Er pflegte ihn jahrelang Bruce Darnell über den Verlust seines Partners: "Es war ein schöner Tod" Veröffentlicht: Vor 30 Minuten von Julia W. Bruce Darnell verlor seinen Partner nach 25 Jahren Beziehung. Bild: picture alliance/dpa

Bruce Darnell begeisterte einst als Chef-Choreograph bei "Germany’s Next Topmodel". Nun steht er in der 3. Folge von "Böhmi brutzelt" neben Jan Böhmermann am Herd – und spricht dabei über den Verlust seines langjährigen Partners.

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"Die Handetasche muss lebendig sein!" – mit Sätzen wie diesem wurde Bruce Darnell bei "Germany’s Next Topmodel" zur Ikone. Von 2006 bis 2007 brachte er Heidi Klums Models bei, wie man auf dem Catwalk richtig Eindruck macht. Als Gast der fünften Staffel von "Böhmi brutzelt" spricht er jedoch über ein ganz anderes Kapitel aus seinem Leben: den Verlust seines Partners nach 25 gemeinsamen Jahren.

Am 1. August brutzelt Bruce Darnell mit Böhmermann Bald verfügbar Heute, 19:45 Uhr • Böhmi brutzelt "Böhmi brutzelt" mit Bruce Darnell Verfügbar auf Joyn 30 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Darnell verlor seinen Partner an Krebs Von Moderator Jan Böhmermann auf seine Wahlheimat Ibiza angesprochen, erklärte Darnell laut "Focus", er führe dort "kein Luxusleben". Stattdessen lebe er "sehr bescheiden in einem ganz kleinen Haus" – und zwar alleine. Das war nicht immer so. "Ich war 25 Jahre in einer Beziehung, eine wunderbar tolle Zeit", sagte Darnell. Vor einigen Jahren habe er seinen Partner durch eine Krebserkrankung verloren. "Ich habe ihn zweieinhalb Jahre lang gepflegt und in den Tod begleitet", sagte Darnell.

Es war ein schöner Tod, denn ich konnte bei ihm sein. Bruce Darnell

Böhmermann erlebte selbst einen solchen Schicksalsschlag: Als er 17 Jahre alt war, habe er seinen Vater an Krebs verloren, berichtet der Moderator. Das sei "nicht ganz einfach gewesen", habe aber seine Einstellung zum Tod verändert. "Die meisten Leute erfahren das erst, wenn sie viel älter sind", stellte Böhmermann fest. "Ich mach mir keine Illusionen. Ich glaub an nichts, ich lasse es auf mich zukommen." Das sei blöd für die Leute, die zurückbleiben, aber: "Mir ist das dann egal."

Darnell: "Ich genieße mein Leben" Auch bei Bruce Darnell hat sich die Einstellung zum Leben durch den Schicksalsschlag verändert. Der Tod sei "nur ein Prozess, der zum Leben dazugehört". Er versuche, weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft zu leben. "Ich lebe im Hier und Jetzt", sagte Darnell. "Ich plane nicht mehr so viel. Ich genieße mein Leben."

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Dazu zählen für ihn auch Jobs, die ihm Spaß machen. Mit 69 müsse er eigentlich nicht mehr arbeiten, erklärt der Ex-GNTM-Choreograph, aber: "Ich werde nie in den Ruhestand treten." Er könne sich aussuchen, was er mache. "Das ist super. Ich liebe diese Freiheit." Dass das so ist, hat Bruce Darnell auch seinen deutschen Fans zu verdanken. "Ich hätte nie gedacht, dass ich hier so bekannt werden würde. Die Leute sind so nett zu mir." Sein Traum wäre, noch einmal eine große TV-Show "mit viel Tiefgang" zu machen. Heute gehe es ihm vor allem darum, Menschen zu helfen und ihnen etwas Gutes zu tun. "Das ist mein Kern", sagte Darnell.