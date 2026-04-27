"Musste mal aussortieren" Ilka Bessin begeistert Fans mit neuem Look und Lebensstil Veröffentlicht: Vor 23 Minuten von C3 Newsroom Ilka Bessin präsentiert sich inzwischen häufiger als Privatperson in dezenten Outfits. Bild: Panama Pictures

Nach einer Social-Media-Auszeit meldet sich Ilka Bessin zurück. Auf Instagram zeigt sich die Comedienne sichtbar fitter und berichtet von ihrem inneren und äußeren "Frühjahrsputz" - inklusive einer Ansage gegen das Kalorienzählen.

Ilka Bessin erfindet sich neu Seit über zwei Jahrzehnten ist Ilka Bessin eine feste Größe in der deutschen Unterhaltungsbranche. 2016 verabschiedete sie sich zeitweise von ihrer Kultfigur Cindy aus Marzahn, steht seit 2022 aber wieder öfter im typischen pinken Trainingsanzug auf der Bühne. Ihre Instagram-Follower:innen nimmt sie regelmäßig mit in ihren beruflichen Alltag. Zudem teilt die gelernte Köchin auch ihre Fitness-Routine mit ihrem Personal-Trainer und Gedanken zur Selbstmotivation. Im vergangenen Jahr überraschte sie mit einem Kurzhaarschnitt: "Ich liebe meine neue Friese. Berliner Altbaucharme. Nicht alt Bauch Arme. Vorne kurz, hinten lang."

Loslassen, was Energie raubt In ihrem aktuellen Post ist Bessin im schwarzen Trainingsanzug zu sehen und hat dabei einen Müllbeutel in der Hand: "Ja, ihr habt lange nichts von mir gehört", denn man müsse sich auch mal zurückziehen. "Ich musste mal aussortieren und den Müll rausbringen. Ich kann das jedem nur empfehlen. Frühjahrsputz", erklärt Bessin. Ihr Neuanfang ging dabei weit über den Haushalt hinaus: "Nicht nur in den Schränken, sondern auch im Körper und in der Seele." Ihrer Community gibt sie den Rat, sich von dem zu trennen, "was euch negative Energie bringt und euch eure positive Energie kostet." Stattdessen soll man sich mit "tollen Menschen" umgeben. Trotz Disziplin gönnt sich die 54-Jährige regelmäßig ein Eis: "Hört auf mit dem: 'Ich möchte nur eine Kugel.' Alles unter zwei Kugeln ist Salat", stellt sie fest. So betont Bessin, wie wichtig Selbstrespekt und Lebensfreude sind: "Genießen ist unser Motto."

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