Offene Worte "Bekomme Schweiß-Ausbrüche": GNTM-Chefin Heidi Klum spricht über ihre große Angst Veröffentlicht: Vor 41 Minuten von Nina Lindemann Am GNTM-Set zeigt sich Heidi Klum strahlend wie eh und je. Dennoch gibt es etwas, das sie nach wie vor in Panik versetzt. Bild: ProSieben / Max Montgomery

Bei "Germany's Next Topmodel" schickt Heidi Klum ihre Nachwuchsmodels regelmäßig in die verrücktesten und härtesten Challenges - und dabei wirkt sie selbst meist völlig furchtlos. Doch ausgerechnet bei einer eigentlich ganz normalen Aktivität wird selbst die Model-Chefin plötzlich nervös und bekommt noch immer weiche Knie.

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Mal ist sie in den USA, mal in Deutschland oder manchmal in ganz anderen Ecken der Welt unterwegs. Bei so einem Jetset-Leben könnte man meinen, dass Fliegen für Heidi Klum "business as usual" ist. Doch egal, wie oft sie schon durch die Welt gejettet ist, eine Furcht begleitet sie ständig: ihre Flugangst.

Am liebsten würde ich vorn beim Kapitän sitzen. Heidi Klum

Darum hat Heidi Klum Angst vorm Fliegen Zwar hat sie bereits zahlreiche Methoden ausprobiert, um ihre Angst in den Griff zu bekommen - darunter Alkohol während des Flugs und sogar Hypnose. Doch bislang konnte ihr nichts die Zeit über den Wolken wirklich erleichtern. In Griechenland saß sie deshalb einst in Athen fest, weil sie sich weigerte, ein Propeller-Flugzeug zu besteigen. Einmal musste ihr Ehemann Tom Kaulitz sie sogar regelrecht in ein Flugzeug tragen. Gegenüber "Bild" beschreibt die 52‑Jährige ihre Gefühlslage beim Fliegen so:

Ich bekomme Schweißausbrüche, klammere mich am Sitz fest, und ich weine auch. Heidi Klum

Den Grund dafür sieht Heidi in ihrem starken Kontroll-Bedürfnis: "Ich bin eine sehr kontrollierte Person, habe die Dinge gern selbst in der Hand [...]. Wenn ich also im Flugzeug sitze, das ein anderer fliegt, und es beginnt zu wackeln, halte ich das schwer aus [...]."