"Könnte ins Klo und heulen": Vanessa Mai über die Schattenseiten der Schlager-Szene

Sie gilt als eine der erfolgreichsten deutschen Schlager-Stars. Doch hinter den glanzvollen Fassaden des Szene bröckelt offenbar der Putz. Im Interview erzählt Vanessa von den Schattenseiten der Industrie.

"Schön laut" mit Vanessa Mai und Lola Weippert Jetzt kostenlos auf Joyn streamen

Vanessa Mai muss man nicht mehr vorstellen. Mit zwei Nummer-eins und zehn Top-10-Alben, einer Platin- und ingesamt sieben Gold-Longplayern gehört sie zu den erfolgreichsten Schlager-Künstlerinnen des Landes. Neben ihrer Musik-Karriere ist die gebürtige Baden-Württembergerin mittlerweile Medien-Vollprofi. Regelmäßig ist sie in Talkshow-Runden zu sehen und battelt sich regelmäßig bei "Schlag den Star" oder gegen Joko und Klaas.

Das Konkurrenz-Denken ist immer noch da Doch ausgerechet die Schlager-Szene, die sie einst berühmt gemacht hat, legte ihr in der Vergangenheit immer wieder Steine in den Weg. Im Interview mit Lola Weippert im Podcast "Schön laut" berichtet Vanessa nun von den Tücken des Show-Geschäfts. Laut Mai hätten heute noch immer viele Künstler:innen ein ausgeprägtes Konkurrenz-Denken. "In unserem Show-Business gibt es das leider ganz, ganz oft. Ich weiß selbst nicht ganz, woran das liegt. Wahrscheinlich an diesem ganzen 'Es kann nur eine geben! Wir nehmen uns doch was weg.'" Diese Denkweise erlebe die 34-Jährige allerdings eher bei der älteren Generation, während junge Künstler:innen öfter "supportive" seinen. Das ist zumindest ihr subjektiver Eindruck.

Ghosting im Job gehört offenbar dazu Interview-Partnerin Lola Weippert will wissen, welche konkreten Fälle Vanessa Mai erlebt habe. Die 34-Jährige antwortet direkt und unverblümt.

Es fängt schon an mit 'schlecht fühlen lassen.' Vanessa Mai

Oftmals habe sie offene Ablehnung im Alltag erfahren: "Dieses den Rücken zu kehren, nicht beachten und nicht mit dir reden, obwohl dich die Person ganz klar wahrnimmt", mache Vanessa richtig zu schaffen. Dafür sei sie einfach zu sensibel. Noch schlimmer sei es allerdings, offen Sprüche gedrückt zu bekommen.

Ich könnte ins Klo und heulen. Vanessa Mai

Lola Weippert bekundet ihr Mitgefühl und will am liebsten direkt helfen: "Ach man! Da wäre ich gern als dein Beschützer, dein Pitbull dabei!" Für die 30-Jährige ist klar: Solche Missstände müsse man "öffentlich laut outcallen" und entsprechende Personen vor versammelter Mannschaft konfrontieren. Bei "Schlag den Star" haben die beiden jedenfalls schon bewiesen, wie groß ihr gemeinsamer Teamgeist ist!