TV-Star mit überraschender Ankündigung
Nach "Starnacht am Wörthersee": Barbara Schöneberger zieht sich "ganz schön lange" zurück
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Barbara Schöneberger gehört zu den beliebtesten und meistbeschäftigten Moderatorinnen in Deutschland. Nun überrascht sie mit einer Ankündigung an ihre Fans.
Normalerweise ist sie quasi im Entertainment-Dauereinsatz: Neben der Moderation von TV-Sendungen und Preisverleihungen präsentiert Moderatorin Barbara Schöneberger auch einen eigenen Podcast und hält ihre Fans zudem bei Instagram und YouTube regelmäßig mit witzigen Inhalten auf dem Laufenden.
Nun hat sich die 52-Jährige mit einem überraschenden Video zu Wort gemeldet. Gerade erst stand sie gemeinsam mit "Bergdoktor"-Star Hans Sigl für die MDR-Musiksendung "Starnacht am Wörthersee" vor der Kamera. Und diese Show soll gleichzeitig den Beginn einer Sommer-Auszeit der Moderatorin markieren. Denn Schöneberger zieht sich für einige Zeit zurück, wie sie in dem Clip ankündigt.
"Schauen Sie mal her. Da hinten ist der Wörthersee und da stehe ich gleich auf der Bühne. Und wenn ich von der Bühne runtergehe, dann gehe ich in die Ferien - und zwar ganz schön lange", verkündet der TV-Star und Publikumsliebling. "Für ein paar Wochen bin ich dann weg", erklärt Schöneberger - mit Sicherheit zur Enttäuschung vieler Fans.
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Barbara Schöneberger will "in nächster Zeit nicht so viel machen"
Ihre Auszeit gilt dabei nicht nur für ihre TV-Projekte. Auch auf Social Media will Barbara Schöneberger in dieser Zeit kürzertreten. Mit einem Augenzwinkern gibt sie bekannt: "Weil ich jetzt so viel gepostet habe die letzten Tage, wollte ich euch nur - wie man es als professioneller Millionen-Influencer macht - sagen: Ich werde vielleicht in nächster Zeit nicht so viel machen."
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Ernsthafte Sorgen müssen sich die Fans aber nicht machen, dass sie längerfristig auf die Moderatorin verzichten müssen. Denn Schöneberger stellt zugleich klar: "Bin aber noch da und komme zurück" - und das dann mit "ganz neuem Material und noch mehr sexy Content".
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