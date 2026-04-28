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"Richtig schöner Glow"

Fast 30 Kilo weniger: So krass hat sich GNTM-Gewinnerin Alex Mariah Peter verändert

Aktualisiert:

von Anna-Maria Hock

Alex Mariah Peter hat in den vergangenen Monaten erfolgreich abgespeckt.

Bild: picture alliance / AAPimages/Lueders

Ex-GNTM-Siegerin Alex Mariah Peter hatte sich im Dezember 2025 ein Ziel gesetzt: Sie wollte abnehmen. Das hat sie jetzt geschafft - und ist mit ihrem neuen Look kaum wiederzuerkennen!

Die neue GNTM-Staffel ist voll im Gange

Ziel erreicht: Ex-GNTM-Siegerin Alex Mariah ist 26 Kilo leichter

Auf ihrem Instagram-Kanal teilte die 28-Jährige nun zwei Aufnahmen von sich. Der erste Clip zeigt sie im September 2025. Damals wog sie 120 Kilo, wie die ehemalige GNTM-Siegerin von 2021 in der Caption verrät. In dem Clip trägt sie eine kurze Shorts und dazu ein braunes Tanktop. Das zweite Video zeigt Alex Mariah im April 2026. In dem Clip trägt sie ein cremefarbenes Kleid und schwarze High Heels. Man sieht ihr deutlich an, dass sie sich in der aktuellen Aufnahme viel wohler in ihrem Körper fühlt.

Den Post betitelte das Model mit folgenden Worten: "Am meisten regt mich auf, wie klein meine Brüste mit 120 Kilo aussehen." In der Kommentarspalte darunter gibt Alex Mariah zudem preis, wie viel sie bereits abgenommen hat. "26 Kilo sind runter und es geht weiter", schreibt sie. Offenbar ist die Ex-GNTM-Siegerin also noch nicht am Ziel - und das, obwohl sie die geplanten 25 Kilo bereits erfolgreich abgespeckt hat.

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Ganze Folge
Germany's Next Topmodel

High Fashion in Berlin

Verfügbar auf JoynFolge vom 04.02.2021 • 126 Min • Ab 12

Viel Zuspruch für Heidis Model in den Kommentaren

In der Kommentarspalte unter dem Beitrag meldeten sich zahlreiche Nutzer:innen zu Wort. "Wow Girl", schrieb etwa Designerin Marina Hoermanseder. Influencerin Adorable Caro ließ ein rotes Herzchen da. Auch Alex Mariahs Fans kommentierten fleißig. "Beide Versionen sind aber wunderschön", "Richtig toll! Kannst sehr stolz auf dich sein" und "Hot! Wirklich liebe Alex, das Schönste an dir ist gerade, dass man dir die Zufriedenheit anmerkt. Und das vollkommen zurecht! Richtig schöner Glow", schwärmen drei von vielen User:innen.

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