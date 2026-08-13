Großer Jubel Matthias Schweighöfer landet nächsten Hollywood-Coup: In dieser Kult-Reihe spielt er mit! Veröffentlicht: Vor 17 Minuten von Sylvia Loth Matthias Schweighöfer schnuppert bald Horror-Film-Luf. Bild: picture alliance / SIPA | Laurent VU; KI-generiert mit GPT Image

Auf Instagram hat Matthias Schweighöfer die Katze aus dem Sack gelassen. Er wird in der erfolgreichsten Horror-Filmreihe der Welt mitspielen.

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Matthias Schweighöfer wird Teil des "Conjuring"-Universums Matthias Schweighöfer (45) hat seinen nächsten Hollywood-Coup gelandet. Er wird im Horror-Prequel "The Conjuring: First Communion" zu sehen sein, das voraussichtlich im September 2027 in die Kinos kommt. Im Mittelpunkt stehen die jungen Jahre der bekannten Dämonologen Ed und Lorraine Warren. Anstatt Patrick Wilson (53) und Vera Farmiga (53) sollen Garrett Wareing (25) und Amanda Fix (24) Ed und Lorraine Warren verkörpern. Wearing ist aus der Netflix-Serie "Ransom Canyon" und der Stephen-King-Verfilmung "The Long Walk" (2025) bekannt. Fix war Teil der Besetzung des "Orphan Black"-Spin-offs "Orphan Echoes" (2023). Auch in "Conjuring: First Communion" führt Rodrigue Huart wieder Regie und Peter Safran wird den Film, wie die bisherigen, produzieren. Diesmal mit dabei: der deutsche Schauspieler Matthias Schweighöfer, für den die Rolle den nächsten Karriereschritt in den USA bedeutet. Auf Instagram kann er sein Glück kaum fassen und schreibt:

Es ist einfach der Wahnsinn, Leute! Matthias Schweighöfer

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"Conjuring": Die erfolgreichste Horror-Filmreihe der Welt Die "Conjuring"-Reihe lässt andere Horror-Reihen wie "Saw" oder "Alien" alt aussehen, zumindest wenn es um die Einnahmen geht. Denn inzwischen hat das Franchise weltweit mehr als 2,7 Milliarden US-Dollar eingespielt und ist somit die erfolgreichste Horror-Reihe aller Zeiten. Allein der letzte Film "Conjuring 4: Das letzte Kapitel" hat im vergangenen Jahr rund 500 Millionen US-Dollar eingespielt. 2013 ist der erste Teil erschienen: In "Conjuring - Die Heimsuchung" wird Familie Perron von unheimlichen Erscheinungen heimgesucht. Die Warrens wollen der Farmerfamilie helfen und geraten selbst in einen Sog des Grauens. Aufgrund des riesigen Erfolgs - der Film spielte über 300 Millionen Dollar ein - wurden drei Fortsetzungen gedreht. Insgesamt umfasst die "Conjuring"-Reihe zehn Filme. Neben der Hauptreihe rund um die Warrens, gibt es mehrere Spin-offs, die einzelne Dämonen oder verfluchte Objekte aus den Filmen in den Mittelpunkt stellen: "Conjuring" - Die Heimsuchung" (2013)

"Annabelle" (2014)

"Conjuring 2" (2016)

"Annabelle 2" (Creation) (2017)

"The Nun" (2018)

"Lloronas Fluch" (The Curse of La Llorona) (2019)

"Annabelle 3" (Comes Home) (2019)

"Conjuring 3: Im Bann des Teufels" (2021)

"The Nun II" (2023)

"Conjuring 4: Das letzte Kapitel" (2025/ 2026)

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Schritt für Schritt zum Welterfolg Der Durchbruch in den USA gelang Schweighöfer als Safeknacker Ludwig Dieter im Netflix-Hit "Army oft he Dead" (2021) sowie im Prequel "Army oft he Thieves" (2021). Seither folgten Rollen in Christopher Nolans Oscar-Film "Oppenheimer" (2023) als Physik-Nobelpreisträger Werner Heisenberg und im Actionfilm "Heart of Stone" (2023). Nach dem weltweiten Erfolg von "Brick" (2025) ergattert Schweighöfer nun den nächsten großen Film-Coup. Der Mystery-Thriller mit Matthias Schweighöfer und seiner Frau Ruby O. Fee, der gleich nach Veröffentlichung in 36 Ländern auf Platz 1 der Top 10 auf Netflix landete, hat mächtig Eindruck hinterlassen. Darin kämpft ein krisengeschütteltes Paar darum, den Ausgang aus seiner Wohnung zu finden, da es von heute auf morgen dort eingemauert wird. Mit der "Conjuring"-Verpflichtung geht die persönliche Erfolgsstory von Matthias Schweighöfer weiter. Die Geschichte von "Conjuring: First Communion" setzt deutlich vor den Ereignissen des ersten Teils von 1971 an und zeigt die Anfänge der Geisterjäger Ed und Lorraine Warren. Welche Rolle Schweighöfer in der Blockbuster-Reihe spielen wird und wie groß diese sein wird, ist bislang nicht bekannt.

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