Ein Testspiel 1993 in Bochum gewann das DFB-Team 6:1. Auch bei der WM 2010 siegte Deutschland in der Gruppenphase mit 1:0 gegen die "Black Stars". Die bisher letzte Begegnung in der Gruppenphase der WM 2014 endete 2:2.

Der DFB-Kader im Überblick: Tor: Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Alexander Nübel (VfB Stuttgart), Jonas Urbig (Bayern München) Defensive: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), Joshua Kimmich (Bayern München), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Anton Stach (Leeds United), Jonathan Tah (Bayern München), Malick Thiaw (Newcastle United), Josha Vagnoman (VfB Stuttgart) Offensive: Serge Gnabry (Bayern München), Leon Goretzka (Bayern München), Kai Havertz (FC Arsenal), Lennart Karl (Bayern München), Jamie Leweling (VfB Stuttgart), Chris Führich (VfB Stuttgart), Angelo Stiller (VfB Stuttgart), Leroy Sané (Galatasaray Istanbul), Kevin Schade (FC Brentford), Deniz Undav (VfB Stuttgart), Florian Wirtz (FC Liverpool), Nick Woltemade (Newcastle United)

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So siehst du den kostenlosen Livestream auf Joyn zum Testspiel Deutschland - Ghana auf dem Handy oder Tablet Um den Livestream auf Joyn zum Testspiel zwischen Deutschland und Ghana schauen zu können, bedarf es nur weniger einfacher Schritte. Voraussetzung ist natürlich eine Internetverbindung und dass die Joyn App auf dem Gerät deiner Wahl installiert wurde. Also entweder auf Handy oder Smartphone oder dem Smart-TV. Für mobile Geräte findest du die Joyn App ganz einfach für Android im Google Play Store und für Apple iPhone und Tablets im Apple App Store. Um Live-TV auf Joyn direkt über deinen Smart-TV zu streamen, werden Android TV, Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV unterstützt. So kannst du die Nations League auf dem Smartphone deiner Wahl im Livestream schauen!