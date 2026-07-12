Starker Gewichtsverlust Nach Krebs-Diagnose: Torsten Sträter redet über weitere Erkrankung Aktualisiert: Vor 4 Stunden von Julia W. :newstime Torsten Sträter hat einen Tumor Videoclip • 01:08 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Nach seiner Krebserkrankung blickt Torsten Sträter optimistisch nach vorne. Im Gespräch mit Felix Lobrecht erklärte der Kabarettist nun, dass sein Gewichtsverlust kein Zeichen für seine "Hinfälligkeit" sei, sondern die Folge einer radikalen Lebensumstellung, zu der ihn eine zweite Diagnose zwang.

Anfang des Jahres musste Torsten Sträter mehrere Auftritte absagen. Im April machte er dann seine Krebserkrankung öffentlich. Nach der Diagnose begann für den 59-Jährigen eine monatelange Behandlung, über die er nun im "1Live Comedy-Talk" mit Felix Lobrecht sprach. Es seien "sicherlich die amüsantesten sechs Monate meines Lebens" gewesen, sagte Sträter laut "Bild".

Das Gespräch mit Lobrecht soll am 5. September um 23:15 Uhr im WDR ausgestrahlt werden Hier siehst du es dann im kostenlosen WDR-Livestream auf Joyn

Heute befinde er sich auf dem Weg der Besserung. "Tumor gehabt, in Behandlung gegangen, Glück gehabt, weil geile Ärzte, natürlich wieder alles Kölner“, sagte Sträter. Tatsächlich habe er sich "noch nie so gut gefühlt" wie heute – das liegt offenbar vor allem an einer Lebensumstellung, zu der ihn eine weitere Diagnose zwang.

Zweite Diagnose für Sträter Bei seiner Krebsbehandlung hätten die Ärzte nebenbei festgestellt, dass Sträter Diabetes habe. Eine Volkskrankheit, bei der die Körperzellen eine Insulinresistenz entwickeln und die Bauchspeicheldrüse nach und nach die Ausschüttung des wichtigen Hormons herunterfährt. In der Folge bleibt der über die Nahrung aufgenommene Zucker im Blut – was auf Dauer schwerwiegende Folgen hat. Seitdem verzichte Sträter konsequent auf Zucker und habe dadurch "unverhältnismäßig viel abgenommen". Der Gewichtsverlust sei also keine Folge der Erkrankung, sondern seines neuen Ernährungsstils. "Ich habe nicht abgenommen, weil ich klassisch hinfällig bin, sondern weil man parallel festgestellt hat, dass ich Diabetiker bin", sagte Sträter.

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