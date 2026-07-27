Klare Grenzen gesetzt "Total tabu": Deshalb hält Moderatorin Judith Rakers ihr Liebesleben geheim Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Jan Islinger :newstime Judith Rakers bereut Jobwechsel nicht Videoclip • 01:03 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

In jüngster Zeit machte Judith Rakers durch ihren radikalen Lebenswandel auf sich aufmerksam. Statt in der Hamburger City wohnt die Medienfrau mittlerweile auf ihrer eigenen Farm auf Rügen. Doch wie steht es eigentlich um ihrer Liebesleben? Ein Tabu-Thema, wenn es nach der Journalistin geht.

Hinter Judith Rakers liegt ein Jahrzehnt des totalen Umbruchs. 2017 trennte sich sich von ihrem damaligen Mann, dem Immobilienfachwirt Andreas Pfaff, ein Jahr später zog sie von der Millionen-Stadt Hamburg zunächst in die Provinz auf ihren ersten eigenen Bauernhof. Um mehr Zeit für das Leben in der Natur zu haben, kündigte sie 2024 dann ihren Job als "Tagesschau"-Sprecherin. Seit 2025 lebt sie gar auf Rügen, um dem Ideal einer eigenen Villa Kunterbunt noch näher zu kommen. Doch wie steht es eigentlich um ihr Liebesleben?

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Liebesleben fern von der Öffentlichkeit Im vergangenen Herbst sprach Judith Rakers in ihrem Podcast "Baborie & Rakers" über das Für und Wider eines Liebeslebens in der Öffentlichkeit. Wie die Journalistin gegenüber Moderations-Kollegin Ariana Baborie erklärte, habe sie ihren Ex-Mann schon ab und an mit zu Events genommen.

Ich wollte auch nicht immer allein überall hingehen. Judith Rakers

"3 nach 9" mit Judith Rakers am 14. August 2026 im NDR-Livestream Um 22:30 Uhr kostenlos auf Joyn

Doch der offene Umgang mit der eigenen Beziehung hatte auch seine Schattenseiten: "Weil die natürlich dann auch über die Scheidung berichten, wenn sie über die Hochzeit berichten."

Ich hab daraus echt gelernt. Judith Rakers

Judith Rakers neue Gangart Deshalb wolle sie diese Art der Berichterstattung heutzutage vermeiden. "Ich finde, man sollte jedem, ob prominent oder nicht, die Möglichkeit geben, ob er daraus eine große öffentliche Nummer machen möchte." Gänzlich auf Content verzichten will Rakers deshalb nicht, gleichzeitig aber die Berichterstattung über ihr Privatleben eingrenzen. "Ich poste ja viel, aus meinem Garten, von meinen Tieren, aber mein Liebesleben ist total tabu." Niemand wisse, ob sie einen Partner oder eine Partnerin habe, verheiratet oder Single sei. "Man weiß es nicht, und es soll auch keiner wissen."