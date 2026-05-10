"War total lost" Isi Glück über das Ende ihrer ersten Ehe - das hat der Ex-Megapark-Chef damit zu tun Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Julia W. Bild: picture alliance / foto2press / Karsten Lauer

Malle ist nur einmal im Jahr? Nicht für Isi Glück: Sie gehört zu den erfolgreichsten Künstlerinnen am Ballermann. Seit sieben Jahren ist Ex-Megapark-Chef Carlos Lucio der Mann an ihrer Seite. Nun sprach sie erstmals darüber, wie sie ihre erste Ehe für ihn beendete.

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Ballermann-Sängerin Isi Glück ist seit sieben Jahren mit Carlos Lucio verheiratet. Nun hat sich die 35-Jährige erstmals ausführlich über das Scheitern ihrer ersten Ehe geäußert: In der Sendung "deep und deutlich" schilderte sie, wie sie sich damals in ihren heutigen Mann fremdverliebte - und wie schwer das für sie war.

Ihr Leben vor dem Ballermann Kennengelernt hatte sie ihren ersten Mann bereits als Teenagerin. Sie war 17 Jahre alt, er zwölf Jahre älter. Insgesamt neun Jahre verbrachte das Paar gemeinsam, 2016 folgte die Hochzeit. Rückblickend beschreibt Glück die Ehe als harmonisch: "Es war eine schöne, harmonische Beziehung." Sie arbeitete damals in einem Fitnessstudio, das Paar lebte auf dem Dorf. Ein ruhiges Leben - doch Isi Glück zog es ins Rampenlicht. 2012 nahm sie an "Germany’s Next Topmodel" teil, wurde im selben Jahr zur Miss Germany gekrönt – und mauserte sich nach und nach zur Party-Schlagersängerin. 2017 trat sie erstmals am Ballermann auf. Dort begegnete sie auch Carlos Lucio, dem damaligen Chef des Megaparks.

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"Konnte sich nicht aus dem Weg gehen" Aus anfänglichen Gesprächen entwickelte sich mehr. "Es ist nicht so, dass ich meinen Mann damals betrogen habe", betont Glück. Dennoch habe sie schnell gespürt, dass zwischen ihr und Lucio eine besondere Verbindung entstand. "Man konnte sich nicht aus dem Weg gehen." Bereits nach wenigen Begegnungen habe sie gemerkt, "dass es kribbelt". Anfangs habe sie gehofft, die Gefühle würden wieder verschwinden. "Aber relativ schnell habe ich dann gemerkt, dass das doch was Ernsteres ist."

Besonders belastend sei für sie der Konflikt zwischen ihren Gefühlen und ihrem eigenen Werteverständnis gewesen. "Ich bin ja eine total loyale Person und Treue ist mir sehr, sehr wichtig - und wenn du dann jemanden verletzen musst, den du ja magst, dann macht das schon was mit einem."

Therapie half, die Ehe zu reflektieren Die Situation überforderte sie nach eigenen Angaben so sehr, dass sie therapeutische Hilfe suchte. "Ich brauchte einen Fahrplan, wo mir jemand sagt: 'Das und das musst du jetzt so machen' - weil ich war total lost mit mir selber." In der Therapie habe sie begonnen, ihre Ehe grundlegend zu hinterfragen. Ihr Fazit damals:

Das wäre mir nicht passiert, wenn in der Beziehung alles super gewesen wäre. Isi Glück

Auch ihr damaliger Mann habe die Veränderungen bemerkt. Glück räumt ein, dass sie die Distanz bewusst zugelassen habe, damit die Trennung nicht völlig überraschend komme. Körperliche Nähe habe sie zunehmend vermieden, schließlich sprach sie offen über ihre Gefühle für einen anderen Mann. "Es wurde kurz auf beiden Seiten geweint und dann hat man sich getrennt." Rückblickend sieht sie ihre damalige Entscheidung bestätigt. Wenn sie die Bilder ihrer zweiten Hochzeit sehe, werde sie noch immer emotional: "Dass sich dieser Kampf gelohnt hat, das ist schön zu sehen. Es freut mich, dass es wirklich echt war, was ich da gefühlt habe."

Hier siehst du die Ballermann-Elite mit Isi Glück abfeiern! Videoclip We love Mallorca House-Party bei Isi Glück - die gesamte Ballermann-Elite ist am Start Verfügbar auf Joyn Videoclip • 05:12 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen