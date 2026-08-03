Männerfreundschaft Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz: So sind die Filmstars beste Freunde geworden Aktualisiert: Vor 18 Minuten von Julia W. Auf Joyn ansehen "Stars in Bars": Auf einen Drink mit Florian David & Co. Videoclip • 04:10 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz gehören zu den ganz großen Stars des deutschen Films. Kein Wunder, dass ein gemeinsames Filmprojekt der beiden erfolgreich ist - doch "Der geilste Tag" lockte 2016 nicht nur zahlreiche Besucher:innen ins Kino, er war auch der Beginn einer ganz besonderen Männerfreundschaft.

2016 standen Florian David Fitz und Matthias Schweighöfer erstmals gemeinsam vor der Kamera. "Der geilste Tag" wurde mit über 1,7 Millionen Besucher:innen zu einem der erfolgreichsten Filme des Jahres in Deutschland - was wohl auch an der besonderen Harmonie der beiden Hauptdarsteller lag. Denn die Chemie zwischen Fitz und Schweighöfer stimmte nicht nur vor der Kamera: Aus den beiden Filmstars wurden echte Freunde.

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"Durch den Film hab' ich Flo lieben gelernt" Gekannt hätten sich die beiden schon vorher, erzählte Florian David Fitz später in einem Interview mit der "Morgenpost", allerdings nur flüchtig. Auf einer Party hätten sie herumgesponnen: Sie sollten doch irgendwann mal etwas zusammen machen. Auf Basis dieser ersten, vagen Verabredung entwickelte Fitz drei Ideen - eine davon war "Der geilste Tag".

Erst bei der Arbeit am gemeinsamen Film, bei dem Fitz auch Regie führte, hätten sie sich wirklich kennen- und offenbar lieben gelernt. "Dieses Abenteuer hat uns echt zusammengeschweißt!", sagte Fitz später im Interview mit "Joy". Sein Compagnon Schweighöfer empfand das wohl ähnlich. "Durch den Film hab' ich Flo lieben gelernt, meinen lieben Freund", sagte er in einem Interview mit der dpa. Was danach folgte, war ein weiterer gemeinsamer Film - "100 Dinge" - und eine öffentlich sichtbare Männerfreundschaft, wie man sie im Film-Business nur selten erlebt. Die beiden hatten sich offenbar gesucht und gefunden!

Tiefe Einblicke schweißten die beiden zusammen Ihre Freundschaft sei schon "irgendwie eigenartig", sagt Florian David Fitz einmal über seine Beziehung zu Schweighöfer. Sie stünden schließlich gemeinsam vor der Kamera. "Aber was dann passiert, ist, dass man sich in sehr existenziellen Situationen sieht - wie du deine Freunde eigentlich nie siehst", sagte er im Interview mit dem Magazin "Bunte".

Ich habe Matthias in sehr exponierten Positionen gesehen und kann aus 80 Metern Entfernung sagen, wie es ihm geht. Florian David Fitz im Interview mit "Bunte"

Solch tiefe Einblicke in das Leben eines anderen müssen nicht zwangsläufig zu einer innigen Freundschaft führen - sie können auch trennen. Doch Fitz und Schweighöfer bekamen offenbar auch nach intensiven gemeinsamen Drehs nicht genug voneinander. "Das Schöne ist wirklich: Es nervt uns tatsächlich fast nichts am anderen", sagte Schweighöfer im Interview mit "Watson".

Ich weiß, er ist einfach ein guter Freund, und ich akzeptiere ihn so, wie er ist. Matthias Schweighöfer im "Watson"-Interview

Es ist ein Statement, das einer Liebeserklärung gleicht.

Wie weit diese Männerfreundschaft geht, zeigt auch eine Anekdote, von der die beiden am Rande der "Goldenen Henne" 2016 in Leipzig der "Gala" berichteten. "Ich habe Matthias mal meine Schuhe gegeben, als wir durch die Isar gelaufen sind und seine nass waren." Schweighöfer habe sich geweigert, barfuß durch die Isar in München zu waten - wegen der Kieselsteine. Auch kleinere Frotzeleien gehören in dieser Männerfreundschaft dazu.

"Wer stiehlt mir die Show?": Freunde werden zu Konkurrenten Doch nicht immer standen die beiden auf derselben Seite: 2023 trat Fitz in der 6. Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" an und tat sich zunächst schwer. Das liege daran, dass ihm schlicht "Pub-Wissen" fehle, gestand er damals gegenüber dem Magazin "Bunte".

Erlebe Fitz und Schweighöfer im Finale von "Wer stiehlt mir die Show?" Ganze Folge Wer stiehlt mir die Show? Wer stiehlt Hazel Brugger die Show? Verfügbar auf Joyn Folge vom 17.12.2023 • 139 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Er wünschte sich in der Situation seinen engen Freund sehnlichst an seiner Seite: "Matthias gleicht genau meine Schwächen aus", erklärte Fitz - doch ausgerechnet Schweighöfer war neben Joko Winterscheidt und Hazel Brugger einer seiner Konkurrent:innen in der Sendung. Am Ende gewann Fitz das Staffelfinale aber trotzdem.

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