Familie, Karriere, Partner Christiane Paul privat: Ihr Ehemann ist ein berühmter Klimaforscher Aktualisiert: Vor 5 Stunden von Lars-Ole Grap Ihre Beziehungen hält Christiane Paul weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Bild: picture alliance/dpa | Soeren Stache/Adobe Stock/Joyn Redaktion

Christiane Paul ist nicht nur Schauspielerin, sondern auch promovierte Ärztin. Privat ist sie mit einem bekannten Klimaforscher verheiratet. Auch ihre früheren Lebensgefährten kamen aus der Wissenschaft.

Christiane Paul: Zunächst Ärztin, dann Schauspielerin Während ihres Medizinstudiums an der Berliner Charité sammelte Christiane Paul bereits Erfahrungen vor der Kamera und ließ sich am renommierten Lee Strasberg Institute in New York ausbilden. 2002 schloss sie ihr Medizinstudium ab und wurde im selben Jahr Mutter von Tochter Mascha, die heute selbst als Schauspielerin arbeitet. Der Vater, der Arzt Sven Prinz, hielt sich aus der Öffentlichkeit stets heraus. Nach ihrer Promotion arbeitete Paul noch bis 2004 als Ärztin, bevor sie sich auf die Schauspielerei konzentrierte. Im August 2006 heiratete sie den Chirurgen Wolfgang Schwenk, mit dem sie 2007 Sohn Maximilian bekam. Für seine Karriere als Chefarzt zog die Familie vorübergehend nach Hamburg. 2011 kehrte die zweifache Mutter mit ihren Kindern in ihre Heimat Berlin zurück. Zwei Jahre später folgte die Scheidung.

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Christiane Paul: Das ist ihr Ehemann Anders Levermann Ihre zweite Hochzeit hielt Christiane Paul zunächst geheim: Erst im Nachhinein berichteten Medien wie die "B.Z." und die "Bunte", dass die Schauspielerin bereits Anfang 2017 wieder geheiratet hatte. Ihr neuer Ehemann ist Anders Levermann. Er wurde 1973 in Bremerhaven geboren und arbeitet heute am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung sowie am Lamont-Doherty Earth Observatory der Columbia University in New York. An der Universität Potsdam hat er eine Professur für die Dynamik des Klimasystems inne. Sein fachlicher Weg führte über ein Physikstudium in Marburg und Kiel. Am israelischen Weizmann-Institut promovierte er schließlich zur Klimadynamik, seinem Forschungsschwerpunkt seit 2003. International bekannt wurde Levermann vor allem durch seine Arbeit für den Weltklimarat IPCC, dem er seit 2004 als Koautor angehört - jenem Gremium, das 2007 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Im fünften IPCC-Sachstandsbericht zeichnete er als Leitautor für das Kapitel zum Meeresspiegelanstieg verantwortlich, ein Themenfeld, dem er sich seit Jahren mit besonderem Nachdruck widmet: den sogenannten Kippprozessen im Klimasystem, also den Schwellen, an denen sich Teile des Erdsystems unumkehrbar verändern können.

Levermanns Forschung und Christiane Pauls Engagement 2023 veröffentlichte er das Buch "Die Faltung der Welt", in dem er dafür wirbt, das Wachstumsdenken der Wirtschaft neu zu denken. Auch in Interviews wird er über sein Fachgebiet hinaus zitiert, etwa wenn er den bisherigen Stand der Klimapolitik bilanziert: Verglichen mit dem Beginn seiner Forschungstätigkeit habe sich die Erwärmung mehr als verdoppelt, und der geringe Fortschritt selbst in wohlhabenden Ländern sei "wirklich ein bisschen deprimierend", wie er der "Süddeutschen Zeitung" sagte. Das Paar hält sein Privatleben weitgehend aus den Medien heraus. Selbst auf Instagram sucht man gemeinsame Fotos vergeblich. Eigene Kinder haben die beiden nicht. Das war eine bewusste Entscheidung: Bereits 2016 verriet die Schauspielerin der "Gala", dass ihre Familienplanung mit den beiden Kindern aus früheren Beziehungen abgeschlossen sei. Dass ein Klimaforscher an ihrer Seite steht, passt dabei gut zu Pauls eigenem Engagement: Sie ist seit Jahren als Umweltbotschafterin unterwegs, setzt sich für den Erhalt biologischer Vielfalt ein und hat mit ihrem Buch "Das Leben ist eine Öko-Baustelle" bereits 2011 über den eigenen Versuch geschrieben, ökologisch bewusster zu leben. Levermanns Forschung dreht sich beruflich seit über 20 Jahren um genau die Fragen, die sie privat umtreiben.