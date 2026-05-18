Exklusiv im Joyn-Interview Laia Alvarez: Warum der "In aller Freundschaft"-Star gern eine böse Rolle spielen möchte Aktualisiert: Vor 13 Minuten von Nicola Schiller Bei "In aller Freundschaft" trat Laia Alvarez (r.) als schwangere Astronautin auf. Bild: MDR/Saxonia Media/Carolin Reschke; meta-frames_stock.adobe.com

"SOKO Stuttgart", "Rosenheim Cops", "Nord Nord Mord": Laia Alvarez hat sich in der deutschen Krimi-Landschaft einen Namen gemacht. Im exklusiven Joyn-Interview verrät sie, von welcher Rolle sie noch träumt.

Seit die in Spanien geborene Schauspielerin Laia Alvarez vor deutschen Film- und Serienkameras steht, hat sie ein Muster bemerkt, das sie nicht mehr ignorieren kann: Immer wieder wird sie als Polizistin oder Kommissarin gecastet. Und obwohl sie für jede einzelne Rolle dankbar ist, ist da doch ein tieferer Wunsch. Sie möchte gere mal wieder die Böse sein. Wir haben mit ihr gesprochen.

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Wer ist Laia Alvarez? Ein ausführliches Interview zu ihrer Kindheit in Barcelona kannst du hier nachlesen: "In aller Freundschaft"-Star Laia Alvarez: Fliegt sie als Astronautin ins Weltall? Ihre Kindheit in Spanien war geprägt von Nähe, Familie und Tradition. Doch irgendwann wollte sie mehr: Die Welt sehen, neue Sprachen lernen und vor allem: in verschiedene Rollen schlüpfen.

Die Polizistin in ihr Die Betonung liegt auf "verschiedene". In den letzten Jahren hat Laia Alvarez in vielen Kult-Formaten mitgespielt. "SOKO Stuttgart", "Rosenheim Cops", "SOKO Leipzig" sind nur ein paar Beispiele. Bis auf einen Ausflug zu "In aller Freundschaft", wo sie eine Astronautin spielte, ist da sehr viel Crime im Spiel. Produzent:innen merken sich ihren Namen. Und irgendwann stellten sie sich auch fest, Laia spielt echt gute Ermittlerinnen. "Obwohl ich bereits die Böse gespielt habe, merke ich, dass ich häufiger als Polizistin, Security-Chefin oder Kommissarin gecastet und besetzt werde," sagt sie nachdenklich. Das ist keinesfalls negativ gemeint - sie liebt ihre Arbeit. Interessanterweise hatte die Spanierin aber früher ein ganz anderes Verhältnis zu ihrem Auftreten. "Ich hatte, als ich jung war, ein bisschen Probleme mit Autorität. Ich glaube, es wäre damals das Letzte gewesen, was ich mir gewünscht hätte, so eine Polizistin zu spielen."

Die etwas andere Polizistin bei "Nord Nord Mord" Doch mit mehr Erfahrung und dem damit einhergehenden Selbstbewusstsein entdeckt sie etwas Neues: Es kommt auf die Figur an. In einem Film der Krimi-Reihe "Nord Nord Mord" mit dem Arbeitstitel "Sievers und die Lebensretter" spielt sie eine spanische Polizistin, die alles andere als nullachtfünfzehn ist: Mercedes de Silva, Polizistin aus Málaga, stellt für Interpol eine internationale Einheit zusammen. Wen aus dem Team hat sie wohl im Auge? "Das war keine normale Polizistin. Sie hatte etwas Schräges, Übertriebenes. Man könnte sagen, dass diese Figur aus einem Almodóvar-Film abgehauen ist“. Und genau das hat ihr gefallen.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Wer ist Pedro Almodóvar? Pedro Almodóvar ist ein spanischer Regisseur und Drehbuchautor, der seinen internationalen Durchbruch vor allem durch farbenfrohe, emotional intensive und oft tragikomischen Filme erreicht hat. Wichtige Themen seiner Filme sind unter anderem Identität, Sexualität, Familie und weibliche Emanzipation. Mit "Alles über meine Mutter" (1999) mit Penélope Cruz gewann er unter anderem eine Golden Globe und den Oscar für den besten fremdsprachigen Film. Insgesamt drehte er sieben Filme mit der Schauspielerin.

Dieses Pedro-Almodóvar-Film-Highlight findest du auf Joyn Film ansehen Drama Julieta Verfügbar auf Joyn 99:04 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Der Traum vom "Tatort" Wenn man Laia Alvarez nach ihrem großen Traum in der deutschen Fernsehlandschaft fragt, antwortet sie ohne Zögern: "‘Tatort‘! Das ist das, was ich mir noch wünsche. Dann kann ich sagen: Okay, ich bin so richtig angekommen in der Branche.“ Die Tradition, dass sich Deutschland jeden Sonntagabend vor dem Fernseher versammelt, um brutale Verbrechen zu verfolgen, ist für die gebürtige Spanierin faszinierend. Gerade weil Mord und Totschlag auf den Bildschirmen ihres Heimatlandes keine große Rolle spielen. In Spanien dominieren nach wie vor traditionell unterhaltende Serienformate. Krimis sind eher Mangelware. Ermüdet von Ermittler:innen-Figuren und Traumrolle "Tatort"? Wie passt das zusammen?

"Tatort" kannst du kostenlos auf Joyn im Livestream anschauen Jeden Sonntag um 20:15 Uhr im Ersten

Laia Alvarez möchte böse werden Ganz einfach. Sollte es irgendwann dazu kommen, will Laia die komödiantische Antagonistin spielen. Die Böse, den Grund, warum überhaupt die Polizei gerufen wird, die zugleich etwas Verspieltes mitbringt. Sowohl bei ihrer ersten großen Hauptrolle in "Die Drei von der Müllabfuhr" an der Seite von Uwe Ochsenknecht, als auch in "SOKO Leipzig" durfte sie schon mal Antagonisten-Luft schnuppern. Aber sie will mehr! Was sie fasziniert, sind starke, komplexe und skurrile Frauenrollen, die nicht unbedingt auf der Seite der Gerechtigkeit stehen. On top zu den bisherigen Ausflügen zur "bösen" Seite würde sich Laia Folgendes wünschen: "Was ich bisher allerdings noch nicht hatte, ist eine durchgehende komödiantische Antiheldinnen-Rolle - Betonung auf komödiantisch!"

"SOKO Leipzig" freitags um 21:15 Uhr im ZDF und auf Joyn Hier geht's zum kostenlosen ZDF-Livestream auf Joyn

Eine neue Art von Frau im deutschen Fernsehen Laia Alvarez bringt etwas mit sich, was deutsche Serien noch nie hatten: Die "Almodóvar-Frau", wie sie es nennt, wie Penélope Cruz in den Filmen des spanischen Meisters. "Das sind so freche, starke, extravagante und ironisch zerrissene Figuren", beschreibt Alvarez den Typus. Und dann gibt sie uns noch einen exklusiven Einblick auf ihre aktuelle Produktion: "Das, was ich bei 'Nord Nord Mord' spiele, hat auch ein bisschen davon. Deshalb bin ich sehr gespannt, wie es ankommt." Ja, das deutsche Fernsehen bleibt gern bei bewährten Mustern: Die Polizistin, die Ärztin, die Mutter, die Heldin - alles richtig und wichtig, aber eben auch etwas auserzählt. Laia Alvarez möchte das ändern, wir sind gespannt, ob es ihr gelingt. Der Film der Reihe "Nord Nord Mord" mit Laia Alvarez an der Seite von Oliver Wnuk ist mittlerweile abgedreht. Wann er ausgestrahlt wird, ist bisher noch nicht bekannt. Bis dahin gibt es auf Joyn aber jede Menge andere Krimis, mit denen du dir die Wartezeit vertreiben kannst.