Fußball WM 2026: Übertragung von England vs. Kroatien heute live im kostenlosen Livestream und im Free-TV Aktualisiert: Vor 59 Minuten von Christian Stüwe ran Fußball WM 2026: "Hätte Rot gegeben": Ittrich über strittige Messi-Szene Videoclip • 01:48 Min Link kopieren Teilen

Superstar Cristiano Ronaldo startet mit Portugal in die Weltmeisterschaft 2026 und trifft auf die DR Kongo. Am Abend steht dann ein richtiger Kracher auf dem Programm, wenn England gegen Kroatien spielt. So siehst du die Spiele im kostenlosen Livestream und im Free-TV.

WM 2026: Wann und wo spielt Portugal heute gegen DR Kongo und England gegen Kroatien? Am heutigen Mittwoch, 17. Juni, spielt bei der Weltmeisterschaft Portugal gegen DR Kongo. Die Partie findet in Houston, im US-Bundesstaat Texas, statt. Anpfiff im NRG Stadium in Houston ist um 19 Uhr deutscher Zeit. Ebenfalls am heutigen Mittwoch, 17. Juni, trifft bei der Weltmeisterschaft England auf Kroatien. Die Partie findet in Arlington bei Dallas, im US-Bundesstaat Texas, statt. Anpfiff im AT&T Stadium ist um 22 Uhr deutscher Zeit.

WM 2026: Wo kannst du heute Portugal gegen DR Kongo und England gegen Kroatien im kostenlosen Livestream sehen? Das Spiel zwischen Portugal und DR Kongo wird heute im kostenfreien Livestream des ZDF auf Joyn übertragen. Die Übertragung beginnt bereits um 18 Uhr mit Vorberichten, die du auch komplett auf Joyn anschauen kannst. Das Spiel zwischen England und Kroatien wird heute im kostenfreien Livestream des ZDF auf Joyn übertragen. Die Übertragung beginnt bereits um 21 Uhr mit Vorberichten, die du auch komplett auf Joyn anschauen kannst. Hier geht's zum kostenlosen Livestream. Die Übertragung startet um 18 Uhr:

Portugal gegen DR Kongo heute kostenlos ansehen Der Livestream startet heute um 18 Uhr

Portugal vs. DR Kongo und England vs. Kroatien heute live im Free-TV Das Spiel zwischen Portugal und DR Kongo in der Gruppe K wird heute auch live im Free-TV im ZDF übertragen. Der Anpfiff erfolgt parallel zur Übertragung im kostenlosen Stream bei Joyn um 19 Uhr. Auch im TV beginnen die Vorberichte schon um 18 Uhr. Moderiert wird die Sendung von Jochen Breyer, als Expertinnen und Experten sind Friederike Kromp, Per Mertesacker und Christoph Kramer im Einsatz. Kommentiert wird das Spiel aus Houston von Claudia Neumann. Das Spiel zwischen England und Kroatien in der Gruppe G wird heute ebenfalls live im Free-TV im ZDF übertragen. Der Anpfiff erfolgt parallel zur Übertragung im kostenlosen Stream bei Joyn um 22 Uhr. Auch im TV beginnen die Vorberichte schon um 21 Uhr. Moderiert wird die Sendung erneut von Jochen Breyer, zur Expertenrunde mit Friederike Kromp, Per Mertesacker und Christoph Kramer gesellt sich Christian Streich hinzu. Kommentiert wird das Spiel von Oliver Schmidt.

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WM 2026: Fakten zu Portugal vs. DR Kongo Datum: Mittwoch, 17. Juni Anstoß: 19 Uhr Ort: NRG Stadium (Houston, USA) Paarung: Portugal vs. DR Kongo Livestream: Joyn, Beginn des Livestreams: 18 Uhr (Vorberichte) Live im Free-TV: ZDF

WM 2026: Fakten zu England vs. Kroatien Datum: Mittwoch, 17. Juni Anstoß: 22 Uhr Ort: AT&T Stadium (Dallas, USA) Paarung: England vs. Kroatien Livestream: Joyn, Beginn des Livestreams: 21 Uhr (Vorberichte) Live im Free-TV: ZDF

Cristiano Ronaldo betritt die WM-Bühne: Kracher zwischen England und Kroatien Erling Haaland, Kylian Mbappe und Lionel Messi: Die letzten Tage standen bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada im Zeichen der Superstars des Fußballs. Nun startet mit Cristiano Ronaldo der nächste Hochkaräter mit Portugal gegen die DR Kongo in das Turnier. 41 Jahre ist "CR7" mittlerweile alt, er spielt seine sechste WM. Sportlich liegt seine große Zeit hinter ihm. Aber der Ehrgeiz brennt nach wie vor in Ronaldo, der mittlerweile für Al-Nassr in Saudi-Arabien spielt. Mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft möchte der Offensivspieler seine schon jetzt außergewöhnliche Karriere krönen. Ronaldos Rolle in der talentierten und hochkarätig besetzten Mannschaft ist aber nicht unumstritten. Manche Expert:innen glauben, dass Portugal ohne den exzentrischen Superstar besser wäre. Gegen DR Kongo wird Ronaldo aber ziemlich sicher auf dem Platz stehen und darauf hoffen, eine Negativserie zu beenden. Seit übergreifend neun Spielen konnte der Portugiese bei Welt- und Europameisterschaften kein Tor mehr erzielen. Große Ambitionen haben auch England und Kroatien. Die vom deutschen Trainer Thomas Tuchel trainierten "Three Lions" wollen endlich die seit 1966 andauernde Durststrecke beenden und wieder einen WM-Titel gewinnen. Die Mannschaft um Superstar Harry Kane vom FC Bayern München hat zweifellos das Potenzial dazu, muss es aber auch auf den Platz bringen. Bei den letzten Turnieren scheiterten die Engländer immer wieder knapp vor dem Ziel. Zweimal stand England zuletzt im Finale der Europameisterschaft, dazu bei der WM in Katar im Viertelfinale - aber alle Spiele gingen verloren. Auch Kroatien hat eine stolze Bilanz bei den letzten Turnieren vorzuweisen. 2018 in Russland zog die Mannschaft ins Finale ein und verlor gegen Frankreich, in Katar scheiterte Kroatien im Halbfinale und wurde Dritter. Allerdings ist die Mannschaft um Antreiber Luka Modrić ein wenig in die Jahre gekommen. Das Spiel wird zweifellos eine wichtige Standortbestimmung für beide Teams.

So siehst du den kostenlosen Livestream auf Joyn zu den WM-Spielen auf dem Handy oder Tablet Um den Livestream auf Joyn zum WM-Spiel zwischen Portugal und DR Kongo und England und Kroatien schauen zu können, bedarf es nur weniger einfacher Schritte. Voraussetzung ist natürlich eine Internetverbindung und dass die Joyn App auf dem Gerät deiner Wahl installiert wurde. Also entweder auf Handy oder Smartphone oder dem Smart-TV. Für mobile Geräte findest du die Joyn App ganz einfach für Android im Google Play Store und für Apple iPhone und Tablets im Apple App Store. Um Live-TV auf Joyn direkt über deinen Smart-TV zu streamen, werden Android TV, Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV unterstützt. So kannst du die WM-Spiele auf dem Smartphone deiner Wahl im Livestream schauen!