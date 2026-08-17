Schauspielerin seit 1996
"Nashville"-Star Hayden Panettiere mit 36 Jahren verstorben: So reagieren die Hollywood-Stars
Aktualisiert:von Peter Falan Picha
:newstime
Hayden Panettiere ist tot
Videoclip • 01:04 Min • Ab 12
Die US-amerikanische Schauspielerin Hayden Panettiere wurde nur 36 Jahre alt. Wie ihr Vater heute bekannt gab, ist der "Nashville"-Star gestorben. Fans und Kolleg:innen aus der Branche sind fassungslos.
Angehörige trauern um Hayden Panettiere
"Mit tiefer Trauer geben wir den tragischen Tod unserer geliebten Hayden bekannt. Sie war ein unglaubliches Licht und eine Naturgewalt, die allen, die sie kannten - und den Millionen, die sie auf der Leinwand sahen - unermessliche Liebe und Freude schenkte", sagte ihr Vater Skip Panettiere in einem Statement. Die Todesmeldung bestätigte ein repräsentativer Sprecher der Nachrichtenagentur "ABC News". Der Tod soll sich bereits am Sonntag, 16. August, ereignet haben, wie eine Insiderquelle dem Nachrichtenportal "TMC" berichtete. Die Todesursache und der genaue Zeitpunkt sind derzeit noch nicht bekannt. Laut "TMC" hat die Polizei auf einen Vorfall reagiert, der mit der "Nashville"-Darstellerin in Verbindung steht. Die Ermittlung soll noch laufen.
Panettieres Vater bittet um Privatsphäre, "während unsere Familie sich Zeit nimmt, diesen unvorstellbaren Verlust zu verarbeiten".
Alle 6 Staffeln "Nashville" mit Hayden Panettiere ansehen
Vom Kinderstar zur angesehenen Hollywood-Schauspielerin
Hayden Lesley Panettiere kam 1989 in Palisades, New York, USA, zur Welt. Sie war als Schauspielerin, Synchronsprecherin, Sängerin, Aktivistin und Model aktiv. Ihren ersten TV-Auftritt hatte sie bereits 1996 in einer Folge der Sci-Fi-Parodie "Aliens in the Family". Kurz darauf folgten weitere Engagements in Filmen wie "Wie schreibt man Gott?", "Liebe in jeder Beziehung" und "Wer an Wunder glaubt". Durch ihre Rollen als Sarah Roberts in "Liebe, Lüge, Leidenschaft" (27 Folgen) und als Lizzie Spaulding in "Springfield Story" (45 Einsätze) wurde sie einem größeren TV-Publikum bekannt.
Hayden Panettiere hat in diesem Film als Kinderstar mitgewirkt
Ihren Durchbruch feierte Panettiere bereits 2006 als Cheerlederin Claire Bennet in der Superhelden-Serie "Heroes". Ihren Platz unter den A-List-Stars Hollywoods konnte sie sich daraufhin unter anderem durch ihre Beteilungen an "Scream IV", "Scream VI" und "Nashville (124 Folgen als Juliette Barnes) sichern.
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Tiefe Trauer bei Schauspiel-Kollegen:innen
Hayden Panettieres plötzliche Todesnachricht schockiert Kolleg:innen der Schauspielerin und Fans gleichermaßen. Unter dem letzten Instagram-Post der "Nashville"-Schauspielerin (vom 27. Juli 2026), auf dem sie lachend mit dem Schauspieler Randall Slavin zu sehen ist, finden sich etliche Beileids-Bekundungen und emotionale Kommentare.
"Ich liebe dich. Sei nicht tod. Sei nicht tod. Bitte. Bitte", schreibt "Eiskalte Engel"-Star Selma Blair. Auch Schauspielerin Beverley Mitchell kann die Meldung über den Tod nicht fassen. "Ich bete, dass die Nachricht falsch ist. Du bist so ein helles Licht und so geliebt", kommentiert sie.
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