Vom Model zur Schauspielerin Emmy-Gewinnerin Christiane Paul vor 29 Jahren: So sah die Schauspielerin früher aus Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Annalena Graudenz Diese Bilder trennen fast 30 Jahre: 1997 hatte Christiane Paul noch einen frechen Pixie-Cut. Bild: picture alliance/dpa | Sebastian Christoph Gollnow, Artcolor

Ob nationales Fernseh-Drama oder internationale Kino-Produktion - Christiane Paul hat sich nicht nur in Deutschland einen Namen als ernstzunehmende Schauspielerin gemacht. Seit über 30 Jahren steht die Berlinerin vor der Kamera. Doch ihre Karriere begann ganz anders, als man heute vermuten würde.

Schon als Teenagerin war Christiane Paul als Schauspielerin aktiv, arbeitete zuvor unter anderem für die Bravo als Fotomodell. Mit 17 Jahren bekam sie ihre Hauptrolle in "Deutschfieber" von Niklaus Schilling. Der Durchbruch ließ nicht lange auf sich warten. 1993 spielte die gebürtige Ost-Berlinerin an der Seite von Götz George die Titelrolle in "Ich und Christine". Für "Ex" erhielt sie 1996 den Max-Ophüls-Preis als beste Nachwuchsschauspielerin. Ein Jahr später war sie in Wolfgang Beckers "Das Leben ist eine Baustelle" zu sehen. Auch in gefeierten Produktionen wie "Im Juli" mit Moritz Bleibtreu spielte sie mit und etablierte ihren Namen in der Schauspielszene. Auf frühen Aufnahmen ist Christiane Paul sofort zu erkennen: Schon damals prägen dunkle Haare, helle Augen und ihre markanten Gesichtszüge ihr Aussehen. Häufig trug sie einen Kurzhaarschnitt.

Christiane Paul war 2001 zu Gast in Alfred Bioleks Koch-Show Ganze Folge Alfredissimo! - Kochen mit Bio Hier die Folge mit ihr auf Joyn streamen Verfügbar auf Joyn Folge vom 28.02.2026 • 28 Min Link kopieren Teilen

Nicht nur vor der Kamera vielseitig Das allein schien Christiane Paul jedoch nicht gereicht zu haben. Parallel zur Schauspielerei schlug sie einen zweiten Karriereweg ein, folgte damit ihren Eltern, die beide als Ärzt:innen arbeiteten. Nach ihrem Abitur 1992 begann sie in Berlin ein Medizinstudium. Die Schauspielkarriere lief weiter, dennoch hielt sie an ihrem Studium fest. 2002 promovierte Paul sogar. Die Liebe zur Schauspielerei war jedoch größer und sie beendete ihre Tätigkeit als Ärztin zwei Jahre später, um sich voll und ganz der Kunst widmen zu können. Paul blieb dabei nie auf ein Genre festgelegt. Sie spielt Komödie, Drama, Krimi und historische Stoffe und ist sowohl im Kino als auch im Fernsehen präsent. Neben ihrer Arbeit als Schauspielerin engagiert sie sich außerdem für Themen rund um Nachhaltigkeit und veröffentlichte 2013 das Buch "Das Leben ist eine Öko-Baustelle". Eine Biografie, die mit klassischen Schauspiel-Karrieren nur wenig zu tun hat.

Weltweit erfolgreich Eine internationale Karriere schaffen ebenfalls nur wenige deutsche Schauspieler:innen. Dank ihres Erfolgs in nationalen Kino- sowie Fernsehproduktionen konnte Paul auch internationale Engagements und Auszeichnungen ergattern. Für ihre Leistung in dem Drama "Unterm Radar" erhielt sie 2016 den International Emmy Award als beste Hauptdarstellerin. Später folgten unter anderem Rollen in der US-Serie "Counterpart" und der französischen Polit-Serie "Parlement".

Christiane Paul privat: Zwei Kinder und eine neue Ehe In den letzten Jahren hat sich im Leben der Schauspielerin einiges verändert. Christiane Paul hat zwei Kinder, eine Tochter aus einer früheren Beziehung und einen Sohn aus ihrer Ehe mit dem Chirurgen Wolfgang Schwenk. 2013 ließ sich das Paar scheiden. Mittlerweile lebt die Schauspielerin wieder in Berlin und ist seit 2017 mit dem Klimawissenschaftler Andreas Levermann verheiratet.

Für Christiane Paul gab es nie Stillstand. Sie hat sich immer weiterentwickelt, vieles ausprobiert. Ist zwischen den verschiedenen Genres genauso gesprungen, wie zwischen internationalen und nationalen Produktionen. Die 52-Jährige hat auch ihren Look gefunden und findet immer wieder auch genau die Rollen, die zu ihr passen.