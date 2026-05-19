"Du wirst sehr fehlen"
Luna Jordan ist tot: TV-Branche zollt dem "Polizeiruf 110"-Star Tribut
Veröffentlicht:von Anna-Maria Hock
Am Montag wurde publik, dass Schauspielerin Luna Jordan unerwartet gestorben ist. Sie wurde nur 25 Jahre alt. Auf Social Media nehmen Fans und Promi-Kolleg:innen jetzt Abschied.
"Ich trage dich in meinem Herzen"
Luna Jordan hatte sich die letzten Jahre mit Serien wie "Jenseits der Spree" (2021 bis 2026), "Polizeiruf 110" (2021, 2026) und "Euphorie" (2025) einen Namen gemacht. Am gestrigen Montag folgte dann die traurige Nachricht: Die Schauspielerin ist tot, die Todesursache ist nicht bekannt.
Ihre Follower:innen und Kolleg:innen können es nicht glauben und gedenken des "Polizeiruf 110"-Stars in den sozialen Medien. Unter einem ihrer letzten Instagram-Postings, das sie beim Louis-Vuitton-Dinner bei der Berlinale zeigt, häufen sich die Beileidsbekundungen.
Schauspieler Nick Romeo Reimann, unter anderem bekannt aus der Filmreihe "Vorstadtkrokodile", schrieb: "Danke für unsere schönen Begegnungen und deine Offenheit. Ich trage dich in meinem Herzen." Auch Mehdi Meskar ("Paris Has Fallen") kommentierte zwei Emojis: ein weißes Herz und eine Taube.
Louis Landau, mit dem Luna zuletzt für "Hamburg Days" vor der Kamera stand, meldete sich in seiner Instagram-Story ebenfalls zu Wort. Er schrieb: "In der kurzen Zeit, in der wir zusammengearbeitet haben, hast du einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Wir werden dich sehr vermissen, Luna."
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Die Fans sind erschüttert
Neben Lunas Wegbegleiter:innen nahmen auch viele Fans Abschied von der Schauspielerin. "Ich bin so traurig. Eine außergewöhnliche junge Frau und wunderbare Schauspielerin, die mich tief berührt hat", "Ich kann es nicht fassen, wieso? Luna war einfach großartig, meine liebste Figur in 'Jenseits der Spree" und "Es ist so traurig, dich zu verlieren. RIP", lauteten nur zwei von vielen Nachrichten unter dem Beitrag.
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Letzter Post vor ihrem Tod
Wenige Tage vor ihrem plötzlichen Tod war Luna Jordan noch auf Instagram aktiv gewesen. Vor einer Woche hatte Schauspieler Louis Landau am 8. Mai einen Ausschnitt eines Artikels des US-Portals "Variety" geteilt, der auch auf Lunas Profil veröffentlicht wurde.
Der Artikel handelte von der Beatles-Serie "Hamburg Days", in der auch die 25-Jährige eine Rolle ergattert hatte. Die Serie dreht sich um die Anfangsjahre der Kultband Die Beatles und wird aktuell gedreht. Luna sollte in der Serie die Fotografin und Künstlerin Astrid Kirchherr spielen. Was mit ihren Szenen nun geschieht, ist bislang unklar.
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