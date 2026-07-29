Ex-Moderatorin privat "Es hat nicht sein sollen": Judith Rakers über unerfüllten Kinderwunsch Veröffentlicht: 08:00 Uhr von Jan Islinger :newstime Judith Rakers bereut Jobwechsel nicht Videoclip • 01:03 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Judith Rakers hat bemerkenswerte Veränderungen hinter sich. Statt die "Tagesthemen" zu moderieren, verbringt die Journalistin ihre Zeit heutzutage lieber mit Homefarming auf Rügen und dem Schreiben von Kinderbüchern. Doch wie steht sie eigentlich zu ihrem nicht erfüllten Kinderwunsch?

Hinter Judith Rakers liegt ein Jahrzehnt des Umbruchs. 2017 trennte sich sich von ihrem damaligen Mann, dem Immobilienfachwirt Andreas Pfaff, ein Jahr später zog sie von der Millionen-Stadt Hamburg zunächst in die Provinz auf ihren ersten eigenen Bauernhof. Um mehr Zeit für das Leben in der Natur zu haben, kündigte sie 2024 dann ihren Job als "Tagesschau"-Sprecherin. Seit 2025 lebt sie gar auf Rügen, um dem Ideal einer eigenen Villa Kunterbunt noch näher zu kommen. Mittlerweile ist Rakers auch als Sach- und Kinderbuch-Autorin erfolgreich. Wie sie mit der Tatsache umgeht, selbst keinen Nachwuchs zu haben.

Judith Rakers' erfolgreiche Buchreihe Erst im Februar 2026 feierte Judith Rakers die Veröffentlichung des dritten Teils ihrer Kinderbuch-Reihe "Judiths kleine Farm". Die Hauptrolle hat Kater Jack inne, der mit seinen Freunden bunte Abenteuer auf dem Bauernhof erlebt. Dabei dienen Rakers echter Kater Jack und der heimische Hof als Vorbilder für die Geschichten in den Büchern. Wie die 50-Jährige im Interview mit der "Welt am Sonntag" erzählte, hat sie Frieden mit dem Thema Kinderwunsch geschlossen. Dass sie die Bücher nicht den eigenen Sprösslingen vorlesen kann, sei halb so wild. "Es wäre natürlich sehr schön, wenn ich das tun könnte, aber es hat halt nicht sein sollen." Dafür könne sie aber Werke für andere Kinder schreiben und vorlesen. Das bringe ihr nicht nur unheimlich viel Freude, sondern auch noch ganz viel liebevolle Leser:innen-Post einer sehr jungen Fanbase ein.

Judith Rakers in der 4. Staffel von "The Masked Singer" Alle Folgen auf Joyn noch einmal kostenlos anschauen

Angekommen bei sich selbst Im Interview betont Judith Rakers, wie glücklich und ausgeglichen sie mittlerweile sei. "Ich lebe jetzt so, wie es wahrscheinlich für mich vorgesehen war. Ich bin sehr bei mir, in meiner Mitte, bin nicht mehr auf der Suche."

Ich habe das Gefühl, angekommen zu sein. Judith Rakers

"3 nach 9" mit Judith Rakers am 14. August 2026 im NDR-Livestream Um 22:30 Uhr kostenlos auf Joyn