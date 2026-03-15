Sarah Connor: Blutiger Zwischenfall bei Berlin-Konzert

Bei Sarah Connors ausverkauftem Konzert in Berlin kam es zu einem schmerzhaften Zwischenfall: Während einer Tanzchoreografie prallte die Sängerin mit einem Tänzer zusammen und verletzte sich an der Lippe. Zudem teilte sie die Bühne mit einem besonderen Überraschungsgast.

Sarah Connor (45) hat am Samstagabend tausende Fans in der ausverkauften Berliner Uber Arena begeistert - und das nicht nur mit ihrer Performance, sondern auch mit ihrer Professionalität. Die Sängerin verletzte sich auf der Bühne an der Lippe und blutete, trotzdem ging das Konzert weiter.

Bei einer komplexen Tanz-Choreografie kam es laut "B.Z." zu einem unglücklichen Zusammenstoß zwischen der 45-jährigen Sängerin und einem ihrer Tänzer. Die Wucht des Aufpralls war so deutlich, dass Connor eine blutende Wunde an der Lippe davontrug.

Doch wer eine Unterbrechung der Show erwartete, wurde eines Besseren belehrt: Statt das Set zu stoppen oder sich in den Backstage-Bereich zurückzuziehen, reagierte der Popstar mit bemerkenswerter Gelassenheit. Berichten zufolge überspielte sie den Schreckmoment mit Humor, schnitt Grimassen für ihre Fans und lachte die Verletzung schlichtweg weg, während sie ihr Programm ohne Zögern fortsetzte.