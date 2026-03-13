Offene Worte
"Bekomme Schweiß-Ausbrüche": GNTM-Chefin Heidi Klum spricht über ihre große Angst
Veröffentlicht:von Nina Lindemann
Bei "Germany's Next Topmodel" schickt Heidi Klum ihre Nachwuchsmodels regelmäßig in die verrücktesten und härtesten Challenges - und dabei wirkt sie selbst meist völlig furchtlos. Doch ausgerechnet bei einer eigentlich ganz normalen Aktivität wird selbst die Model-Chefin plötzlich nervös und bekommt noch immer weiche Knie.
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Mal ist sie in den USA, mal in Deutschland oder manchmal in ganz anderen Ecken der Welt unterwegs. Bei so einem Jetset-Leben könnte man meinen, dass Fliegen für Heidi Klum "business as usual" ist. Doch egal, wie oft sie schon durch die Welt gejettet ist, eine Furcht begleitet sie ständig: ihre Flugangst.
Am liebsten würde ich vorn beim Kapitän sitzen.
Darum hat Heidi Klum Angst vorm Fliegen
Zwar hat sie bereits zahlreiche Methoden ausprobiert, um ihre Angst in den Griff zu bekommen - darunter Alkohol während des Flugs und sogar Hypnose. Doch bislang konnte ihr nichts die Zeit über den Wolken wirklich erleichtern. In Griechenland saß sie deshalb einst in Athen fest, weil sie sich weigerte, ein Propeller-Flugzeug zu besteigen. Einmal musste ihr Ehemann Tom Kaulitz sie sogar regelrecht in ein Flugzeug tragen. Gegenüber "Bild" beschreibt die 52‑Jährige ihre Gefühlslage beim Fliegen so:
Ich bekomme Schweißausbrüche, klammere mich am Sitz fest, und ich weine auch.
Den Grund dafür sieht Heidi in ihrem starken Kontroll-Bedürfnis: "Ich bin eine sehr kontrollierte Person, habe die Dinge gern selbst in der Hand [...]. Wenn ich also im Flugzeug sitze, das ein anderer fliegt, und es beginnt zu wackeln, halte ich das schwer aus [...]."
Flugangst: Kein seltenes Phänomen
Mit dieser Angst ist sie jedoch nicht allein: In Deutschland leiden rund 16 Prozent der Menschen unter Flugangst. Wie auch beim Supermodel äußert sich diese Furcht häufig durch körperliche Beschwerden oder starke Angstzustände. Die Ursachen dafür sind jedoch unterschiedlich - während sich manche vor der Höhe fürchten, andere die Enge im Flugzeug belastet, ist es bei einigen der Kontrollverlust, der die Angst auslöst.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Flugangst zu überwinden. Dazu zählen etwa Noise-Cancelling-Kopfhörer, die störende Motorengeräusche ausblenden, oder gezielte Entspannungstechniken.
Trotz aller Ängste lässt sich Heidi nicht aufhalten: Sie reist weiter, stellt sich ihrer Furcht - und beweist, dass Angst nicht das letzte Wort haben muss.
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