Kollegin übernimmt
"Ein schwieriger Tag": Judith Rakers gibt ihre Farm bei Hamburg auf
Veröffentlicht:von Julia W.
Fast zehn Jahre lang war die kleine Farm bei Hamburg für Judith Rakers ein Herzensprojekt. Nun gibt die ehemalige "Tagesschau"-Sprecherin das Anwesen schweren Herzens ab – doch die neue Besitzerin ist keine Unbekannte.
Judith Rakers in der 4. Staffel von "The Masked Singer"
Judith Rakers hat sich von ihrer kleinen Farm bei Hamburg verabschiedet. In einem auf Instagram veröffentlichten Video macht die ehemalige "Tagesschau"-Sprecherin deutlich, wie schwer ihr dieser Schritt fällt. "Heute ist ein schwieriger Tag", beginnt sie ihren Beitrag. Anschließend erklärt sie: "Ich übergebe heute die kleine Farm."
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Rakers hatte sich 2018 den Traum vom Landleben erfüllt und war aus der Hamburger Innenstadt auf das Anwesen gezogen. Im vergangenen Jahr verlegte sie ihren Lebensmittelpunkt gemeinsam mit ihren Tieren nach Rügen. Die Farm behielt sie zunächst – doch dann fiel der Entschluss, sich davon zu trennen.
"Dieses Haus muss einfach belebt werden"
In ihrem Video erläutert die Moderatorin die Entscheidung näher: "Ich übergebe heute die kleine Farm an ihre neuen Besitzer. Damit auf dieser Pferdeweide endlich wieder Pferde grasen und in dem Hühnerstall auch wieder Hühner leben können."
Die Familie habe gehofft, das Haus behalten zu können. Letztlich sei jedoch klar geworden: "Dieses Haus muss einfach belebt werden. Hier müssen Menschen wohnen, die sich kümmern, die den Garten im Blick haben."
Die vergangenen Tage habe sie mit Ausräumen und Packen verbracht. Daran habe sie ihre Follower:innen nichts teilhaben lassen, weil ihr der Abschied emotional schwergefallen sei. Nun habe sie die Farm jedoch übergeben – und zwar an ihre Moderationskollegin Lisa Kestel.
"Ich gehe mit ganz schwerem Herzen", sagte Rakers, doch sie übergebe die Farm an "die besten Nachfolger, die man sich vorstellen kann." Dennoch überwiegt bei der TV-Moderatorin im moment noch die Wehmut: "Sie ist in guten Händen, aber ich bin trotzdem traurig."
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