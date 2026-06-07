Falschmeldung
Hoax-Alarm: Morgan Freeman im Internet schon wieder für tot erklärt
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Schon wieder kursiert eine Todesmeldung über Morgan Freeman im Internet. Doch der Oscarpreisträger lebt – und es ist nicht das erste Mal, dass er mit seinem eigenen Nachruf konfrontiert wird.
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Angeblich startete das Gerücht auf der Plattform X. Dort soll gestanden haben: "Morgan Freeman ist von uns gegangen. RIP." Nur kurz darauf folgte die Meldung, dass auch die Angehörigen hätten den Tod des Schauspielers bestätigt. Innerhalb kürzester Zeit landete die Todesnachricht auf Facebook und sorgte dort für millionenfache Reaktionen.
Keine Bestätigung für den angeblichen Tod
Auch einzelne andere Plattformen zogen schnell nach. Selbst auf der Nachruf-Seite Necropedia stand: "Morgan Freeman ist tot." Allerdings gab es für die Behauptung nirgends eine offizielle Bestätigung – weder von den großen US-Medien noch vom Management des Schauspielers oder von anderen offiziellen Branchenquellen.
Morgan Freeman lebt – und kennt solche Gerüchte
Mit anderen Worten: Morgan Freeman lebt. Und es ist nicht das erste Mal, dass er im Netz für tot erklärt wurde. Schon 2013 meldete sich die Hollywood-Ikone nach der Verbreitung desselben Hoax selbst mit den Worten zurück: "Ich bin nicht tot, nur beschäftigt." Ein Jahr zuvor hatte ebenfalls eine Internetseite mit dem Namen "R.I.P. Morgan Freeman" für viel Aufruhr gesorgt.
Mittlerweile scheinen ihn solche Gerüchte nicht weiter zu interessieren. Auf die aktuelle Todesmeldung hat der Schauspieler auf jeden Fall bisher offiziell noch nicht reagiert.
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